Пандемия: число погибших на дорогах ФРГ снизилось до исторического минимума

Во время пандемии в Германии значительно снизилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. В 2020 году в ФРГ погибли на дорогах 2724 человека, сообщило в четверг, 25 февраля, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене со ссылкой на предварительные данные. Данный показатель еще ни разу за более чем 60 лет ведения соответствующей статистики был столь низким. В сравнении с 2019 годом он сократился на 10,6 процента (322 человека).

Снизилось общее число ДТП

Снизилось и количество пострадавших в дорожных авариях, а также число самих ДТП. В сравнении с предыдущим годом число получивших травмы в дорожных происшествиях сократилось на 14,7 процента до порядка 328 тысяч человек, а число зарегистрированных ДТП - на 15,8 процента до 2,3 миллиона, указывается далее.

Такая ситуация стала позитивным эффектом от значительного сокращения транспортных потоков с начала распространения коронавируса и во время локдаунов, говорится в отчете ведомства. При этом эксперты считают маловероятным, что снижение числа ДТП и погибших на дорогах будет наблюдаться и в последующие годы. Показатели вновь возрастут, когда движение на дорогах нормализуется после отмены ограничений, принятых в связи с пандемией, заявил представитель общества технического контроля и надзора TÜV Рихард Гёбельт (Richard Goebelt).

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