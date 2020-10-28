Франция отправляет больных COVID-19 лечиться в ФРГ

Несмотря на то, что неделю назад во Франции был введен локдаун, коронавирус продолжает стремительно распространяться: в пятницу, 6 ноября, суточный прирост новых случаев инфицирования превысил 58 тысяч, достигнув максимального показателя с начала пандемии. В связи с этим правительство вновь объявило об ужесточении антивирусных мер.

Так, в Париже после 22 часов запрещена продажа еды и алкогольных напитков в киосках и ресторанах на вынос. Чтобы предотвратить скопления людей, также запрещается употребление алкоголя на улицах до 6 часов утра.

Ученики гимназий частично переходят на обучение онлайн. Однако, как подчеркнул министр образования Жан-Мишель Бланке, не менее 50 процентов занятий должны проводиться в классах.

Впервые с весны французских пациентов с COVID-19 вновь направляют в больницы в Германии. Так, как минимум трое заболевших из французского приграничного региона Гранд-Эст поступили на лечение в федеральную землю Саар. Этот шаг власти объяснили стремлением разгрузить местные клиники.

В отделениях интенсивной терапии французских больниц сейчас лежат более 4200 пациентов. Правительство в Париже опасается, что к концу следующей недели медучреждения во многих городах достигнут предела своих возможностей. Между тем считается, что первого эффекта от введенного локдауна можно ожидать лишь со следующей недели.

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