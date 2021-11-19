Польские пограничники задержали еще 45 мигрантов на границе с Беларусью

Польские пограничники задержали вблизи Беларуси еще 45 мигрантов. Вечером 18 ноября те пытались пересечь границу, сообщила на брифинге в Варшаве в пятницу, 19 ноября, официальный представитель польской погранохраны. По ее словам, участники группы численностью примерно 500 человек бросали в польских пограничников камни и использовали слезоточивый газ, а также пытались ослепить погранслужащих лазерами.

Мигранты стали действовать агрессивнее

"Слезоточивым газом мигрантов снабжает белорусская сторона", - заявила пресс-секретарь. По ее словам, в результате этих действий мигрантов четверо польских служащих получили ранения и были госпитализированы. Задержанных обязали "покинуть Польшу".

В общей сложности 18 ноября польская пограничная охрана зарегистрировала 255 попыток пересечь границу со стороны Беларуси. С начала текущего года совершено более 34 тысяч таких попыток, из них 17 300 - в октябре и свыше 6000 - в первые две декады ноября. С одной стороны, число нелегальных пересечений польско-белорусской границы стало сокращаться, с другой - идущие на это мигранты стали действовать более агрессивно, подчеркнула пресс-секретарь.

Великобритания и Эстония окажут Польше поддержку

Правительство Великобритании намерено направить в Польшу дополнительную группу более чем из 100 военнослужащих, чтобы оказать польским пограничникам техническую поддержку. Их задачей, как пояснил министр обороны Польши Мариуш Блащак, будет ремонт поврежденного заграждения на польско-белорусской границе и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению. В свою очередь министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время визита в Варшаву уточнил, что около 150 военнослужащих британского Корпуса королевских инженеров помогут польским властям укрепить пограничную инфраструктуру.



Эстония тоже подписала документ об отправке в Польшу подразделения численностью 100 человек для практической помощи в урегулировании ситуации с наплывом мигрантов на польско-белорусской границе. По словам эстонского министра обороны Калле Лаанета, в состав этого подразделения войдут военнослужащие сил обороны и офицеры военной полиции, а также резервисты-добровольцы. Кроме того Таллин направит в Польшу беспилотные летательные аппараты.

Путин и Лукашенко назвали действия Польши "жестокими"

Ситуация с мигрантами, застрявшими на польско-белорусской границе, вновь стала предметом телефонного разговора белорусского правителя Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко сообщил Путину о предпринимаемых Минском шагах по "деэскалации" ситуации и оказании помощи мигрантам, а также о телефонной беседе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), которая дважды на этой неделе разговаривала с ним о необходимости улучшить положение мигрантов на границе.

Действия польских служб безопасности в отношении мигрантов Путин и Лукашенко считают "неприемлемыми" и "жестокими". Они назвали грубым насилием то, что польская сторона применяла водометы против мигрантов, пытающихся пересечь границу ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования ситуации на польско-белорусской границе "недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС".

Брюссель обвиняет Минск в ситуации с мигрантами

В последние месяцы Польша, Литва и Латвия отмечают увеличившийся поток мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Брюссель обвиняет Лукашенко в стремлении целенаправленно создать хаос у границ Евросоюза в отместку за его санкции против Минска.

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к ней подошли несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока. С тех пор мигранты неоднократно предпринимали попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами. В ответ польские пограничники применяли водометы.

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