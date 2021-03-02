В школьных столовых Лиона запретили мясо. Виноват коронавирус?

Лион считается одним из кулинарных центров Франции. Бушоны - лионские кафе с традиционной кухней, изобилующей в том числе и мясными блюдами, - известны далеко за пределами страны. Парадоксально, но именно здесь, в Лионе, с конца февраля мясо исключили из обедов учащихся школ.

Все школьные столовые по распоряжению мэра Грегори Дусеиз, представляющего партию "зеленых", заменят мясо на рыбу, яйца и молочные продукты. Запрет на мясо в меню школьников будет действовать 7 недель. Хотя эта мера временная, она вызвала широкий резонанс в обществе.

Отказ от мяса в целях защиты климата?

Фермеры из региона Овернь - Рона-Альпы, административным центром которого является Лион, расценили решение лионского мэра как продвижение идеологии "зеленых" и в знак протеста провели акцию на площади перед зданием городской ратуши. Сначала возмущенные фермеры кормили там сеном своих коров, а потом - мясом всех желающих, оказавшихся в тот момент на площади.

Акция протеста фермеров у здания городской ратуши в Лионе, 22 февраля

Многие расценили решение мэра о запрете мяса в школьных столовых как шаг в борьбе за охрану окружающей среды. На самом деле речь шла о защите от коронавируса. Во время пандемии раздача еды школьникам в перерыве между уроками, который и без того уже продлили, слишком затягивается, поскольку, среди прочих мер, приходится соблюдать дистанцию в два метра. Если же при этом все школьники получают одинаковое меню, не имея возможности выбирать на свое усмотрение три-четыре блюда, это существенно сокращает время.

Дусе - не первый мэр Лиона, кто временно исключил мясо из меню школьников. Его предшественник на этом посту Жерар Коллон из партии президента Макрона сделал это в прошлом году во время первой волны коронавируса. Но тогда это не вызвало такого резонанса.

Почему протестуют фермеры

Протестующие в Лионе фермеры получили поддержку от членов кабинета министров в Париже. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о "скандальной идеологии" мэра, его поддержали и депутаты из партии Макрона "Республика на марше".

Грегори Дуcе

Министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди заявил, что решение Дусе является "позором" с социальной точки зрения, поскольку оно, прежде всего, касается детей, чьи семьи не могут позволить себе мясо в каждодневном рационе. В своем аккаунте в Twitter министр призвал: "Прекратите класть в тарелку нашим детям идеологию. Дайте им то, что им необходимо для роста. Мясо тоже к этому относится".

В свою очередь, министр экологии Барбара Помпили косвенно поддержала мэра Лиона и посетовала на то, что из-за этой истории правительству пришлось погрязнуть в "доисторических дебатах". Помпили привела и контраргументы против тезиса о социальной несправедливости: исследования показывают, что дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке, едят достаточно много мяса.

Как школьные обеды повлияют на предвыборную борьбу

Многие предполагают, что инициатива лионского мэра на самом деле была направлена на то, чтобы удовлетворить желание детей из мусульманских семей не употреблять в пищу свинину. Так считает и Сабине фон Оппельн (Sabine von Oppeln) - эксперт по Франции из Свободного университета Берлина. "Речь идет о детях, которым по религиозным соображениям нельзя есть определенные сорта мяса, - говорит политолог. - Уже долгое время во Франции продолжаются дискуссии на эту тему".

Барбара Помпили

Между тем этот шаг может быть обусловлен и предвыборной кампанией партии Эмманюэля Макрона. На муниципальных выборах прошлым летом ее представители не выиграли выборы ни в одном из 40 крупных городов Франции. В то время как "зеленые" победили в Лионе, Бордо, Марселе, Страсбурге. В некоторых городах выборы прошли успешно и для консерваторов из партии "Республика" Николя Саркози.

Макрон отреагировал на поражение своей партии тем, что сформировал новый кабинет министров, чтобы привлечь на свою сторону голоса избирателей. Так в правительстве появилась Барбара Помпили, а ее противниками стали консервативно настроенные Дарманен и Денорманди.

Таким образом, в скандале вокруг школьных обедов те, кто говорят, что речь идет об идеологии на тарелках школьниках, могут оказаться правы. Но главную роль при этом играет не мэр Дусе, а два противоборствующих лагеря в правительстве Франции. "За этим спором кроется конфликт вокруг защиты традиционных французских ценностей или признания культурных особенностей", - подвела итог немецкий политолог.

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