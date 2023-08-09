Латвия усиливает охрану границы с Беларусью

Войну в Украине в Латвии считают дополнительным фактором риска и возможной мотивацией для дальнейших усилий Беларуси по дестабилизации ситуации на общей границе.

Правительство Латвии во вторник, 8 августа, объявило об усилении режима охраны государственной границы на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса, граничащих с Россией и Беларусью.

"Приказ издан в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству, учитывая непропорционально большое количество и тенденцию роста числа незаконных попыток пересечения белорусско-латвийской границы", - отмечается в пресс-релизе . Указывается, что режим усиленной охраны границы будет действовать полгода - с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года.

Кризис с мигрантами границах стран ЕС с Беларусью

В ноябре 2021 года на белорусско-литовской границе обострилась ситуация с мигрантами. Сотни выходцев из Ирака и других стран, не имеющие соответствующих виз, не оставляли попыток получить разрешение на въезд в ЕС. СМИ сообщали также о многочисленных попытках нелегального пересечения границы. В Евросоюзе вину за этот кризис возложили на Минск, предполагая, что белорусские власти не прикладывают усилий к борьбе с нелегальной миграцией и даже поощряют ее.

В заявлении от 8 августа Рига указывает, что с 11 августа 2021 года 14 000 человек пытались пересечь границу страны вне пунктов пропуска, в том числе 5 461 человек в период с 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года.

Укрепление границ Латвии и война в Украине

Власти Литвы и Польши также продолжают получать информацию о случаях незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, говорится в пресс-релизе.

"Необходимость внесения поправок особенно подчеркивается тенденцией роста числа случаев незаконного пересечения границы и попыток таких действий, а также использованием этой ситуации в своих интересах или гибридным нападением на внешнюю границу Латвии и ЕС со стороны режима, находящегося сейчас у власти в Беларуси", - считают в правительстве Латвии.

Развязанную Россией войну против Украины, поддерживаемую Минском, в Риге рассматривают как "дополнительный фактор риска и возможную мотивацию для дальнейших усилий Беларуси по дестабилизации ситуации на границе с Латвией".

Смотрите также: