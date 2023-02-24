Великобритания расширила санкции в отношении России

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 февраля.

На 366-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 24 февраля (время московское).

Минобороны Великобритании - об изменениях военного подхода РФ

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С 2014 года стратегическая цель России в отношении Украины с большой долей вероятности была неизменной - установить контроль "над своим соседом". Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. В период до 2021 года Кремль пытался достичь этого подрывной деятельностью, "разжиганием необъявленной войны в Донбассе", а также аннексией Крыма, констатирует британская разведка.

Позднее, 24 февраля 2022 года, Россия изменила подход и начала полномасштабное вторжение с целью захвата всей страны и свержения правительства, отмечается в сводке.

К апрелю 2022 года Россия осознала, что попытка не удалась, и сосредоточилась на расширении и закреплении своего господства над Донбассом и югом Украины. "Она (РФ. - Ред.) добилась медленного прогресса, за который пришлось заплатить чрезвычайно высокую цену", - констатировали в Минобороны Великобритании.

По его данным, в последние недели Россия, вероятно, снова изменила свой подход: теперь ее кампания имеет целью ослабление украинских вооруженных сил, а не захват новых значительных территорий. "Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину", - отметили аналитики.

Глава Минфина ФРГ: Дел "как обычно" с Россией быть не может

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) выразил уверенность, что подготовленный экономическим ведомством документ о последствиях за уклонение от санкций в отношении РФ "в значительной степени - окончательный, его следует реализовать соответствующим образом". Заявление Линднера последовало на встрече министров финансов Группы двадцати (G20) в Индии. "Дел "как обычно" с Россией быть не может - и не будет в дальнейшем, пока продолжается эта жестокая война", - подчеркнул он.

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Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что его жители уже год находятся "в новой реальности - трагической и психологически изнурительной". "Но мы боремся, верим в себя и в свою страну. Поэтому все преодолеем и победим", - написал он в Telegram.

Ермак: Ответственность за преступления, убийства, геноцид обязательно последует

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Андрей Ермак Фото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/picture alliance

"Тогда, 24 февраля 2022 года эмоций не было. Но было какое-то спокойное иррациональное чувство, что мы обязательно победим", - вспомнил о своих ощущениях глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "И сегодня это уже вполне рациональное знание. Потому что их "Киев за три дня" трансформировался в нашу "границу 1991 года", - отметил он. "Мы не боялись тогда, а они боятся нас сегодня", - написал Ермак, добавив, что ответственность за "преступления, убийства, геноцид" обязательно последует.

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НАТО "решительно" поддерживает Украину, усилия России в войне против этой страны "терпят неудачу". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, обнародованном по случаю годовщины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Великобритания расширила санкции в отношении России

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Великобритания расширила санкции в отношении России, они коснулись 92 физических и юридических лиц. Ограничительные меры введены, в частности, против граждан РФ, связанных, по мнению Лондона, с "Росатомом" и "Газпромом".

В санкционный перечь также включены 34 лица, связанные с корпорациями Ростех и "Алмаз-Антей", представители руководства "Аэрофлота", глава Минцифры РФ Максут Шадаев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заммэра Москвы Максим Ликсутов, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Кроме того, под санкции попали банки "Уралсиб", "Зенит", МТС Банк и банк "Санкт-Петербург".

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В годовщину вторжения РФ в Украину гендиректор DW Петер Лимбург выразил солидарность с Украиной и резко осудил российскую агрессию. Вот уже год в Украине гибнут люди, "потому что президент Путин начал смертоносную войну. Они умирают, потому что Россия ревизионистски и имперски решила игнорировать международное право. Этой войне нет оправдания", подчеркнул он.

"Есть российские преступники и украинские жертвы. Мы солидарны с жертвами", - добавил Лимбург. "Это правильно, что Германия обеспечивает Украину всем, в чем она нуждается, - оружием, технической и материальной помощью. Мы поддерживаем ее информационно", - указал он.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил жителей страны за сопротивление агрессии РФ. "За девять лет войны (с 2014 года. - Ред.) мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПа (Донецкого аэропорта. - Ред.) и "Азовстали", - написал он в Facebook.

