Агентство Fitch предупредило об угрозе дефолта РФ

Россия в среду, 16 марта, должна выплатить 117 млн долларов (106 млн евро) по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. На этом фоне рейтинговое агентство Fitch предупредило, что если РФ в условиях заморозки значительной части валютных резервов страны из-за санкций Запада на фоне войны в Украине будет проводить расчеты в рублях, то оно по итогам 30-дневного периода (к 16 апреля) объявит суверенный дефолт по обязательствам РФ.

Как передало агентство Reuters, речь может идти о первом крупном дефолте по внешнему долгу с 1917 года, когда большевики отказались платить по царским долгам.

Облигации, о которых идет речь сейчас, были выпущены в 2013 году и подлежат покрытию в американских долларах, при этом банк Citi выступает в качестве агента при платежах по ним.

Ряд рейтинговых агентств понизил кредитоспособность России до "мусорной"

Вечером 14 марта Минфин РФ сообщил, что направил банку-платежному агенту поручение о выплатах инвесторам купонного дохода по двум выпускам облигаций 15 марта.

Несмотря на имеющуюся угрозу Международный валютный фонд (МВФ), однако, считает маловероятным, что на данном этапе присутствует возможность других серьезных последствий для финансовой системы РФ в случае невыполнения долговых обязательств.

Целый ряд рейтинговых агентств ранее уже понизил кредитоспособность России до "мусорного" уровня. Кроме того, Евросоюз запретил ведущим рейтинговым агентствам оценивать российские облигации и компании. Многие инвесторы при принятии решений о вкладах ориентируются на оценки агентств, чтобы лучше спрогнозировать возможные потери. Данный шаг, по мнению Брюсселя, позволит еще больше усилить экономическое давление на Кремль.

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