 Німеччина програла Англії фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина програла Англії фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу

У фіналі німецькі футболістки зазнали поразки вперше. Раніше вони вісім разів вигравали чемпіонат. Збірна Англії перемогла перший раз.

Фінал жіночого чемпіонату з футболу в Лондоні

Фінал жіночого чемпіонату з футболу в Лондоні

Збірна Німеччини зазнала поразки у фінальній грі проти Англії на жіночому чемпіонаті Європи з футболу, який відбувся 31 липня в Лондоні. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Кульмінаційним на мега-вечірці, влаштованій на стадіоні "Уемблі", став момент, коли з динаміків зазвучала пісня англійських фанатів Football's Coming Home ("Футбол повертається додому").

Парад рекордів

Німеччина програла у фіналі чемпіонату вперше. Раніше вона діставалася до нього вісім разів і в усіх випадках перемагала.

Англія ж виграла жіночий Євро вперше в своїй історії. До цього вона двічі доходила до фіналу, але поступалася суперникам.

За матчем на стадіоні спостерігали 88 тисяч уболівальників. Це новий рекорд відвідуваності жіночого ЧЄ. 

Дивитись відео 02:00

Як футбол допомагає українським дітям пережити жахи війни (19.07.2022)

Реклама

Докладно

Українські військовослужбовиці

Жіноча військова форма ЗСУ: коли і якою вона буде

У ЗСУ буде військова форма для жінок - її уже тестують. А поки 38 тисяч жінкок мають підганяти під себе штани та кітелі.  

Ukraine Saporischschja-Region | erntereifes Getreidefeld

Війна Росії проти України та зернові: п'ять фактів

Здається, щодо заблокованого в Україні через війну зерна знайдено рішення. Що це означає для світу?  