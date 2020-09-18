"Это абсурд". Жители Израиля о повторном локдауне из-за COVID-19

Последние события вызвали у многих израильтян ощущение дежавю. В апреле 2020 года жители страны были вынуждены отмечать праздник Песах в условиях строжайшего карантина. Тогда властям удалось добиться успехов в борьбе с пандемией, однако после отмены ограничений число заболевших COVID-19 вновь стало расти.

18 сентября, в канун иудейского Нового года Рош ха-Шана, власти Израиля вторично ввели общенациональный локдаун. В стране вновь закрылись школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи. Жителям страны разрешено удаляться от дома на расстояние более одного километра лишь в исключительных случаях.

"Начинается новый круг ада"

"Я должна буду оставить свою 90-летнюю маму одну. Мы не поедем к ней на Новый год. Она останется со своей сиделкой, а мы будем дома", - жалуется израильтянка Яэль Тургеман.

Яэль Тургеман

Она разочарована тем, что, несмотря на жесткие меры, введенные весной, в стране снова зафиксирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом. "Ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. И мне не верится, что это (второй локдаун - Ред.) в итоге поможет", - говорит Тургеман.

Мнение женщины разделяет и израильская актриса Анат Дример, которая из-за пандемии практически осталась без работы. "Ситуация в стране доведена до абсурда. Многие возмущены и растеряны. У властей не было стратегии выхода из первого локдауна, и теперь для нас начнется новый круг ада. Я не знаю, когда мы снова выйдем на работу и позаботится ли о нас кто-нибудь", - сетует Дример.

Экономический кризис из-за первого локдауна

Израиль еще не оправился от глубокого экономического кризиса, разразившегося здесь в результате первого локдауна в марте и апреле. В то время многие хвалили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за то, что он сумел остановить распространение коронавируса.

Анат Дример

Однако с тех пор его правительство регулярно подвергается критике - не только за слишком быструю отмену ограничений, но и за недостаточную помощь бизнесу и рядовым гражданам в борьбе с последствиями пандемии. Уже на протяжении трех месяцев возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме еженедельно проходят акции протеста: демонстранты обвиняют премьера в неспособности справиться с кризисом и коррупции.

Оппозиция резко раскритиковала решение правительства о введении новых ограничительных мер, назвав его ошибкой и катастрофой. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что граждан наказывают за провалы властей. Кризис из-за коронавируса и так уже сильно подорвал экономику страны, подчеркивает оппозиционер.

Израиль - среди мировых лидеров по заболеваемости COVID-19

Израиль стал первым государством, где на фоне практически глобального роста заболеваемости COVID-19 повторно ввели не локальные, а общенациональные ограничения. В этой стране, где проживает около девяти миллионов человек, сейчас один из самых высоких показателей случаев заражения на душу населения в мире.

Гал Пачис

15 сентября в Израиле был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 - 5523 новых случаев заражения. Этот показатель значительно выше, чем в Германии, где население в девять раз превышает население Израиля. Особенно сильно от нового всплеска пандемии пострадали кварталы, населенные арабами и ортодоксальными евреями. Здесь проживают в тесноте много больших семей, поэтому цепочки заражений крайне сложно отслеживать.

Израильские врачи работают на пределе своих возможностей

Хотя уровень смертности от коронавируса в стране остается относительно низким, число пациентов с COVID-19, доставленных в больницу в тяжелом состоянии, растет. Как минимум две израильские клиники уже направляют пациентов в другие медицинские центры, чтобы избежать переполнения. Несмотря на это, в целом в больницах пока не наблюдается нехватки мест для пациентов с коронавирусом.

В медицинском центре "Шамир" - одной из крупнейших больниц Израиля - врачи и медсестры работают без перерыва с самого начала пандемии. "Ситуация серьезная. Ежедневно мы принимаем все больше пациентов. Наше отделение для больных коронавирусом уже заполнено. Мы можем принять еще только одного пациента. Затем нам нужно будет открывать другое отделение и, следовательно, дополнительно набирать медперсонал", - рассказывает врач Гал Пачис.

"Люди недооценивают опасность болезни"

В многолюдном приемном отделении медперсонал ведет тщательный учет пациентов с подозрением на COVID-19. Сюда постоянно заходят израильские солдаты, чтобы забрать и доставить в лабораторию взятые у больных образцы.

До получения результатов теста новоприбывшие содержатся в палате закрытого режима, где за ними наблюдают с помощью видеосвязи. Для лечения и осмотра больных Гал Пачис должен по нескольку раз за день переодеваться в специальный защитный костюм.

Чтобы подготовить больше мест для поступающих пациентов с подозрением на коронавирус, рядом с приемным отделением сейчас возводят пристройку. "Люди до сих пор недооценивают опасность болезни, - говорит Пачис. - Некоторые думают, что им ничего не грозит, что коронавирус не так уж страшен. Однако в действительности это не так". Ожидается, что ограничительные меры в Израиле будут действовать как минимум три недели.

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