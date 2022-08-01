США анонсували партію зброї Україні ще на пів мільярда доларів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 липня.

На цій сторінці DW розповідала про події понеділка, 1 серпня (час київський).

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Росіяни на Херсонщині розстріляли евакуаційний автобус з цивільними, двоє людей загинуло, повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у понеділок ввечері. "Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу - трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Усі вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога", - написав він на своєму Telegram-каналі.

++22.50++

Попередні висновки міжнародних експертів, яких залучила Україна, свідчать про те, що загибель українських військовополонених в Оленівці була наслідком застосування росіянами термобаричної зброї, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. "Хочу повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що способом цього вбивства була термобарична зброя… Тобто, безперечно, це не ракетний обстріл - у цьому вони впевнені", - сказав він в ефірі національного телемарафону ввечері в понеділок, 1 серпня.

Костін додав, що застосування в Оленівці термобаричної зброї підтверджується також інформацією, яку наразі відпрацьовують органи досудового розслідування.

++22.44++

Слідство у справі про загибель власника агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського розглядає версію цілеспрямованого вбивства його та родини, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі українського телемарафону у понеділок. За словами Костіна, у рамках розслідування кримінального провадження призначено кілька експертиз, опитано понад 50 свідків.

"Коли буде більше інформації - Офіс генпрокурора дуже швидко цю інформацію оприлюднить з умовами, щоб це не зашкодило подальшому розслідуванню", - сказав генпрокурор.

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++22.22++

ЗСУ на Донеччині відбили спроби росіян просунутися до Мар'їнки, а неподалік Мазанівки викрили й знешкодили розвідувальну групу противника. Штурмом ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, але успіху не мав і відійшов, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у понеділок.

Генштаб повідомляє, що на Сіверському та Харківському напрямках РФ знову обстріляла з артилерії цивільну інфраструктуру, вела повітряну розвідку БпЛА біля Грем'яча та Глухова Чернігівської області. Також противник обстріляв із танків та артилерії райони населених пунктів на Слов'янському напрямку.

На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали позиції ЗСУ й цивільну інфраструктуру, завдавали авіаударів.

На Бахмутському напрямку РФ задіяла для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Зафіксовані авіаудари по Покровському, Новолуганському, Соледару, Вершині, Яковлівці, Бахмуту та Кодемі.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаудару біля Нью-Йорка. Вели штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не має, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, однак обстрілював цивільну та військову інфраструктуру. Ворог продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України, вказують в Генштабі ЗСУ.

++22.06++

Сполучені Штати Америки у понеділок, 1 серпня, оголосили про нову партію зброї для України. Новий пакет на 550 мільйонів доларів "включатиме більше боєприпасів для передових ракетних систем високої мобільності, відомих як HIMARS, а також боєприпасів" для артилерії, повідомив журналістам офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, пише агенція AFP.

За його словами, загальна військова допомога, виділена Україні з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, вже перевищила вісім мільярдів доларів.

++21.11++

Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон заявив про свою рішучість зробити так, щоб воєнні злочини Росії не залишилися безкарними. Крім того, Макрон повідомив, що Франція передасть Києву мобільну ДНК-лабораторію.

"Через кілька днів після чергового масового вбивства, скоєного російськими збройними силами в Оленівці, і в той час, як воєнні злочини множаться, президент Республіки підтвердив свою підтримку українському народу та його опору й заявив про свою рішучість зробити так, щоб ці злочини не залишилися безкарними. Відправивши на місце групу судово-медичних експертів, Франція продовжує свою підтримку у цій сфері, передаючи мобільну ДНК-лабораторію", - йдеться у повідомленні на сайті Єлисейського палацу.

Макрон також привітав відправлення першого корабля з українським зерном з Одеського порту й заявив, що Європа продовжуватиме сприяти спрощенню його експорту морем і сушею.

++20.15++

Президент Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє сайт Офісу Президента. Зеленський наголосив, що Україна веде війну проти справжньої держави-терориста і сплановане, цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці - свідчення цього. "Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні", - зазначається в повідомленні.

Зеленський подякував за направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором. Макрон, в свою чергу, детально поінформував про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах російської війни, йдеться у повідомленні.



++19.26++

У рамках виконання санкцій Франція заблокувала 1,2 мільярда євро активів російських громадян. Про це повідомив керівник розвідувального підрозділу міністерства фінансів Гійом Валетт-Вала в інтерв'ю газеті La Tribune. За його словами, до цієї суми не входять заморожені активи Центробанку Росії, ці кошти виявили під час перевірок, що проводилися у першому кварталі року. "Ці заходи вжито відповідно до рішення Євросоюзу, який встановив список персональних санкцій", - заявив Валетт-Вала.

++18.57++

Унаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині пошкоджена залізнична інфраструктура, повідомила в Telegram обласна військова адміністрація.

"Агресор обстріляв Криворізький район. Поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура", - написали в ОВА. Зокрема, у Грушівській громаді через обстріл ракетою розбито залізничну колію, рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу.

++18.40++

У Кремлі підготували нову методичку щодо вторгнення в Україну, стверджує видання "Медуза" з посиланням на джерела та текст інструкцій. Кремль доручив провладним ЗМІ та системним політикам проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою, стверджується у повідомленні. В одній із директив вказано, що "як і хрещення Русі, війна в Україні закладає державні основи країни - а також основи розвитку Росії на століття вперед". "Хрещення стало основою зміцнення та єдності російської держави на сотні років уперед. Сьогодні представники всіх народів Росії знову згуртувалися у протистоянні з безбожниками та захисті традиційних цінностей та права своїх дітей жити відповідно до них", - цитує видання преамбулу до одного з "темників". Окремі публікації з такими тезами уже з'являлися у російських пропагандистів, зазначає "Медуза".

++17.48++

Перше судно з українським зерном, що вирушило сьогодні з Одеси, має прибути у Стамбул у вівторок, 2 серпня, о 15:00 за київським часом. Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає агенція на Anadolu.

Як повідомлялося, 26 тисяч тонн української кукурудзи після перевірки судна в Стамбулі відправляться до ліванського порту Тріполі.

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++17.20++

У ФРН привітали вихід із порту Одеси першого суховантажного судна з українським зерном. "Це проблиск надії", - заявив офіційний представник МЗС Німеччини у Берліні. Тепер важливо, щоб чорноморські порти України змогли залишити інші судна із зерном, наголосив він. Крім того, необхідно працювати над альтернативними маршрутами експорту українського продовольства, зазначив представник МЗС ФРН.

++16.30++

Нова Зеландія оголосила нові санкції проти російської армії та ВПК. Міністерка закордонних справ країни Нанаія Махута наголосила, що президент РФ Володимир Путін та російські військові "несуть відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є грубим порушенням основних норм міжнародного права". У зв'язку з цим в "чорний список" внесли низку підприємств ВПК, компанії "СОГАЗ" та "Російські залізниці", а також окремі види військ та оборонні структури, що забезпечують ЗС РФ зброєю та технікою.

Читайте також: Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

++15.46++

Україна отримала додаткові чотири артилерійські ракетні системи HIMARS від США. Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував президентові Джо Байдену, главі Пентагону Ллойду Остіну та американському народу за підтримку ЗСУ. За його словами, українці довели, що можуть розумно користуватися цієї зброєю. "Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!", - написав міністр.

Резніков також уточнив, що в Україну з ФРН доставили РСЗВ Mars II. Він висловив вдячність за системи Німеччині та міністерці оборони Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht).

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++15.25++

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс назвала відправлення на експорт першого судна з українським зерном "важливим першим кроком" й додала, що обстріл Росією Одеського порту не повинен повторитися. "Це важливий перший крок. Великобританія та наші союзники наполегливо домагалися такого результату. Ми вдячні ООН і Туреччині за допомогу в забезпеченні цієї угоди. РФ відчула на собі весь тягар глобального тиску, і тепер увесь світ спостерігатиме, чи продовжуватимуть вони використовувати світові постачання продовольства як зброю, як це було досі. Ці кораблі повинні отримати безпечний прохід. Обстріл Росією Одеського порту не повинен повторитися", - йдеться у заяві Трасс на сайті британського уряду.

