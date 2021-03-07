 ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации

По данным агентства Bloomberg, если в Великобритании на 100 человек приходятся 33 введенные дозы вакцины, а в США - 25, то в ЕС - всего восемь. Задержки вызывают тревогу у мировых инвесторов.

Купюры евро

Пробуксовка европейской вакцинации от коронавируса вызывает тревогу у ряда ведущих мировых инвесторов. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщило агентство Bloomberg.

По его оценкам, внутренние политические дрязги в ЕС, перебои с поставками препаратов, а также сопротивление кампании со стороны общественности приводит к существенному отставанию по темпам. Так, по данным агентства, если в Великобритании на 100 человек приходятся 33 введенные дозы вакцины, а в США - 25, то в ЕС - всего восемь. По прогнозам Bloomberg Economics, задержка в один-два месяца в открытии предприятий после локдауна может обойтись экономике ЕС в 50-100 млрд евро потерь от непроизведенной продукции.

Премьер Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин

"Европейцы отчаянно нуждаются в ускорении темпов распределения вакцин, если хотят справиться с вирусом", - уверена Сима Шах, главный стратег лондонской инвестиционной компании Principal Global Investors Ltd. "Не хотели бы показаться пессимистами, но, к сожалению, вынуждены повторить, что вялые темпы вакцинации продолжают ставить под угрозу восстановление в еврозоне", - в свою очередь отметил Питер Ванден Хоут, главный экономист ING Belgium SA.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале марта обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса. При этом он объяснил необходимость применения в своей стране российской вакцины Sputnik V тем, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе препаратами. "Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая", - заявил он в интервью изданию Bild. По словам политика, Евросоюз не справился с задачей "быстро и эффективно" снабдить европейцев вакциной. "Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя", - подчеркнул премьер.

Смотрите также:

  • Ампула с вакциной на фоне логотипов компаний Байонтек и Пфайзер

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Вакцина Made in Germany

    В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.

  • Профессор Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Успех детей мигрантов

    Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.

  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Офис на улице "У золотого кладезя"

    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Pfizer: испытания и производство

    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

  • Пожилой немке делают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС

    В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.

  • Грузовик выезжает из ворот завода Pfizer в Пуурсе в Бельгии

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир

    Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.

  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:03

Ездить по ЕC будет можно только с сертификатом о прививке?

Аудио- и видеофайлы по теме

В Берлине ждут возвращения туристов из России - неизвестно когда  

Почему Германия продлевает локдаун  

Также по теме

Moskau | Coronakrise Menschen mit Maske

Коронавирус: в Москве отменяют самоизоляцию для пожилых 07.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 117 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели более 92 млн пациентов. DW следит за событиями 8 марта.

Реклама

Самые читаемые

Клара Цеткин - женщина, придумавшая праздник 8 Марта  

Что нужно знать о "пфайзеровской" вакцине из Германии (фотогалерея)  

Биткоин, блокчейн, майнинг: как все это работает? (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно