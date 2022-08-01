У Болгарії в жовтні знову відбудуться дострокові вибори парламенту

Президент Болгарії Румен Радев призначив у понеділок, 1 серпня, дострокові парламентські вибори. Вони відбудуться 2 жовтня та стануть вже четвертими з торішньої весни.

Тимчасовий уряд, який працюватиме з 2 серпня до формування нового складу Кабінету міністрів новообраним парламентом, очолить радник президента з соціальної політики Галаб Донєв.

За оцінками агентства Reuters, тимчасовий уряд може зайняти м'якішу позицію щодо Росії, ніж уряд колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова, за якого 70 російських працівників дипломатичних установ видворили з Болгарії через підозри у шпигунстві. Зокрема, журналісти вважають, що Донєв може спробувати домовитися про відновлення імпорту російського газу, а також налагодити стосунки з Москвою в інших сферах.

У свою чергу AFP пише, що, за оцінками аналітиків, позачергові вибори призведуть до обрання ще більш фрагментованого парламенту з сильнішим представництвом проросійських партій, а це тільки ускладнить формування нової керівної коаліції та уряду.

Претензії до попереднього прем'єра Болгарії

22 червня парламент Болгарії оголосив вотум недовіри уряду під керівництвом Петкова.

Прийшовши до влади в традиційно дружній до РФ країні, Петков зайняв проєвропейський та пронатівський курс і принципову антиросійську позицію. З початком війни в Україні він підтримав західні санкції проти РФ, звільнив свого міністра оборони за відмову назвати вторгнення Росії війною, та погодився ремонтувати українську важку військову техніку в Болгарії. В квітні Софія відмовилась виконати вимогу президента РФ Володимира Путіна щодо плати за газ у рублях.

Крім жорсткої антиросійської позиції, серед основних претензій, які висувала опозиція та колеги по коаліції до його уряду - недостатньо дієва фіскальна та економічна політика, яка призвела до зростання інфляції, та нібито нехтування інтересами Болгарії через ініціативу зняття вето з вступу Північної Македонії до Європейського Союзу.

Оскільки Петков не зміг сформувати новий уряд, який підтримав би парламент, у країні призначили дострокові вибори.