Вона також додала, що "єдиний спосіб, яким Путін справді може пом'якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, - припинити своє жорстоке вторгнення в Україну".

++14.52++

Україна очікує на протимінні кораблі від Великобританії

Україна розраховує отримати щонайменше два протимінні кораблі, на яких зараз проходять навчання українські військові у Великобританії.

"Два - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які зараз знаходяться на озброєнні Військово-морських сил її величності. Вони будуть перероблені, оновлені і до них буде додане спеціальне обладнання, яке потрібне нам", - пояснив посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко в інтерв'ю "Суспільному".

Читайте детальніше: Україна розраховує отримати протимінні кораблі від Великобританії

++14.38++

Абсолютна більшість опитаних українців - 79 відсотків - підтримують закриті кордони з митницями та візами між Україною і Росією. 11 відсотків вважають, що країни мають бути незалежними, але дружніми - з відкритими кордонами без віз і митниць. Один відсоток респондентів виступає за об'єднання двох держав в одну. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У лютому, ще перед розв'язанням Росією повномасштабної війни проти України, частка тих, хто підтримував закриті кордони, складала 44 відсотки, тих, хто був за відкриті кордони, - 48 відсотків, а тих, хто виступав за об'єднання, - п'ять відсотків.

++14.19++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що реактивні системи залпового вогню Mars II уже знаходяться в країні. Минулого тижня їх відправила до України Німеччина.

++14.04++

Міністерство закордонних справ Нової Зеландії оголосило про нові санкції щодо військово-промислового комплексу РФ. Вони запроваджені проти Російської залізниці, страхової компанії "Согаз" і низки оборонних структур, які розробляють, тестують і постачають зброю, військову техніку, технології, системи зв'язку та інше обладнання російським збройним силам.

++13.42++

Громадський транспорт у Києві зупинятимуть під час тривоги

Від сьогодні у Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, перевізники муситимуть зупиняти рух у безпечному місці, а пасажири повинні будуть залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Читайте детальніше: У Києві під час тривог зупинятимуть рух наземного громадського транспорту

++13.19++

Україна отримала перші пів мільярда євро макрофіну від ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на рахунок Національного банку України вже зарахований перший транш у пів мільярда євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Надходження другого аналогічного траншу очікується 2 серпня.

Мільярд євро від ЄС - це частина підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму дев'ять мільярдів євро.

Читайте докладніше: Мільярд євро макрофіну від ЄС: Україна отримала перший транш

++12.57++

В Україні запрацював державний портал для розшуку дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Платформа, що діє під назвою "Діти війни", покликана допомогти правоохоронцям збирати дані українців, які зникли безвісти або були переміщені на окуповані території чи депортовані до РФ.

За даними Офісу президента України, з початку війни 693 дитини були поранені, 358 загинули, 203 зникли безвісти та щонайменше 5754 примусово переміщені чи депортовані. При цьому правоохоронці знайшли 4039 дітей, які перебували в розшуку, а 47 вдалося повернути з депортації.

++12.29++

Латвія призупинила дію угоди з РФ про спрощені поїздки

Латвія призупинила з понеділка, 1 серпня, дію угоди з Росією щодо спрощеного режиму поїздок для мешканців прикордонних регіонів.

Цей договір діяв з 2010 року.

Рішення призупинити його дію латвійський уряд схвалив 14 липня. Воно пов'язане з закриттям Росією латвійського консульства в Пскові, яке було єдиною дипломатичною установою, що видавала латвійські прикордонні дозволи росіянам.

Читайте детальніше: Латвія призупинила дію угоди з Росією про спрощені поїздки

++11.57++

Служба безпеки України стверджує, що перехопила російські документи, які регламентують проведення псевдореферендуму на окупованій території Херсонщини щодо входження до складу РФ. У СБУ кажуть, що в окупантів готова концепція підготовки, але дата голосування поки не встановлена. Основну роль в підготовці нібито має відіграти організація "Волонтери zа Росію", яка повинна організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких мають відбутися в Херсоні. Її учасники також нібито отримали завдання до 1 серпня скласти списки складу так званих "виборчих комісій". "Проте, згідно з перехопленими ворожими матеріалами, колаборанти доповідають своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї "приєднання", чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів", - ідеться у повідомленні. СБУ заявляє, що ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх учасників схеми та їхніх координаторів із РФ.

