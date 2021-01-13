Кризис в Эстонии после отставки премьера Ратаса. Что будет дальше?

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас 13 января подал в отставку с поста главы правительства после подозрений в коррупции, предъявленных правящей Центристской партии Эстонии, председателем которой он является. Суть этого скандала: эстонский бизнесмен Хиллар Тедер пообещал Центристской партии до миллиона евро пожертвований в ближайшие месяцы в обмен на преференции для девелоперской компании его сына. Этот же бизнесмен, по версии правоохранительных органов, собирался дать взятку советнице министра финансов, чтобы фирма его сына смогла получить многомиллионный кредит на льготных условиях.

Соответствующие подозрения в коррупции полиция безопасности Эстонии (КаПо) предъявила во вторник, 12 января, Центристской партии как юридическому лицу, ее генсеку, а также советнице министра финансов Мартина Хельме из праворадикальной партии EKRE и другим фигурантам расследования. О том, означает ли отставка Ратаса распад коалиции с правыми радикалами, и каким может стать следующее правительство Эстонии, рассуждают эстонские политологи.

Коррупция в Эстонии и отставка Ратаса

По мнению политолога Тартуского университета Рейна Тоомла, решающую роль в отставке эстонского премьера сыграл тот факт, что подозрение было предъявлено не отдельным политикам, а всей правящей партии. "У Ратаса, по большому счету, не осталось других возможностей, кроме как взять на себя политическую ответственность и подать в отставку. Так он и поступил, и ему, несомненно, следует отдать должное. Не так много государственных деятелей, которые готовы взять на себя такую политическую ответственность", - указывает эксперт.

"Как и в других странах, у нас очень серьезная проблема - коррупция, коррупционные связи и влияние бизнеса на политику, потому что эти последние сделки, которые послужили причиной отставки нынешнего премьера и правительства, проводились настолько открыто, что оставалось только ждать, когда прокуратура что-то предпримет", - добавляет политический обозреватель Тоомас Алаталу.

Кая Каллас - новый кандидат в премьеры?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже заявила, что в течение дня официально предложит Кае Каллас - лидеру крупнейшей оппозиционной силы Эстонии - право-либеральной Партии реформ приступить к формированию нового правительства.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

"По закону у президента было в запасе еще две недели для того, чтобы сделать это предложение. Но ее аргументация такова, что ситуация сложная - нужно решать проблемы из-за вируса, проблемы экономические, проблемы в парламенте, и нет смысла слишком тянуть с формированием нового правительства", - комментирует это решение Тоомла.

Теперь, говорит политолог, если Каллас согласится, у нее будет две недели на то, чтобы сформировать коалицию, подписать коалиционный договор и представить его в парламенте. Для того, чтобы стать премьером, ей понадобится заручиться поддержкой большинства депутатов. Однако, по оценкам экспертов, это будет непросто: придется преодолеть множество разногласий между разными партиями. Вопрос и в том, кого Каллас захочет видеть в союзниках.

Какой будет новая коалиция в Эстонии?

Тем временем в кулуарах эстонского парламента циркулируют слухи, что действующая коалиция устоит, несмотря на уход премьера Ратаса, а один из основателей EKRE Март Хельме уже заявил, что ультраконсерваторы все равно останутся у власти. Однако эксперты придерживаются другого мнения.

Кайя Каллас

"Наиболее вероятно сейчас, что Кая Каллас исключит любое сотрудничество с EKRE. С учетом прежних заявлений и поведения EKRE, очень сложно поверить, что эту партию попытаются привлечь в какую-либо коалицию, если ее будет возглавлять Партия реформ", - говорит Тоомла.

Алаталу не исключает, что в долгосрочной перспективе полное изгнание EKRE из большой политики может иметь и негативный эффект. "В октябре у нас будут местные выборы, и если сейчас EKRE исключат из большой политики, то не надо удивляться, если осенью они будут первой партией на местных выборах, - указывает он. - Так что здесь есть довольно много серьезных проблем, которые надо учитывать. Ситуация, конечно, выгодна для реформистов и социал-демократов, но надо разумно ею воспользоваться".

По мнению Тоомла, несмотря на то, что центристам сейчас предъявлено подозрение в коррупции, союз реформистов с Центристской партией вполне возможен. "Это была бы сильная и дееспособная коалиция, поддержка которой в парламенте была бы очень значительной", - считает он. Политолог также не исключает союза Партии реформ с социал-демократами и умеренно-консервативным "Отечеством". "На мой взгляд, самым разумным было бы сформировать коалицию из четырех партий: Партии реформ, Центристской партии, социал-демократов и "Отечества", чтобы обеспечить правительству максимальную поддержку в парламенте", - полагает эксперт.

Сорванный референдум о браке

Примечательно, что на 13 января в эстонском парламенте было запланировано голосование по вопросу о проведении референдума о браке, инициированного националистической праворадикальной партией EKRE. В нем, в частности, планировалось вынести на всенародное обсуждение вопрос, нужно ли закрепить в законе определение брака исключительно как союза мужчины и женщины. Напомним, что минувшей осенью заявления на этот счет основателя партии Марта Хельме - на тот момент главы МВД Эстонии - привлекли внимание и за пределами страны. В интервью DW Хельме позволил себе гомофобные высказывания, в частности, предложив геям "бежать в Швецию".

В последние дни ситуация вокруг вопроса о референдуме накалилась в эстонском парламенте до предела. После того, как стало известно о предъявленных ведущим политикам подозрениях в коррупции и премьер-министр подал в отставку, голосование в парламенте о проведении референдума было отменено.

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