 Кризис в Эстонии после отставки премьера Ратаса. Что будет дальше? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 13.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Кризис в Эстонии после отставки премьера Ратаса. Что будет дальше?

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Как будет развиваться ситуация, кто возглавит правительство и какой будет правящая коалиция, - у DW.

Юри Ратас

Юри Ратас

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас 13 января подал в отставку с поста главы правительства после подозрений в коррупции, предъявленных правящей Центристской партии Эстонии, председателем которой он является. Суть этого скандала: эстонский бизнесмен Хиллар Тедер пообещал Центристской партии до миллиона евро пожертвований в ближайшие месяцы в обмен на преференции для девелоперской компании его сына. Этот же бизнесмен, по версии правоохранительных органов, собирался дать взятку советнице министра финансов, чтобы фирма его сына смогла получить многомиллионный кредит на льготных условиях.

Соответствующие подозрения в коррупции полиция безопасности Эстонии (КаПо) предъявила во вторник, 12 января, Центристской партии как юридическому лицу, ее генсеку, а также советнице министра финансов Мартина Хельме из праворадикальной партии EKRE и другим фигурантам расследования. О том, означает ли отставка Ратаса распад коалиции с правыми радикалами, и каким может стать следующее правительство Эстонии, рассуждают эстонские политологи.

Коррупция в Эстонии и отставка Ратаса

По мнению политолога Тартуского университета Рейна Тоомла, решающую роль в отставке эстонского премьера сыграл тот факт, что подозрение было предъявлено не отдельным политикам, а всей правящей партии. "У Ратаса, по большому счету, не осталось других возможностей, кроме как взять на себя политическую ответственность и подать в отставку. Так он и поступил, и ему, несомненно, следует отдать должное. Не так много государственных деятелей, которые готовы взять на себя такую политическую ответственность", - указывает эксперт.

"Как и в других странах, у нас очень серьезная проблема - коррупция, коррупционные связи и влияние бизнеса на политику, потому что эти последние сделки, которые послужили причиной отставки нынешнего премьера и правительства, проводились настолько открыто, что оставалось только ждать, когда прокуратура что-то предпримет", - добавляет политический обозреватель Тоомас Алаталу.

Кая Каллас - новый кандидат в премьеры?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже заявила, что в течение дня официально предложит Кае Каллас - лидеру крупнейшей оппозиционной силы Эстонии - право-либеральной Партии реформ приступить к формированию нового правительства.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

"По закону у президента было в запасе еще две недели для того, чтобы сделать это предложение. Но ее аргументация такова, что ситуация сложная - нужно решать проблемы из-за вируса, проблемы экономические, проблемы в парламенте, и нет смысла слишком тянуть с формированием нового правительства", - комментирует это решение Тоомла.

Теперь, говорит политолог, если Каллас согласится, у нее будет две недели на то, чтобы сформировать коалицию, подписать коалиционный договор и представить его в парламенте. Для того, чтобы стать премьером, ей понадобится заручиться поддержкой большинства депутатов. Однако, по оценкам экспертов, это будет непросто: придется преодолеть множество разногласий между разными партиями. Вопрос и в том, кого Каллас захочет видеть в союзниках.

Какой будет новая коалиция в Эстонии?  

Тем временем в кулуарах эстонского парламента циркулируют слухи, что действующая коалиция устоит, несмотря на уход премьера Ратаса, а один из основателей EKRE Март Хельме уже заявил, что ультраконсерваторы все равно останутся у власти. Однако эксперты придерживаются другого мнения.

Кайя Каллас

Кайя Каллас

"Наиболее вероятно сейчас, что Кая Каллас исключит любое сотрудничество с EKRE. С учетом прежних заявлений и поведения EKRE, очень сложно поверить, что эту партию попытаются привлечь в какую-либо коалицию, если ее будет возглавлять Партия реформ", - говорит Тоомла.

Алаталу не исключает, что в долгосрочной перспективе полное изгнание EKRE из большой политики может иметь и негативный эффект. "В октябре у нас будут местные выборы, и если сейчас EKRE исключат из большой политики, то не надо удивляться, если осенью они будут первой партией на местных выборах, - указывает он. - Так что здесь есть довольно много серьезных проблем, которые надо учитывать. Ситуация, конечно, выгодна для реформистов и социал-демократов, но надо разумно ею воспользоваться".

По мнению Тоомла, несмотря на то, что центристам сейчас предъявлено подозрение в коррупции, союз реформистов с Центристской партией вполне возможен. "Это была бы сильная и дееспособная коалиция, поддержка которой в парламенте была бы очень значительной", - считает он. Политолог также не исключает союза Партии реформ с социал-демократами и умеренно-консервативным "Отечеством". "На мой взгляд, самым разумным было бы сформировать коалицию из четырех партий: Партии реформ, Центристской партии, социал-демократов и "Отечества", чтобы обеспечить правительству максимальную поддержку в парламенте", - полагает эксперт.

