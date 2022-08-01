Німеччина програла Англії фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу

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У фіналі німецькі футболістки зазнали поразки вперше. Раніше вони вісім разів вигравали чемпіонат. Збірна Англії перемогла перший раз.
Збірна Німеччини зазнала поразки у фінальній грі проти Англії на жіночому чемпіонаті Європи з футболу, який відбувся 31 липня в Лондоні. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Кульмінаційним на мега-вечірці, влаштованій на стадіоні "Уемблі", став момент, коли з динаміків зазвучала пісня англійських фанатів Football's Coming Home ("Футбол повертається додому").
Німеччина програла у фіналі чемпіонату вперше. Раніше вона діставалася до нього вісім разів і в усіх випадках перемагала.
Англія ж виграла жіночий Євро вперше в своїй історії. До цього вона двічі доходила до фіналу, але поступалася суперникам.
За матчем на стадіоні спостерігали 88 тисяч уболівальників. Це новий рекорд відвідуваності жіночого ЧЄ.