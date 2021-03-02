В школьных столовых Лиона запретили мясо. Виноват коронавирус?

В школьных столовых во французском Лионе решили отказаться от мяса. Это произошло по распоряжению мэра города. Но с чем связан такой шаг - с пандемией ковида или с политикой?
Лион считается одним из кулинарных центров Франции. Бушоны - лионские кафе с традиционной кухней, изобилующей в том числе и мясными блюдами, - известны далеко за пределами страны. Парадоксально, но именно здесь, в Лионе, с конца февраля мясо исключили из обедов учащихся школ.
Все школьные столовые по распоряжению мэра Грегори Дусеиз, представляющего партию "зеленых", заменят мясо на рыбу, яйца и молочные продукты. Запрет на мясо в меню школьников будет действовать 7 недель. Хотя эта мера временная, она вызвала широкий резонанс в обществе.
Фермеры из региона Овернь - Рона-Альпы, административным центром которого является Лион, расценили решение лионского мэра как продвижение идеологии "зеленых" и в знак протеста провели акцию на площади перед зданием городской ратуши. Сначала возмущенные фермеры кормили там сеном своих коров, а потом - мясом всех желающих, оказавшихся в тот момент на площади.
Многие расценили решение мэра о запрете мяса в школьных столовых как шаг в борьбе за охрану окружающей среды. На самом деле речь шла о защите от коронавируса. Во время пандемии раздача еды школьникам в перерыве между уроками, который и без того уже продлили, слишком затягивается, поскольку, среди прочих мер, приходится соблюдать дистанцию в два метра. Если же при этом все школьники получают одинаковое меню, не имея возможности выбирать на свое усмотрение три-четыре блюда, это существенно сокращает время.
Дусе - не первый мэр Лиона, кто временно исключил мясо из меню школьников. Его предшественник на этом посту Жерар Коллон из партии президента Макрона сделал это в прошлом году во время первой волны коронавируса. Но тогда это не вызвало такого резонанса.
Протестующие в Лионе фермеры получили поддержку от членов кабинета министров в Париже. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о "скандальной идеологии" мэра, его поддержали и депутаты из партии Макрона "Республика на марше".
Министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди заявил, что решение Дусе является "позором" с социальной точки зрения, поскольку оно, прежде всего, касается детей, чьи семьи не могут позволить себе мясо в каждодневном рационе. В своем аккаунте в Twitter министр призвал: "Прекратите класть в тарелку нашим детям идеологию. Дайте им то, что им необходимо для роста. Мясо тоже к этому относится".
В свою очередь, министр экологии Барбара Помпили косвенно поддержала мэра Лиона и посетовала на то, что из-за этой истории правительству пришлось погрязнуть в "доисторических дебатах". Помпили привела и контраргументы против тезиса о социальной несправедливости: исследования показывают, что дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке, едят достаточно много мяса.
Многие предполагают, что инициатива лионского мэра на самом деле была направлена на то, чтобы удовлетворить желание детей из мусульманских семей не употреблять в пищу свинину. Так считает и Сабине фон Оппельн (Sabine von Oppeln) - эксперт по Франции из Свободного университета Берлина. "Речь идет о детях, которым по религиозным соображениям нельзя есть определенные сорта мяса, - говорит политолог. - Уже долгое время во Франции продолжаются дискуссии на эту тему".
Между тем этот шаг может быть обусловлен и предвыборной кампанией партии Эмманюэля Макрона. На муниципальных выборах прошлым летом ее представители не выиграли выборы ни в одном из 40 крупных городов Франции. В то время как "зеленые" победили в Лионе, Бордо, Марселе, Страсбурге. В некоторых городах выборы прошли успешно и для консерваторов из партии "Республика" Николя Саркози.
Макрон отреагировал на поражение своей партии тем, что сформировал новый кабинет министров, чтобы привлечь на свою сторону голоса избирателей. Так в правительстве появилась Барбара Помпили, а ее противниками стали консервативно настроенные Дарманен и Денорманди.
Таким образом, в скандале вокруг школьных обедов те, кто говорят, что речь идет об идеологии на тарелках школьниках, могут оказаться правы. Но главную роль при этом играет не мэр Дусе, а два противоборствующих лагеря в правительстве Франции. "За этим спором кроется конфликт вокруг защиты традиционных французских ценностей или признания культурных особенностей", - подвела итог немецкий политолог.
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