Олаф Шольц: Германия твердо стоит на стороне Украины

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Фото: John Thys/AFP

Германия твердо стоит на стороне Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в обращении по случаю годовщины с начала войны. "Вот уже год Россия ведет безжалостную захватническую войну против Украины. Германия твердо стоит на стороне Украины - и будет делать это и в будущем", отметил Шольц. Чем скорее президент России Владимир Путин признает, что "не достигнет своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны", добавил глава германского кабмина.

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Российские военные и китайский производитель беспилотных летательных аппаратов Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ведут переговоры относительно массового производства дронов для РФ. Об этом сообщил еженедельник Der Spiegel. По его данным, компания также согласилась изготовить и испытать 100 прототипов беспилотника ZT-180 и предоставить их министерству обороны РФ до апреля 2023 года. По оценкам военных экспертов, такой БПЛА способен нести боеголовку весом от 35 до 50 кг.

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин уверяет, что было занято село Берховка под Артемовском. "Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку", - утверждается в Telegram пресс-службы Пригожина.

Перед посольством РФ в Берлине установили подбитый российский танк

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Подбитый российский танк перед посольством РФ в Берлине Фото: Julius-Christian Schreiner/dpa/picture alliance

Перед посольством России в Берлине с утра стоит разрушенный танк. По словам инициаторов акции, машина была уничтожена украинской противотанковой миной недалеко от Киева в первые дни вторжения. Танк Т-72 служит напоминанием о начале войны, отметили организаторы. Берлинский район Митте сначала отказал в размещении объекта, но затем инициаторы из Музея Бункер в Берлине добились разрешения в суде.

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Правозащитница Александра Матвийчук призвала международные гуманитарные организации делать больше для возвращения украинских детей, депортированных в Россию во время войны. Матвийчук - глава Центр гражданских свобод, ставшего 2022 году одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Международный комитет Красного Креста, а также Организация Объединенных Наций с Детским фондом ООН (UNICEF) и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) имеют представительства в России и ресурсы для возвращения депортированных детей в Украину, подчеркнула правозащитница в видеоинтервью dpa.

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"24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а противостояние. Сопротивление и борьба", - написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. "Это - был год боли, скорби, веры и единства. И в этом году мы остались непобедимыми", - подвел Зеленский итог 12 месяцам, прошедшим с начала войны против РФ. "Мы знаем, что 2023 год станет годом нашей победы!" - выразил уверенность украинский лидер.

Ожидаются мероприятия, посвященные годовщине военного вторжения РФ в Украину

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24 февраля в разных странах пройдут мероприятия, посвященные годовщине военного вторжения РФ в Украину. В Киеве запланирована пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Он также примет участие в видеоконференции стран "большой семерки" в Токио. Церемония в память о жертвах массовых убийств мирных граждан российскими солдатами пройдет в Буче. Символический визит в Таллинн, к восточной границе ЕС и НАТО, совершат председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и генсек альянса Йенс Столтенберг. Митинги, демонстрации и минуты молчания запланированы в разных городах Европы и мира. Годовщина российской агрессии станет темой специального заседания Совета Безопасности ООН и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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Лондон намерен призвать страны "большой семерки" согласовать поставки Украине оружия большой дальности и в целом ускорить предоставление военной помощи. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании , опубликованном в преддверии видеоконференции G7, которая состоится 24 февраля в Токио. "Чтобы Украина одержала победу и чтобы этот день приблизился, необходимо добиться решающего преимущества на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода мы должны действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства противовоздушной обороны", - говорится в тексте заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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Администрация Джо Байдена в годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Украины официально объявит о новом пакете помощи Киеву объемом 2 млрд долларов. Об этом телеканалу CNN сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По данным CNN, что вооружение для ВСУ в этот раз будет заказано непосредственно у компаний, а не поставлено со складов. Поскольку это потребует больше времени, такой формат помощи может свидетельствовать о том, что Вашингтон считают развязанную Кремлем войну затяжной, отмечается в сообщении.

