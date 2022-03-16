В Беларуси объяснили звуки взрывов близ Бреста артучениями

На 22-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий четверга, 17 марта (время московское).

ФРС США впервые повысила ключевую процентную ставку

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Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2018 года повысила ключевую процентную ставкудля противодействия экономическим рискам, связанным с высокой инфляцией и войной в Украине. По итогам двухдневного заседания процентная ставка по федеральным кредитным средствам была увеличена на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет от 0,25% до 0,5% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение поддержали восемь из девяти голосующих членов FOMC, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард высказался за увеличение ставки на 50 базисных пунктов.

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Франция будет считать Россию ответственной в случае применения химического или бактериологического оружия в войне в Украине. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французской газете Le Parisien. "Если химические или бактериологические атаки будут иметь место в Украине, мы будем знать, кто несет за них полную ответственность. Это была бы Россия", - отметил Ле Дриан. "Использование неконвенциональных средств будет представлять собой недопустимую эскалацию и приведет в ответ к абсолютно массивным и радикальным экономическим санкциям, без каких-либо табу", - подчеркнул он.

Заседание Совбеза ООН

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Совбез ООН (фото из архива)

Совет Безопасности (СБ) ООН, как ожидается, соберется утром 18 марта для голосования по резолюции РФ о гуманитарной ситуации в Украине. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги. Проект резолюции включает, в частности, требование осудить нападения на гражданское население и призывает к "согласованному прекращению огня". Изначально заседание было запланировано на 17 марта. Источник в Совбезе сообщил, что Москва может затянуть голосование.

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Канадская комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям (CRTC) сняла с эфира RT и RT France, финансируемые российским правительством, сообщила телерадиокорпорация CBC. Каналы исключены из списка иностранных вещательных ресурсов, которым разрешено распространять программы в Канаде. В качестве причины такого шага указано "несоответствие программ стандартам" Закона о вещании.

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Команда украинского президента Владимира Зеленского разметила в Telegram видеоролик, показанный ранее американским законодателям и посвященный войне в Украине. "Выступил перед Конгрессом США. Просил вспомнить о Перл-Харборе. Ужасное утро 7 декабря 1941 года. Когда небо было черным от атакующих самолетов", - отметил украинский лидер. "Попросил вспомнить 11 сентября. Ужасный день 2001 года, когда зло пыталось превратить американские города в поле боя. Когда нападению подверглись невинные люди. Нападению с воздуха. Так, как никто не ожидал", - подчеркнул Зеленский. "Объяснил, что наше государство переживает это каждый день! Каждую ночь! Уже три недели!" - добавил он.

ОП Украины: Мэра Мелитополя обменяли на девять солдат РФ

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Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат, сообщила пресс-секретарь главы офиса президента (ОП) Украины Дарья Заривная. По ее утверждению, речь идет о "срочниках, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет".

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Военнослужащие 111-й артиллерийской бригады выполняют плановые задачи на полигоне "Брестский", сообщил председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук в Telegram. По его словам, стрельбы запланированы на 16, 18, 23, 24 и 29 марта. "Никаких чрезвычайных событий не происходит", - добавил Рогачук. Его комментарий последовал из-за обеспокоенности местных жителей "звуками сильных хлопков".

Хроника событий 16 марта 14.00 - 23.59>>>

Хроника событий 16 марта 00.00 - 13.59>>>

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