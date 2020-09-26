 Назначенный премьер Ливана ушел в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.09.2020

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Мир

Назначенный премьер Ливана ушел в отставку

Мустафа Адиб не справился с задачей формирования нового кабинета.

Мустафа Адиб ушел в отставку с поста премьера

Мустафа Адиб ушел в отставку с поста премьера

Назначенный премьер-министр Ливана Мустафа Адиб заявил в субботу, 26 сентября, о своей отставке и об отказе от формирования нового правительства. Президент Мишель Аун принял его заявление.

"Я прошу прощения у ливанского народа… за свою неспособность реализовать его стремление (к созданию. - Ред.) команды реформаторов", - говорилось в обращении Адиба, показанном в эфире одного из государственных каналов.

План Адиба заблокировали шиитские партии

Согласно дорожной карте по урегулированию политического кризиса в Ливане, план Абиба предусматривал кабинет в составе 14 министров, которые не входили бы в состав политических партий, но пользовались бы их прямой поддержкой. Особо важные посты министров внутренних дел, иностранных дел, обороны и финансов должны были бы по ротации заниматься представителями ключевых религиозных групп. Это предложение поддержали представители просуннитских и прохристианских политических сил. В то же время шиитские партии - движение "Амаль" - и "Хезболлах" отказались от принципа ротации министерских постов и заявили, что будут участвовать в правительстве только в случае сохранения за шиитской общиной контроля над финансовым ведомством. Они объявили об этом после введения США санкций 8 сентября против экс-министра финансов Али Хасана Халиля, который обвинен Вашингтоном в связях с "Хезболлах".

С поста посла в ФРГ - в кресло премьера

Мустафа Адиб был назначен новым главой правительства Ливана в конце августа. До этого, с 2013 года, он занимал пост посла в ФРГ.

Хасан Диаб, который временно исполнял обязанности главы правительства Ливана, ушел в отставку после двух взрывов аммиачной селитры в порту Бейрута, унесших жизни более 180 человек. Эти взрывы, разрушившие половину ливанской столицы, существенно усугубили политический и экономический кризис в стране, отмечало агентство AFP.

После ЧП по Ливану прокатилась волна протестов,  которые впоследствии переросли в массовые беспорядки. Демонстранты, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в том, что коррупция и некомпетентность правительства стали одной из причин трагедии в порту Бейрута.

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    Автор: Андреас Нолль, Александр Дельфинов


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