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В течение минувшего четверга российские войска обстреляли Сумскую область, сообщается в Telegram-канале областной военной администрации (ОВА). Под обстрел попали Миропольская, Белопольская, Хотинская, Новослободская, Краснопольская громады. Всего было зафиксировано 93 прилета, из которых 42 прилета из минометов, 7 - из артиллерии, сброс 4 взрывных устройств с помощью БПЛА и 40 ударов из гранатомета, говорится в сообщении ОВА.

Китай обнародовал свой план мирного урегулирования войны

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МИД Китая опубликовал текст мирного плана Пекина с предложениями по урегулированию войны, развязанной Россией против Украины. Документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" состоит из 12 пунктов. В нем говорится, в частности, о необходимости отказа от менталитета холодной войны, возобновления мирных переговоров и прекращении односторонних санкций.

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным невозможен. "Украина хочет гарантий безопасности. Все мы хотим, мы объединены. Поэтому любые территориальные компромиссы будут только ослаблять нашу страну. Почему? Вопрос же не в слове "компромисс" – чего его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни, они ежедневно происходят. Вопрос - с кем? Компромисс с Путиным? Нет. Почему? Потому что нет веры. Диалог с ним? Нет. Почему? Нет веры", - подчеркнул он в интервью британской медиакомпании BBC.

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вновь призвала к справедливому распределению беженцев в странах Евросоюза. В случае дальнейших масштабных перемещений беженцев из Украины "наши восточноевропейские соседи, а также и мы, должны почувствовать облегчение", сказала Фезер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke. По ее словам, на сегодняшний день Польша, например, приняла более 1,5 миллиона украинских беженцев, Германия - более миллиона, а Испания - только 160 тысяч. В то же время министерство, по ее словам, не намерено ослаблять усилия по совершенствованию механизма высылки обязанных покинуть страну иностранцев.

Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины

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В годовщину начала военной агрессии России президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за мужество украинских военнослужащих. "Украинские военные, защищающие всех нас на передовой – они номер один. Именно благодаря нашим защитникам и защитницам Украина стоит крепко, борется, живет. Спасибо всем нашим воинам - живым и тем, кого с нами, к сожалению, уже нет - за их мужество. Зло все еще рядом, и битва продолжается. Но мы точно знаем, что она окончится нашей победой", - написал Зеленский в Facebook.

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Минобороны России вечером 23 февраля распространило заявление об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за якобы планируемой "провокации украинской армии". В заявлении утверждается, что Украина "активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику". Это уже второе за один день заявление такого рода. Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что украинские войска готовят "вооруженную провокацию" против Приднестровья, а в качестве предлога планируется инсценировка с переодеванием "украинских диверсантов" в форму российских солдат.

Глава МИД Германии: Резолюция ООН - важный сигнал для России

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Анналена Бербок во время выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 февраля Фото: John Angelillo/UPI/IMAGO

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что одобрение подавляющим большинством резолюции ООН в поддержку Киева - важный сигнал для ухода России с территории Украины. Россия сегодня изолирована в точности так же, как и год назад, указала глава МИД ФРГ после голосования на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке накануне годовщины российского вторжения. "Мир хочет мира. И страны этого мира ясно заявили об этом сегодня в Организации Объединенных Наций", - подчеркнула Бэрбок.

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Более 140 стран-членов ООН поддержали резолюцию о выводе войск РФ из Украины по итогам заседания экстренной сессии Генассамблеи всемирной организации в связи с годовщиной войны. Против подписания документа выступили лишь Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Северная Корея и Эритрея. 32 страны воздержались. Резолюция ООН призывает к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск.

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Кая Каллас на встрече лидеров европейских стран в Праге Фото: Darko Bandic/dap/picture alliance

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Запад "сделать цену" российской агрессии выше, чем получаемая от нее польза. Ее заявление цитирует агентство AFP.

"Если такая агрессия окупится в случае Украины, это послужит поводом использовать ее в других местах. Мы должны полностью "дискредитировать" (Каллас использовала игру слов. - Ред.) инструменты агрессии", - указала премьер-министр. В противном случае другие потенциальные агрессоры расценят "окупаемость" действий РФ как призыв к действию, подчеркнула она.

Хроника событий 23 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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