Перша резервна вугільна електростанція відновлює роботу в Німеччині

Німеччина найближчим часом перезапустить роботу електростанції Мерум (Kraftwerk Mehrum) у Нижній Саксонії. Це буде перша резервна вугільна електростанція, яку запустять через загрозу енергетичної кризи, повідомляє в понеділок, 1 серпня, німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на Федеральне агентство з мереж ФРН.

З 14 липня в Німеччині знову дозволяється вводити в експлуатацію вугільні та мазутні електростанції з так званої резервної енергосистеми. Рішення перезапустити їх є тимчасовим і прийняте з метою економії природного газу. Продавати електроенергію з резервних електростанцій, що працюють на викопному паливі, можна буде до кінця квітня 2023 року.

Їхній тимчасовий запуск становить економічний інтерес для операторів електростанцій, оскільки оптові ціни на електроенергію нині високі, водночас кам'яного вугілля на світовому ринку достатньо. За даними Федерального агентства з мереж, Мерум - поки що єдина станція на кам'яному вугіллі, зареєстрована для перезапуску. У червні на основі природного газу в Німеччині вироблялося 11,2 відсотка електроенергії.

16 липня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) повідомив, що через брак російського газу Німеччина планує відновити роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті, а також продовжить строк експлуатації ще 11 на викопному паливі.

26 липня держави-члени Європейського Союзу зобов'язалися скоротити споживання газу на 15 відсотків для пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з Росії.