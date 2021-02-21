Коронавирус: в США на пять дней приспустят флаги

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 112 млн жителей планеты. Свыше 2,48 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 87,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 22 февраля (время московское).

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В Соединенных Штатах Америки в знак траура об американцах, скончавшихся от коронавируса, на пять дней приспустят флаги. Об этом распоряжении президента США Джо Байден сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, вечером 22 февраля Байден выступит с речью, а затем вместе с супругой Джилл Байден и вице-президентом Камалой Харрис проведет церемонию минуты молчания и зажжения свечей.

В США от последствий коронавирусной инфекции с начала эпидемии скончались 499 186 человек.

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В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 72 случая заражения, общее число подтвержденных случаев достигло 233 201. Как сообщает республиканский оперативный штаб, за сутки скончались четыре человека с коронавирусом, общее число жертв в Азербайджане достигло 3202. Число выздоровевших достигло 227 836.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал отменить все связанные с пандемией ограничения в Англии до 21 июня. Выступая в Палате общин, он заявил, что подготовленный правительством план поэтапного ослабления локдауна призван предотвратить новый рост заражений и необходимость возвращения ограничительных мер. Этапы отмены мер будут проводиться с промежутком в пять недель при условии продолжения положительной тенденции по сокращению новых заражений, а также успешной вакцинации населения и отсутствия новых мутаций коронавируса, которые бы кардинальным образом изменили ситуацию. Решающими условиями при этом являются не намеченные даты отмены ограничений, а эпидемиологическая ситуация, подчеркнул Джонсон.

По плану, 8 марта в Англии, которая сильнее других в Соединенном Королевстве пострадала от пандемии, будут открыты все школы. Во второй половине марта будут ослаблены ограничения в сфере социальных контактов, а также открыты уличные спортивные площадки. С 12 апреля должны открыться магазины, музеи и библиотеки, с 17 мая – кинотеатры и отели, а также спортзалы. Кроме того, возможно будут вновь разрешены туристические поездки за границу. На данный момент в Великобритании вакцинированы более 17,5 миллиона человек, продолжают снижаться показатели новых инфицированных.

Италия продлевает внутренние локдауны

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Правительство Италии продлевает ограничения на поездки внутри страны до 27 марта. Запрет на несущественные передвижения по стране был введен в конце прошлого года сроком до 25 февраля. Кроме продления локальных локдаунов, Минздрав дал указание регионам по возможности израсходовать все дозы вакцины, не сохраняя их для повторных прививок.

Власти опасаются, что ослабление ограничений может привести к новому скачку заражений, поскольку в Европе распространяется более заразная британская мутация коронавируса.

За все время с начала эпидемии в Италии скончались 95 718 человек. По этому показателю страна занимает 2-е место в Европе и 7-е в мире. Вакцинация здесь началась в декабре прошлого года, с тех пор две дозы вакцины получили более 3,5 млн человек.

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В секторе Газа в понедельник началась вакцинация населения против COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Как сообщает AFP, приоритет отдается медицинским сотрудникам, которые работают на передовой, затем больным пожилым людям. На прошлой неделе в сектор Газа доставили 2 тыс. доз вакцины "Спутник V" от Палестинской администрации, затем еще 20 тыс. доз из ОАЭ.

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Власти Ирана выдали разрешение на использование в стране китайской вакцины от компании Sinopharm. По словам представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, Китай выделил Исламской Республике 250 тысяч доз препарата. 17 февраля Тегеран разрешл использовать в стране вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и индийской Bharat Biotech.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи 22 февраля

Беларусь к осени получит собственную вакцину от коронавируса, заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, к лету или осени страна выйдет на нулевой уровень заболеваемости.

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В десяти федеральных землях Германии в понедельник возобновили работу детские дошкольные учреждения и начальные школы. Планируется, что воспитатели и учителя в ближайшее время получат возможность сделать прививку от коронавируса.

ООН: Во время пандемии выросло число нарушений прав человека

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В период пандемии резко выросло число нарушений прав человека в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он указал, что под предлогом пандемии власти в ряде государств прибегают к силовым мерам в области безопасности и чрезвычайным мерам для подавления инакомыслия, а также принуждают независимую прессу молчать.

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В Беларуси за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 1144 случая и составило 279 456 человек. За 24 часа скончались 9 человек. "За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1921 пациент", - сообщили в Минздраве страны.

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Вакцина Novavax

Индийская компания Serum Institute дополнительно поставит Украине 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax, заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов. По его информации, общий объем вакцины NovaVax, который ожидается в Украине, на данный момент составляет 15 млн доз. Первые поставки запланированы на июль 2021 года. 23 февраля в страну должна поступить первая партия индийской вакцины - CoviShield.

В США почтут память жертв коронавируса

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В России за последние сутки диагностировали 12 604 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,17 млн. Выздоровели более 3,7 млн (плюс 12 943 за сутки), умерли более 83 500 человек (плюс 337 за сутки).

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Церемония, посвященная памяти граждан США, ставших жертвами COVID-19, состоится вечером 22 февраля. Президент и вице-президент США зажгут поминальные свечи в память о скончавшихся в результате пандемии. Джо Байден выступит с речью, после чего участники церемонии почтут память жертв пандемии минутой молчания.

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За 24 часа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 3206 до 1 307 662, количество умерших от заболевания - на 53 человека до 25 156. При этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 28,6%, новых летальных случаев - на 8,6%, говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Премьер Словакии критикует отказ властей закупать российскую вакцину

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Суточный прирост заражений в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 4369 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 390 928 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 62 человека, общее число летальных исходов составило 67 903. Выздоровели почти 2,2 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 тыс. человек зарегистрирован 61 случай заражения - это больше, чем днем ранее (60,2). Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев. 2 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения - 197,6.

++07.05++

Премьер-министр Словакии Игор Матович раскритиковал отказ властей в Братиславе закупать российскую вакцину "Спутник V" до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Производитель препарата "точно не будет играть с нами", - написал глава словацкого правительства в Facebook. По мнению Матовича, российская сторона не будет "держать в запасе 2 млн доз вакцины, которые тем временем могут спасти тысячи жизней". В Словакии с начала эпидемии выявлено более 292 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тыс. пациентов скончались. В стране проживают 5,5 миллиона человек.

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Окленд

Новая Зеландия снимет введенные в феврале ограничения в Окленде, объявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Однако ношение масок в общественном транспорте останется обязательной мерой, добавила она. В середине февраля вспышка заболевания привела к трехдневному локдауну в крупнейшем городе страны, а ограничение на встречи осталось в силе и после окончания локдауна. В островном государстве с почти 5 млн жителей подтверждено 2357 заражений, 26 больных умерли, 2277 выздоровели.

Выборы в бундестаг станут самыми дорогими в истории

++05.05++

Министерство внутренних дел ФРГ ожидает на выборах в бундестаг всплеска числа голосующих по почте в свете эпидемии. Ведомство оценило затраты на проведение голосования в 107 млн евро. Таким образом, запланированные на 26 сентября выборы станут самыми дорогими в истории, пишет Saarbrücker Zeitung. Организация голосования в 2017 году потребовала 92 млн евро.

++04.05++

В Китае за истекшие сутки выявлено еще 11 заражений. Во всех случаях речь идет о прибывших из-за границы, отметила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее сведениям, в целом в стране вирус обнаружен у 89 842 человек, а 4636 пациентов с COVID-19 умерли.

++03.05++

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) предостерег от ослабления ограничительных мер в Германии. Тот, кто во время роста индекса репродукции коронавируса (R) говорит о послаблениях, действует абсолютно безответственно, заявил Монтгомери изданиям медиагруппы Funke. В ФРГ с 16 декабря действует жесткий локдаун. В 83-миллионной республике подтверждено 2,38 млн заражений, около 68 тысяч больных скончались, более 2,19 млн выздоровели.

Хроника пандемии 21 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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