++11.32++

Набуло чинності ембарго на імпорт ЄС вугілля з РФ

В Європейському Союзі набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії. Її ухвалили ще в квітні в рамках п'ятого пакету санкцій щодо РФ за розв'язану проти України війну.

++11.01++

Німеччина вдвічі збільшує допомогу на подолання голоду в світі, спричиненого війною в Україні

Уряд Німеччини виділяє 880 мільйонів євро на боротьбу з голодом у світі.

Міністерство економічного співробітництва та розвитку інвестує кошти "туди, де потреба в них найбільша, де кілька криз накладаються одна на одну", наприклад, у постраждалі від посухи Ефіопію, Судан і Кенію.

В березні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) говорив, що його країна виділить 430 мільйонів євро на подолання голоду, спричиненого війною Росії проти України. Таким чином, Німеччина збільшує це зобов'язання вдвічі.

Читайте детальніше: Німеччина виділяє майже мільярд євро на боротьбу з голодом у світі

++10.38++

Під нічний обстріл Миколаєва потрапив травмпункт. "Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. Цей травмпункт ми відкрити наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України", - написав у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич. Постраждалих немає.

++10.03++

Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, досягаючи повільного прогресу, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії. Розвідники вважають, що РФ коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла здійснити оперативного прориву за планом, якого дотримувалася з квітня. На їхню думку, Росія визначила вразливим і таким, що потребує посилення, Запорізький фронт.

++09.38++

Перше судно з українським зерном вирушило з Одеси на експорт

Перше судно з українським зерном вирушило з Одеського порту, повідомили в міністерстві оборони Туреччини.

Вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне вийшло до Лівану. Воно перевозить понад 26 тисяч тонн кукурудзи. Корабель прибуде до Стамбула 2 серпня, де він має пройти перевірку, перш ніж отримати дозвіл на подальший рух до Лівану.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що в портах Одещини своєї черги на відправлення очікують ще 16 суден, які були заблоковані з початку повномасштабного військового вторгнення Росії.

Читайте детальніше: Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси на експорт

++09.16++

Вночі російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. "Понад 60 приходів з "Градів" по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У Криворізькому районі вдарили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, але руйнувань та жертв немає.

++08.54++

У Харкові РФ знову влучила в зупинку громадського транспорту, є поранений

У Салтівському районі Харкова російська армія знову влучила в зупинку громадського транспорту. Близько сьомої ранку там була поранена людина, яка чекала на автобус. Ще одна людина зазнала поранень в дворі багатоповерхівки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

++08.30++

З Одещини вирушає перше судно з зерном на експорт

Міністерство оборони Туреччини заявляє, що перше судно з українським зерном вирушить з Одещини в понеділок о 08.30 за місцевим часом. Вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне відправиться до Лівану.

++08.18++

Збройні сили України вдарили 31 липня по опорних пунктах російських солдатів у районах Олександрівки та Благодатного, а також по станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Як повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь", протягом минулої доби вдалося знищити ще чотири російські склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

++08.00++

Російські війська проводять перегрупування на Запорізькому напрямку та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

На Бахмутському напрямі війська РФ намагалися вести штурмові дії у напрямках Вершини та Соледара, але їхні спроби були відбиті. На Авдіївському напрямку українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пісків. Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, тривають бойові дії.

Також зафіксоване додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Білорусі на Волинському та Поліському напрямках. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

++07.47++

У Миколаєві гриміли потужні вибухи

У ніч на понеділок Миколаїв знову опинився під атакою російської армії. Як повідомив близько другої ночі мер міста Олександр Сєнкевич, у різних районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи. Детальнішої інформації щодо них він поки що не надав.

++07.31++

РФ укотре нанесла удар по Салтівці в Харкові, є постраждалі

Зранку понеділка голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про нанесення російською армію удару по Салтівському району Харкова та закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. За попередніми даними, внаслідок обстрілу є двоє постраждалих.