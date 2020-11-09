Коронавирус: ВОЗ надеется изменить ситуацию к марту

Страны мира противостоят второй волне распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у более 51 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 36 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 9 ноября (время московское).

Лауреатов премии "Золотая маска" впервые объявят онлайн

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Церемония объявления лауреатов известной театральной премии "Золотая маска" пройдет 10 ноября в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. "Проведение церемонии онлайн - для нас новый и, что скрывать, вполне экстремальный опыт. Впрочем, как и многое в 2020 году, научившем нас главному - для реализации любой идеи нужно иметь в запасе план B", - отметила генеральный директор фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина.

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Повторное введение карантина во Франции с 30 октября приведет к существенному падению ВВП страны, однако его последствия будут не столь критичными для экономики, как после первого локдауна. Об этом говорится в докладе Банка Франции. Центробанк предполагает, что в ноябре объем ВВП страны окажется на 12 процентов ниже прошлогоднего. Во время первого локдауна в апреле ВВП страны рухнул на 31 процент.

Число летальных исходов в Москве превысило 7 400

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За минувшие сутки в Москве скончались 68 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб. Общее число летальных исходов от COVID-19 в российской столице увеличилось до 7 429.

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Эмблема ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает кардинально изменить ситуацию с пандемией коронавируса к марту 2021 года, когда появятся первые вакцины от инфекции. Об этом заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. По его мнению, к этому моменту появятся не только достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазон, вентиляторы, быстрые и, возможно, самостоятельные тесты на COVID-19, а также вакцины от инфекции.

Хроника пандемии 9 ноября >>>

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