Сорванный референдум о браке

Примечательно, что на 13 января в эстонском парламенте было запланировано голосование по вопросу о проведении референдума о браке, инициированного националистической праворадикальной партией EKRE. В нем, в частности, планировалось вынести на всенародное обсуждение вопрос, нужно ли закрепить в законе определение брака исключительно как союза мужчины и женщины. Напомним, что минувшей осенью заявления на этот счет основателя партии Марта Хельме - на тот момент главы МВД Эстонии - привлекли внимание и за пределами страны. В интервью DW Хельме позволил себе гомофобные высказывания, в частности, предложив геям "бежать в Швецию".

В последние дни ситуация вокруг вопроса о референдуме накалилась в эстонском парламенте до предела. После того, как стало известно о предъявленных ведущим политикам подозрениях в коррупции и премьер-министр подал в отставку, голосование в парламенте о проведении референдума было отменено.

Смотрите также:

  • Акция Балтийский путь в Таллине, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Акция за независимость стран Балтии

    Акция за независимость - "Балтийский путь" была приурочена к 50-летию подписания договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа. К нему прилагался секретный протокол, распределявший зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе: к СССР отходили часть Польши, балтийские страны и Бессарабия. На фото: живая цепь в Таллине 23 августа 1989 года.

  • Акция Балтийский путь в Вильнюсе, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Живая цепь длиной в 600 км

    На фото: отрезок "Балтийского пути" в Вильнюсе, столице бывшей Литовской ССР. В общей сложности длина живой цепи составила более 600 км: в акции приняли участие около 2 млн человек - то есть, примерно четверть населения трех балтийских республик в 1989 году, вместе взятых. В то время в странах Балтии еще не знали, как на демонстрацию отреагируют в Кремле.

  • Акция Балтийский путь в Таллине, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Взявшись за руки: от Таллина до Вильнюса

    Акция получила широкий резонанс: на улицу вышли мужчины, женщины, дети, старики и молодежь. Соседи приносили им еду, милиция останавливала движение. Ровно в 19 часов вечера два миллиона человек взялись за руки и не разнимали их на протяжении 15 минут, образовав самую длинную человеческую цепь в мире и соединив три столицы - Таллин, Ригу и Вильнюс.

  • Акция Балтийский путь

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    На пороге новой эры

    Люди приходили на акцию с еще недавно запрещенными национальными флагами трех балтийских республик до их включения в состав СССР в 1940 году, а после завершения мероприятия до поздней ночи распевали народные песни. Им казалось, что независимость близка как никогда. Так оно и было.

  • Акция Балтийский путь

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Осторожная реакция Москвы

    Тот факт, что в акции приняла участие четверть населения стран Балтии, говорит об ее исключительной важности. В Кремле воздержались от насильственных действий, однако пытались всячески приуменьшить роль "Балтийского пути". Несмотря на это, процесс распада СССР был уже запущен: в 1991 году Латвия, Эстония и Литва вновь обрели независимость.

  • Плитка с надписью stebuklas в Вильнюсе

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Место, где сбываются желания

    Живая цепь заканчивалась на площади перед Кафедральным собором Вильнюса. Впоследствии на этом месте была установлена плитка с надписью "stebuklas", что в переводе с литовского означает "чудо". Считается, что если встать на плиту и, загадав желание, повернуться на 360 градусов, то оно непременно исполнится.

    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


Смотреть видео 16:53

Громкий политический скандал из-за интервью DW: гомофобная риторика министра из Эстонии. DW Новости

 

Контекст

Кризис в Эстонии из-за гомофобии главы МВД: конец правящей коалиции?

Интервью DW главы МВД Эстонии Марта Хельме вызвало политический кризис в стране. О правопопулисткой партии EKRE, которую представляет Хельме, и о возможном распаде правящей коалиции - DW.  

Премьер Эстонии осудил гомофобные фразы главы МВД в интервью DW

Эстония не оценивает ни одного жителя, исходя из его сексуальной ориентации, заявил глава правительства страны Юри Ратас, напомнив министру, что при формировании кабинета были приняты иные ценностные ориентиры.  

В Таллине прошла акция в поддержку ЛГБТ после гомофобных слов главы МВД

Участники акции в эстонской столице протестовали против внесения в конституцию определения брака как союза между мужчиной и женщиной. Скандал в Эстонии разразился после гомофобных высказываний главы МВД в интервью DW.  

Премьер Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала

После подачи Юри Ратасом заявления об отставке президент Эстонии поручила формирование нового правительства председателю оппозиционной Партии реформ.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Глава МВД Эстонии о Путине, отравлении Навального, гомофобии и национализме. Март Хельме "вТРЕНДde"  

В Эстонии требуют отставки министра внутренних дел из-за его гомофобных высказываний в интервью DW  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Что немцам не советуют говорить в 2021 году  

Что нужно знать о риске и побочных эффектах прививки от коронавируса  

Дети и коронавирус. Что нового узнали ученые?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно