 В Беларуси зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди мигрантов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.11.2021

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Беларусь

В Беларуси зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди мигрантов

В пункте размещения мигрантов в транспортно-логистическом центре в Гродненской области около 1000 человек спали в тесном помещении на полу в течение двух последних ночей.

Мигранты из Ирака в Беларуси

Белорусские власти сообщили о первом случае заболевания коронавирусом среди  мигрантов, которые размещены в транспортно-логистическом центре в Гродненской области у польской границы. Заболевший доставлен в больницу. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает белорусское государственное агентство БелТа со ссылкой на представителя Гродненского облисполкома.

В пункте размещения мигрантов в центре, открывшемся 16 ноября,  около 1000 человек спали в тесном помещении на полу в течение двух последних ночей. Из-за угрозы дождя планируется разместить на верхних этажах еще "определенное количество мигрантов". Как сообщает репортер агентства dpa, в настоящее время все больше людей, застрявших на белорусско-польской границе, покидают лес.

По сведениям белорусской стороны, в одном из помещений пункта размещения мигрантов откроется центр вакцинации. Мигрантов будут прививать китайской вакциной. Несколько дней назад Беларусь получила 1,5 млн доз препарата от производителя Sinopharm из КНР.

В настоящее время  на белорусско-польской границе находятся несколько тысяч мигрантов. Брюссель обвиняет правителя Александра Лукашенко в том, что он умышленно направляет в Евросоюз людей, приехавших в Беларусь из кризисных регионов, чтобы оказать давление на ЕС в отместку за санкции, введенные против Минска.

Лукашенко предлагает Евросоюзу компромисс

Между тем Александр Лукашенко в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) предложил механизм выхода из ситуации, сложившейся на белорусско-польской границе. В соответствии с этим предложением, ЕС создает гуманитарный коридор для 2000 находящихся на границе мигрантов, а Беларусь берет на себя обязательства содействовать в возвращении на родину остальным 5000 мигрантам.

Однако Германия не пришла к договоренности с белорусским правителем о какой-либо сделке по разрешению ситуации с мигрантами, сообщил агентству Reuters неназванный источник в правительстве ФРГ, добавив при этом: "Ситуация на границе - европейская проблема, Германия тут действует не в одиночку".

Смотрите также:

  • Мигранты на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


 

Смотреть видео 03:03

План Путина и Лукашенко: в чем интерес Кремля в кризисе на польско-белорусской границе?

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