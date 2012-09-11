 В России остановил полеты крупнейший в стране авиаперевозчик ″Волга-Днепр″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.03.2022

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Россия

В России остановил полеты крупнейший в стране авиаперевозчик "Волга-Днепр"

Самолеты группы "Волга-Днепр" полностью заблокированы уже почти неделю. Ранее европейские регуляторы запретили деятельность двух европейских компаний, созданных основателем группы Исайкиным.

Самолет компании Волга-Днепр

Самолеты крупнейшего в России грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" полностью остановили полеты, сообщила в четверг, 17 марта газета "Коммерсант". Как отмечает издание, это связано с тем, что европейские регуляторы запретили деятельность двух европейских компаний, входящих в группу "Волга-Днепр" и основанных гражданином РФ Алексеем Исайкиным.

По сведениям "Коммерсанта", авиарегуляторы Великобритании и Германии запретили деятельность британской CargoLogicAir и немецкой CargoLogic Germany еще 10 марта. Основанием для запрета стало российское гражданство Исайкина. Самолеты российских компаний группы "Волга-Днепр" также не летают уже несколько дней из-за сложностей с их перестрахованием.

По данным Росавиации, только в январе "Волга-Днепр" занимала 47% российского рынка авиационных грузоперевозок. Самолеты группы совершали несколько десятков рейсов ежедневно.

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    Автор: Ксения Сафронова


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