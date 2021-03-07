Коронавирус: в Москве отменяют самоизоляцию для пожилых

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 117 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 92,6 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 8 марта (время московское).

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В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. С 8 марта данная мера носит рекомендательный характер. Кроме того, этим группам населения будут разблокированы социальные карты, как ранее пообещал мэр Сергей Собянин в своем блоге. Бары и рестораны в российской столице после более ранних послаблений могут работать и ночью, а театры и кинотеатры - заполнять залы наполовину. При этом власти просят по-прежнему носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Обязательный режим изоляции в столице действовал свыше пяти месяцев - с конца сентября 2020 года.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 7 марта >>>

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