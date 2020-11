Echt behindert! – der Podcast zu Barrierefreiheit und Inklusion

Im Podcast "Echt Behindert!" sprechen wir alle zwei Wochen über Behinderung, Teilhabe sowie Hürden und Erfolge auf dem langen Weg in die inklusive Gesellschaft.

Es geht um Themen wie:

Was steht eigentlich in der UN-Behindertenrechtskonvention?

Wie barrierefrei ist der öffentliche Nahverkehr?

Wann ist das deutsche Schulsystem endlich inklusiv?

Wo steht die deutsche Behindertenpolitik im internationalen Vergleich?

Wie funktioniert Gebärdensprache?

Zum Talk eingeladen werden politisch verantwortliche und Behindertenaktivisten, Menschen mit Rollstuhl oder Blindenstock Sozialarbeiter, Verantwortliche für barrierefreies Bauen, Verbandsfunktionäre und ehrenamtlich Helfende und natürlich jede Menge Menschen, die behindert sind und werden.

Entsprechend dem Grundsatz "Behindertenrechte sind Menschenrechte" setzt die DW mit diesem Podcast ein starkes Statement für Inklusion und Diversität.

Moderator Matthias Klaus ist blind. Geboren 1964 arbeitet er seit fast 30 Jahren als Radiojournalist in den Bereichen Kultur und Musik. Er ist ehrenamtlich in der Selbsthilfe engagiert und freut sich besonders, das Thema rund um Behinderung jetzt auch bei der DW in den Fokus rücken.

Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Kritik.

Schreiben Sie an: echt.behindert@dw.com

