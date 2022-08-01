 У Болгарії в жовтні знову відбудуться дострокові вибори парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Болгарії в жовтні знову відбудуться дострокові вибори парламенту

Це будуть вже четверті парламентські вибори за півтора року. Тимчасовий уряд очолить Галаб Донєв. Попередній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков протримався на посаді лише пів року.

Колишній прем'єр Болгарії Кирил Петков

Колишній прем'єр Болгарії Кирил Петков

Президент Болгарії Румен Радев призначив у понеділок, 1 серпня, дострокові парламентські вибори. Вони відбудуться 2 жовтня та стануть вже четвертими з торішньої весни.

Тимчасовий уряд, який працюватиме з 2 серпня до формування нового складу Кабінету міністрів новообраним парламентом, очолить радник президента з соціальної політики Галаб Донєв.

За оцінками агентства Reuters, тимчасовий уряд може зайняти м'якішу позицію щодо Росії, ніж уряд колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова, за якого 70 російських працівників дипломатичних установ видворили з Болгарії через підозри у шпигунстві. Зокрема, журналісти вважають, що Донєв може спробувати домовитися про відновлення імпорту російського газу, а також налагодити стосунки з Москвою в інших сферах.

У свою чергу AFP пише, що, за оцінками аналітиків, позачергові вибори призведуть до обрання ще більш фрагментованого парламенту з сильнішим представництвом проросійських партій, а це тільки ускладнить формування нової керівної коаліції та уряду.

Претензії до попереднього прем'єра Болгарії

22 червня парламент Болгарії оголосив вотум недовіри уряду під керівництвом Петкова. 

Прийшовши до влади в традиційно дружній до РФ країні, Петков зайняв проєвропейський та пронатівський курс і принципову антиросійську позицію. З початком війни в Україні він підтримав західні санкції проти РФ, звільнив свого міністра оборони за відмову назвати вторгнення Росії війною, та погодився ремонтувати українську важку військову техніку в Болгарії. В квітні Софія відмовилась виконати вимогу президента РФ Володимира Путіна щодо плати за газ у рублях. 

Крім жорсткої антиросійської позиції, серед основних претензій, які висувала опозиція та колеги по коаліції до його уряду - недостатньо дієва фіскальна та економічна політика, яка призвела до зростання інфляції, та нібито нехтування інтересами Болгарії через ініціативу зняття вето з вступу Північної Македонії до Європейського Союзу.

Оскільки Петков не зміг сформувати новий уряд, який підтримав би парламент, у країні призначили дострокові вибори. 

Дивитись відео 25:50

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022)

Реклама

Докладно

Руйнування в Миколаєві внаслідок обсрілів РФ 1 серпня

Жахлива війна

Чи може ця війна стати ще більш брутальною? Так, це можливо, вважає оглядач FAZ Ґергард Ґнаук.  

Ukraine Saporischschja-Region | erntereifes Getreidefeld

Війна Росії проти України та зернові: п'ять фактів

Здається, щодо заблокованого в Україні через війну зерна знайдено рішення. Що це означає для світу?  