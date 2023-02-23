Генштаб ВСУ: Россия за год выпустила по Украине 5000 ракет

На 365-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 23 февраля (время московское).

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Российские войска утром нанесли удары по Купянску и Купянскому району в Харьковской области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов . По его словам, в Купянске получили ранения 2 гражданские женщины. В Купянском районе ракета С-300 попала в административное здание, ранен гражданский мужчина, находившийся рядом, под завалами находятся минимум два человека, указал Синегубов.

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Страны Европейского Союза вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который планировалось ввести к годовщине российского вторжения в Украину, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседников агентства, Польша блокирует пакет из-за предлагаемых исключений, касающихся запрета ЕС на импорт российского синтетического каучука. Для принятия санкций требуется согласие всех 27 государств - членов Евросоюза. Представители стран ЕС продолжат обсуждение 24 февраля, рассказали источники.

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В Курской области ВСУ обстреляли село Теткино Глушковского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт . Местные жители, по его словам, не пострадали, но в результате ударов "есть существенные повреждения в гражданском секторе", а также обесточена часть улиц. Ранее в области под обстрел попали села Троицкое и Гордеевка Кореневского района, писал Старовойт. Там никто не пострадал, существенных разрушений нет.

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В Волоконовском районе Белгородской области под обстрел попало село Борисовка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая - женщина, 51-го года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте", - написал Гладков в Telegram-канале . По его словам, другой снаряд разрушил еще один дом, внутри которого не было людей. В селе повреждено газоснабжение, в двух домах выбило стекла.

Ранее Гладков рассказал об обстреле села Вознесеновка со стороны ВСУ - пострадавших нет, повреждена газовая труба "на территории предприятия". Кроме того, утром под обстрел, по данным главы Белгородской области, попала окраина села Новая Таволжанка - там частично отсутствует электроэнергия.

Генштаб ВСУ: Россия за год выпустила по Украине 5 тысяч ракет

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С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины около 5 тысяч ракет, сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, российской стороной за прошедший год также нанесено 3,5 тысячи авиаударов и около 1,1 тысячи ударов с помощью беспилотников. Только в феврале этого года ВСУ удалось сбить шесть самолетов, два вертолета, 80 крылатых ракет и 84 дрона противника, сказал Громов. Он отметил, что, по мнению украинской стороны, цели российской армии остаются прежними: к лету полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

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Педро Санчес и Владимир Зеленский на совместном брифинге в Киеве Фото: Emilio Morenatti/AP/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который утром прибыл с визитом в Киев. "Ваш визит в Киев в канун 24 февраля, в канун года нашей несокрушимости, свидетельствует, что Украина и Испания и дальше будут вместе стоять за свободу Украины, всей Европы и каждого народа, который ценит жизнь, демократию и международный правопорядок, основанный на справедливых правилах", - написал Зеленский в Telegram-канале , опубликовав видео встречи с испанским политиком.

На совместном брифинге украинский лидер заявил, что получил заверения от Санчеса в поставке танков Leopard. Санчес в свою очередь подтвердил, что Мадрид передаст Киеву шесть танков Leopard 2 А4. По его словам, в будущем власти Испании поставят еще четыре боевые машины.

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Европейская комиссия (ЕК) предложила еще на один год продлить приостановку действия таможенных пошлин на импорт из Украины. "Это является продолжением неизменной поддержки экономики Украины со стороны ЕС и помогает облегчить сложную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры из-за неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России", - говорится в заявлении ЕК . Однако, как отмечается, чтобы предотвратить негативное влияние на фермеров из ЕС, планируется создать новый защитный механизм. В случае необходимости действие некоторых пошлин может быть быстро восстановлено. Теперь это предложение будет рассмотрено Европейским парламентом и Советом ЕС, сообщила ЕК. Льготный режим торговли для Украины был введен в середине прошлого года в ответ на полномасштабное вторжение России. Он призван укрепить ослабленную войной экономику Украины.

Генконсульство РФ в немецком Бонне разрисовали буквами Z

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В ночь на 22 февраля неизвестные разрисовали Z-символикой территорию генерального консульства России в немецком городе Бонн, сообщается на сайте представительства . Красной краской повреждены внешняя сторона ограды, информационный стенд и почтовый ящик консульского учреждения. По данным ведомства, об инциденте "незамедлительно" проинформировали полицию, в Германии начали расследование по факту произошедшего. "Решительно осуждаем этот отвратительный акт вандализма. Основываясь на общепризнанных нормах международного права, требуем от властей государства пребывания принятия энергичных и эффективных мер по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к данному правонарушению", - говорится в сообщении генконсульства. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям причастных лиц.

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Верховная рада Украины утвердила постановление о введении сроком на 50 лет санкций против всех российских финансовых организаций, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале. За документ, который накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский, проголосовали 325 народных депутатов. Ограничения коснутся всех зарегистрированных в России банков, включая Центробанк, небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний, инвестиционных фондов и других предприятий финансового сектора. Они предусматривают, в частности, остановку операций с активами, принадлежащими финансовым учреждениям РФ, запрет на установление с ними деловых отношений, а также запрет на совершение сделок и осуществление инвестиций в пользу этих учреждений.

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Российская армия в самом начале войны сбила несколько собственных самолетов, пишет Financial Times . По данным собеседников издания, в первые дни полномасштабного вторжения в войсках РФ царил хаос, что иногда приводило к огню по своим. Замруководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал газете, что случаи, когда российские военные сбивали свои самолеты и вертолеты, подтверждают перехваченные разговоры.

Германия приняла свыше миллиона беженцев из Украины

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Спустя год после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германии зарегистрировано около 1,066 млн украинских беженцев, сообщило министерство внутренних дел ФРГ. По данным ведомства, 9% зарегистрированных в Германии беженцев - дети в возрасте до пяти лет, 25% - дети и подростки от 6 до 17 лет, 8% беженцев - старше 64 лет, остальные - взрослые с 18 лет. Женщины и девочки составляют 62% от общего количества зарегистрированных беженцев. "Агрессивная война России вызвала крупнейшее движение беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

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Активисты покрасили улицу перед зданием посольства России в Лондоне в цвета флага Украины. Это не первая подобная акция. Как сообщалось, в марте 2022 года фасад здания российского посольства подсветили цветами украинского флага в знак поддержки Украины.

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Джанет Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре Фото: Aijaz Rahi/AP Photo/picture alliance

Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции против России и добиться их более эффективного применения. "Мы стремимся усилить санкции и не допустить нарушений", - сказала журналистам министр финансов США Джанет Йеллен перед заседанием глав Минфинов и Центробанков стран "большой двадцатки" (G20) в Бангалоре. Она отметила, что ограничения, введенные из-за российского вторжения в Украину, уже имели "очень серьезные негативные последствия" для Москвы, но необходимо сделать еще больше, чтобы помешать военным усилиям России, поддерживая при этом Украину. По словам Йеллен, США рассчитывают выделить на помощь Украине еще 10 млрд долларов в дополнение к уже предоставленным более чем 46 млрд долларов. Роль Международного валютного фонда (МВФ) в поддержке Киева является "критически важной", отметила она.

Бундестаг и президент ФРГ вывесят флаги Украины

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В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля на здании Рейхстага в Берлине будет поднят украинский флаг. Это будет "особенно четкий знак солидарности" с украинским народом, сообщила администрация бундестага. Сине-желтый флаг Украины также будет вывешен у резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) - дворца Бельвю. Там 24 февраля состоится главное мероприятие памяти о жертвах войны с участием посла Украины Алексея Макеева. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к собравшимся по видеосвязи.

Хроника событий 23 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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