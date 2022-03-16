Американский сенатор представил резолюцию о передаче "МиГ-29" Украине

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в среду, 16 марта, представил в Сенате Конгресса США проект резолюции с призывом к администрации президента США Джо Байдена содействовать передаче Украине истребителей "Миг-29" и систем ПВО.

"Я призываю Сенат выступить единым голосом. Если мы проголосуем за резолюцию о поставке украинским военным истребителей "МиГ" и других систем противовоздушной обороны, то это станет подспорьем для украинского народа и их военных. Это станет ударом для Путина. Если мы сделаем это в ближайшее время, я думаю, это действительно может помочьразрешению этого конфликта", - заявил Грэм.

Новая партия военной помощи США Украине

Проект резолюции пользуется поддержкой широкого круга сенаторов-республиканцев, и Линдси Грэм уверен в его принятии в случае голосования. Грэм представил этот документ после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта. Зеленский попросил США предоставить его стране больше самолетов, систем ПВО и другой военной техники.

Администрация Байдена выступает против передачи Украине самолетов "МиГ-29" из арсенала Польши, полагая, что это не принесет существенной пользы Киеву и может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Россией.

В то же время Байден объявил о намерении поставить Украине дополнительную партию вооружений на 800 млн долларов, включая зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, а также сто беспилотников, сто гранатометов, пять тысяч автоматов, тысячу пистолетов и 20 млн патронов.

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