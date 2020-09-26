Назначенный премьер Ливана ушел в отставку

Назначенный премьер-министр Ливана Мустафа Адиб заявил в субботу, 26 сентября, о своей отставке и об отказе от формирования нового правительства. Президент Мишель Аун принял его заявление.

"Я прошу прощения у ливанского народа… за свою неспособность реализовать его стремление (к созданию. - Ред.) команды реформаторов", - говорилось в обращении Адиба, показанном в эфире одного из государственных каналов.

План Адиба заблокировали шиитские партии

Согласно дорожной карте по урегулированию политического кризиса в Ливане, план Абиба предусматривал кабинет в составе 14 министров, которые не входили бы в состав политических партий, но пользовались бы их прямой поддержкой. Особо важные посты министров внутренних дел, иностранных дел, обороны и финансов должны были бы по ротации заниматься представителями ключевых религиозных групп. Это предложение поддержали представители просуннитских и прохристианских политических сил. В то же время шиитские партии - движение "Амаль" - и "Хезболлах" отказались от принципа ротации министерских постов и заявили, что будут участвовать в правительстве только в случае сохранения за шиитской общиной контроля над финансовым ведомством. Они объявили об этом после введения США санкций 8 сентября против экс-министра финансов Али Хасана Халиля, который обвинен Вашингтоном в связях с "Хезболлах".

С поста посла в ФРГ - в кресло премьера

Мустафа Адиб был назначен новым главой правительства Ливана в конце августа. До этого, с 2013 года, он занимал пост посла в ФРГ.

Хасан Диаб, который временно исполнял обязанности главы правительства Ливана, ушел в отставку после двух взрывов аммиачной селитры в порту Бейрута, унесших жизни более 180 человек. Эти взрывы, разрушившие половину ливанской столицы, существенно усугубили политический и экономический кризис в стране, отмечало агентство AFP.

После ЧП по Ливану прокатилась волна протестов, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки. Демонстранты, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в том, что коррупция и некомпетентность правительства стали одной из причин трагедии в порту Бейрута.

Смотрите также:

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Наступают холода Зима в Германии еще не вступила в свои полные права, но многие беженцы уже страдают от экстремальных метеорологических условий, с которыми столкнулись в конце своего изнурительного путешествия по "балканскому маршруту". Если дневная температура на германо-австрийской границе еще держится на двузначных плюсовых отметках, то по ночам столбик термометра падает ниже нуля.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Спасение у костра Обнаружив неподалеку маленький лесок, беженцы набрали сухостоя на костер. В 2015 году более 60 тысяч человек попросили убежища в Австрии, однако эти люди намерены продолжить путь в сторону Германии. Чтобы подобные картины поскорее ушли в прошлое, на "балканском маршруте" вскоре будут размещены около ста тысяч временных жилищ, пять тысяч из них - в Австрии.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Пограничная палатка Начиная с 30 октября, границу между Австрией и Германией могут пересекать только пятьдесят человек в час. Ограничение призвано помочь с регистрацией. А пока длится ожидание, в австрийском местечке Коллершлаг установили большую палатку для защиты от холода. Это отапливаемое помещение вмещает до тысячи человек.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Ожидание на границе Сохранится ли обговоренное между германскими и австрийскими властями ограничение на пограничный переход? Это пока под вопросом. Палаточные лагеря в приграничных районах безнадежно переполнены. На австрийской стороне больше тысячи человек скопились как в Куфштайне, так и в Коллершлаге (на фото). Они ожидают разрешения, чтобы продолжить путь в Германию.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Ужасные условия на Балканах Куда больше трудностей с сооружением зимних убежищ у других стран на "балканском маршруте". На днях близ поселка Ригонце в Словении многие беженцы были вынуждены коротать время под дождем, практически лишенные укрытий. Большинство временных жилищ в Словении не утеплено. Ситуация в других государствах на Балканском полуострове вряд ли выглядит лучше.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Опасное путешествие по Эгейскому морю Греческий остров Лесбос - первая европейская цель для многих беженцев. Температура воды на севере Эгейского моря сейчас составляет около +20 по Цельсию. К концу года она упадет примерно до +17. "Когда метеорологические условия ухудшаются, нелегальные перевозчики понижают цены, поэтому прибудет еще больше беженцев", - поясняет корреспондент DW Омейра Хиль.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Отапливаемые палатки Немецкие политики и органы власти предлагали размещение беженцев в палатках в качестве "промежуточного решения". Это было летом. Но прошло время и стало ясно: многим людям придется в таких палатках провести в Германии всю зиму. Однако далеко не все палаточные лагеря успели оборудовать обогревательными приборами, как этот, расположенный в Нижней Саксонии.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Смертельно опасные заморозки Не только в Европе беженцы опасаются суровых холодов. Почти 200 тысяч человек укрываются в Ливане, в импровизированных пластиковых хижинах в долине Бекаа. Прошлой зимой люди здесь уже настрадались от снега и мороза (см. фото), но местные землевладельцы противятся установлению утепленных палаток. Они не хотят, чтобы сирийские беженцы задержались надолго. Автор: Андреас Нолль, Александр Дельфинов

