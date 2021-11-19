 Польские пограничники задержали еще 45 мигрантов на границе с Беларусью | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.11.2021

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Беларусь

Польские пограничники задержали еще 45 мигрантов на границе с Беларусью

Вечером 18 ноября группа примерно из 500 мигрантов попыталась перейти границу, бросая камни и ослепляя пограничников лазерами.

Мигранты на польско-белорусской границе

Польские пограничники задержали вблизи Беларуси еще 45 мигрантов. Вечером 18 ноября те пытались пересечь границу, сообщила на брифинге в Варшаве в пятницу, 19 ноября, официальный представитель польской погранохраны. По ее словам, участники группы численностью примерно 500 человек бросали в польских пограничников камни и использовали слезоточивый газ, а также пытались ослепить погранслужащих лазерами.

Мигранты стали действовать агрессивнее

"Слезоточивым газом мигрантов снабжает белорусская сторона", - заявила пресс-секретарь. По ее словам, в результате этих действий мигрантов четверо польских служащих получили ранения и были госпитализированы. Задержанных обязали "покинуть Польшу".

В общей сложности 18 ноября польская пограничная охрана зарегистрировала 255 попыток пересечь границу со стороны Беларуси. С начала текущего года совершено более 34 тысяч таких попыток, из них 17 300 - в октябре и свыше 6000 - в первые две декады ноября. С одной стороны, число нелегальных пересечений  польско-белорусской границы  стало сокращаться, с другой - идущие на это мигранты стали действовать более агрессивно, подчеркнула пресс-секретарь.

Великобритания и Эстония окажут Польше поддержку

Правительство Великобритании намерено направить в Польшу дополнительную группу более чем из 100 военнослужащих, чтобы оказать польским пограничникам техническую поддержку. Их задачей, как пояснил министр обороны Польши Мариуш Блащак, будет ремонт поврежденного заграждения на польско-белорусской границе и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению. В свою очередь министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время визита в Варшаву уточнил, что около 150 военнослужащих британского Корпуса королевских инженеров помогут польским властям укрепить пограничную инфраструктуру.

Эстония тоже подписала документ об отправке в Польшу подразделения численностью 100 человек для практической помощи в  урегулировании ситуации с наплывом мигрантов на польско-белорусской границе. По словам эстонского министра обороны Калле Лаанета, в состав этого подразделения войдут военнослужащие сил обороны и офицеры военной полиции, а также резервисты-добровольцы. Кроме того Таллин направит в Польшу беспилотные летательные аппараты.

Путин и Лукашенко назвали действия Польши "жестокими"

Ситуация с мигрантами, застрявшими на польско-белорусской границе, вновь стала предметом телефонного разговора белорусского правителя Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко сообщил Путину о предпринимаемых Минском шагах по "деэскалации" ситуации и оказании помощи мигрантам, а также о телефонной беседе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), которая дважды на этой неделе разговаривала с ним о необходимости улучшить  положение мигрантов  на границе.

Действия польских служб безопасности в отношении мигрантов Путин и Лукашенко считают "неприемлемыми" и "жестокими". Они назвали грубым насилием то, что польская сторона применяла водометы против мигрантов, пытающихся пересечь границу ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования ситуации на польско-белорусской границе "недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС".

Брюссель обвиняет Минск в ситуации с мигрантами

В последние месяцы Польша, Литва и Латвия отмечают увеличившийся поток мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Брюссель обвиняет Лукашенко в стремлении целенаправленно создать хаос у границ Евросоюза в отместку за его санкции против Минска.

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к ней подошли несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока. С тех пор мигранты неоднократно предпринимали попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами. В ответ польские пограничники применяли водометы.

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    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

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    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

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    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 44:01

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?

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