Німеччина програла Англії фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу

Збірна Німеччини зазнала поразки у фінальній грі проти Англії на жіночому чемпіонаті Європи з футболу, який відбувся 31 липня в Лондоні. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Кульмінаційним на мега-вечірці, влаштованій на стадіоні "Уемблі", став момент, коли з динаміків зазвучала пісня англійських фанатів Football's Coming Home ("Футбол повертається додому").

Парад рекордів

Німеччина програла у фіналі чемпіонату вперше. Раніше вона діставалася до нього вісім разів і в усіх випадках перемагала.

Англія ж виграла жіночий Євро вперше в своїй історії. До цього вона двічі доходила до фіналу, але поступалася суперникам.

За матчем на стадіоні спостерігали 88 тисяч уболівальників. Це новий рекорд відвідуваності жіночого ЧЄ.