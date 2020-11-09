 Коронавирус: ВОЗ надеется изменить ситуацию к марту | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 09.11.2020

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Коронавирус

Коронавирус: ВОЗ надеется изменить ситуацию к марту

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 51 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 36 млн пациентов. DW следит за событиями 10 ноября.

Прививка

Страны мира противостоят второй волне распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у более 51 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 36 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 9 ноября (время московское).

Лауреатов премии "Золотая маска" впервые объявят онлайн

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Церемония объявления лауреатов известной театральной премии "Золотая маска" пройдет 10 ноября в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. "Проведение церемонии онлайн - для нас новый и, что скрывать, вполне экстремальный опыт. Впрочем, как и многое в 2020 году, научившем нас главному - для реализации любой идеи нужно иметь в запасе план B", - отметила генеральный директор фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина.

 

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Повторное введение карантина во Франции с 30 октября приведет к существенному падению ВВП страны, однако его последствия будут не столь критичными для экономики, как после первого локдауна. Об этом говорится в докладе Банка Франции. Центробанк предполагает, что в ноябре объем ВВП страны окажется на 12 процентов ниже прошлогоднего. Во время первого локдауна в апреле ВВП страны рухнул на 31 процент.

Число летальных исходов в Москве превысило 7 400

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За минувшие сутки в Москве скончались 68 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб. Общее число летальных исходов от COVID-19 в российской столице увеличилось до 7 429.

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Эмблема ВОЗ

Эмблема ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает кардинально изменить ситуацию с пандемией коронавируса к марту 2021 года, когда появятся первые вакцины от инфекции. Об этом заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. По его мнению, к этому моменту появятся не только достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазон, вентиляторы, быстрые и, возможно, самостоятельные тесты на COVID-19, а также вакцины от инфекции.

Хроника пандемии 9 ноября >>>

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    Автор: Максим Нелюбин


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