У Києві під час тривог зупинятимуть рух наземного громадського транспорту

В столиці України з понеділка, 1 серпня, рух наземного громадського транспорту зупинятиметься на час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Це рішення стосується як комунального перевізника "Київпастранс", так і приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів. "Під час повітряної тривоги вони мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття", - пояснив Поворозник.

Київський метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

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У Харкові на зупинках облаштують укриття

Протягом липня російські війська щонайменше двічі обстрілювали зупинки громадського транспорту в Харкові, внаслідок чого загинули шість мирних жителів, ще 26 були поранені. Близько сьомої ранку 1 серпня в Салтівському районі Харкова російська армія знову влучила в зупинку громадського транспорту, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Мер Харкова Ігор Терехов просить містян за можливості уникати ранкових поїздок у наземному громадському транспорті з міркувань безпеки. Водночас влада міста обіцяє протягом кількох тижнів облаштувати безпечні зупинки громадського транспорту на найзавантаженіших маршрутах.

"Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу", - повідомив Терехов 25 липня.

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