 Коронавирус: Израиль в апреле полностью возобновит экономическую активность | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 24.02.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Израиль в апреле полностью возобновит экономическую активность

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 113 млн человек во всем мире, свыше 2,5 млн скончались. Выздоровели более 88 млн пациентов. DW следит за событиями 25 февраля.

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 113 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 88 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 25 февраля (время московское).

Президент США продлил режим ЧС

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Президент США Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден продлил режим ЧС, введенный год назад администрацией Дональда Трампа из-за коронавируса. Как отмечается в указе главы государства, пандемия по-прежнему создает серьезную угрозу для национального здравоохранения и безопасности США. Срок, в течение которого будет продолжаться действие режима, не указывается.

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Израиль к 5 апреля планирует снять ограничения, введенные ранее в связи с пандемией, и в полном объеме возобновить экономическую активность в стране. До этой даты, как ожидается, будут привиты все желающие и имеющие на это право жители в возрасте от 16 лет и старше. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Как уточнило агентство Reuters, в стране минимум одну дозу вакцины уже получили 50 процентов от населения в 9 млн человек. На данном этапе власти ведут переговоры с производителями - германской BioNTech, а также американскими Pfizer и Moderna - о запуске в Израиле мощностей для производства вакцин. До этого, 21 февраля, власти разрешили работу целого ряда магазинов, торговых центров и развлекательных учреждений, хотя посещение последних разрешено только для привившихся или для переболевших COVID-19.

Хроника пандемии 24 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Андрей Гурков


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