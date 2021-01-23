В Германии появляются изоляторы для нарушителей карантина. Это законно?
В некоторых землях ФРГ открываются изоляторы для злостных нарушителей карантина. Власти надеются, что эта мера окажет сдерживающий эффект. Критики называют ее тревожным сигналом.
Изолятор для нарушителей карантина - не тюрьма, но и не домашние условия
Комнату в 12 квадратных метров особо уютной не назовешь. Узкая кровать, маленький угловой столик, на окнах решетки. Это изолятор на территории исправительного центра для несовершеннолетних неподалеку от города Ноймюнстер в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
Управляющий директор районного совета Зёнке Шульц (Sönke Schulz) на одной из пресс-конференций назвал изолятор "ultima ratio" - последним доводом в отношении злостных нарушителей коронавирусного карантина. Сюда с начала февраля 2021 года по постановлению суда можно будет направлять особо упорных "карантин-диссидентов".
А директор исправительного центра Ян-Петер Шрёдер (Jan-Peter Schröder) надеется, что фотографии и видеосъемки, сделанные журналистами в ходе осмотра изолятора, окажут "сдерживающий эффект" на нарушителей карантина. В ответ на вопрос, когда они ожидают первых "посетителей", Шрёдер пожимает плечами: "Сложно сказать. Но надеемся, что их будет немного".
Не тюрьма, но и не домашние условия
Изолятор не является тюрьмой в традиционном смысле. "Заключенным" разрешено пользоваться телевизором, ноутбуком, телефоном и другими бытовыми удобствами. Предоставляется им и психологическая поддержка. "Пребывание в изоляторе не намного должно отличаться от домашнего карантина", - говорит Шульц.
Зёнке Шульц: "Принудительная изоляция нарушителей карантина - это крайняя мера"
Впрочем, отличие от комфортного пребывания дома все же есть, и весьма существенное: в изолятор людей помещают по решению суда, и те, кто там оказался, должны следовать инструкциям охранников - их обязанности на добровольной основе выполняет команда из 40 полицейских, вышедших на пенсию.
В любом случае, принудительное помещение в одну из шести комнат изолятора станет действительно крайней мерой. Это решение может приниматься только в том случае, если будет доказано, что человек уже неоднократно нарушал карантинный режим. Но и после этого с нарушителем в присутствии полиции сперва нужно будет провести беседу, в которой его предупредят о возможности отправки в изолятор. И лишь в случае нового нарушения домашнего карантина дело передается на рассмотрение в суд, который должен принять решение о принудительном помещении "отказника" в изоляцию. Там он проведет дни, оставшиеся до окончания предписанного ему карантина.
Часто ли нарушают карантин в Германии?
На карантин в Германии должны уходить те, кто заболел COVID-19 или находился в тесном контакте с заболевшими. В этом случае человек не должен покидать пределы своей квартиры 14 дней - запрещено выходить даже в магазин или на короткую прогулку. Для тех, у кого были контакты с заразившимися коронавирусом, карантин может быть сокращен до 10 дней - при наличии отрицательного теста.
Изолятор в Шлезвиг-Гольштейне находится на территории исправительного центра для несовершеннолетних
Новости о нарушителях карантина периодически появляются на страницах немецких СМИ. Одним из вопиющих примеров стала опубликованная таблоидом Bild история о молодом человеке с позитивным тестом на коронавирус, который перед тем, как отправиться на предписанный ему домашний карантин, проехал в поезде более 100 километров, чтобы купить марихуану.
Но в действительности подобные случаи довольно редки. Возможно, именно поэтому к открытию изоляторов для нарушителей карантинного режима в 16 федеральных землях Германии относятся без особого энтузиазма.
Изоляторы для нарушителей карантина: спорная инициатива
В мае 2020 года, когда Германия постепенно ослабляла ограничения после первого локдауна, в аэропорту Шёнефельд в федеральной земле Бранденбург были выделены помещения для изоляции прибывающих, которые отказывались соблюдать домашний карантин. Но территория оказалась слишком большой, и позднее для этих целей приспособили здание поменьше - в городке на границе Германии с Польшей.
С мая по декабрь 2020 года изолятор для карантина прибывающих был открыт в аэропорту Шенефельд
С мая по декабрь 2020 года в федеральной земле Бранденбург было зафиксировано более 200 случаев административных взысканий за отказ соблюдать карантин. Впрочем, по данным министерства здравоохранения, за это время в принудительную изоляцию отправили менее 30 человек.
В большинстве земель и вовсе отказались от подобной практики: в земельных правительствах Тюрингии и Саара DW заявили, что у них не было и не будет изоляторов для нарушителей карантина. Власти самой густонаселенной земли Северный Рейн - Вестфалия позволяют местным органам применять карантинные правила по своему усмотрению, но на земельном уровне ничего подобного не планируют. А в земле Гессен изолятор в 2020 году был открыт в одном из отелей, но, как сообщили DW представители местных властей, в настоящее время он закрыт "из-за отсутствия необходимости".
В некоторых федеральных землях, напротив, решили последовать примеру Шлезвиг-Гольштейна. В Берлине, к примеру, изолятор собираются открыть в одной из больниц. Принудительно изолировать "карантин-диссидентов" хотят и в Саксонии - федеральной земле с самыми высокими по Германии показателями по заболеваемости и смертности от коронавируса. Для этой цели власти отвели здание в Дрездене - сейчас в нем идет ремонт, а открыть изолятор планируют в последних числах января.
Крематорий саксонского города Дёбельн: в федеральной земле Саксония - самый высокий по Германии уровень смертности от коронавируса
"Я думаю, что там окажется очень мало людей", - сказал министр внутренних дел Саксонии Роланд Вёллер (Roland Wöller) в интервью агентству dpa. Его пресс-секретарь, в свою очередь, заверил DW, что пока нет ни одного нарушителя карантина, которого суд бы отправил на принудительную изоляцию.
Аргументы сторонников и противников изоляторов
"Последний довод" для нарушителей карантина не означает, что принудительной изоляции будут подвергать большое число людей, тем не менее, идея вызвала критику в социальных сетях. И хотя немецкий Закон о защите населения от инфекционных болезней (Infektionsschutzgesetz, IfSG) допускает существование изоляторов для карантина, на сайте Change.org появилась петиция, авторы которой считают эту меру нарушением прав человека и призывают проголосовать за ее запрет. Впрочем за неделю существования петиции ее подписали всего четыре человека.
Против изоляторов для нарушителей карантина выступила и Левая партия. "Нам не нужно еще больше репрессий и принуждения. Нам нужно больше инвестиций в защиту населения и просвещение в вопросах здравоохранения. Под защитой подразумеваются бесплатные медицинские маски для всех и скорейшая всеобщая вакцинация", - заявил официальный представитель левых по вопросам здравоохранения Ахим Кесслер (Achim Kessler) в беседе с DW.
В большинстве других политических партий с одобрением относятся к этой идее. "Злостные нарушители карантина должны быть изолированы", - сказал в интервью еженедельнику Der Spiegel министр внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг, член правящей Христианско-демократической партии (ХДС) Томас Штробль (Thomas Strobl). При этом министр оговорился, что речь идет об "упрямых, многократных нарушителях", а не о "людях, которые вышли вынести мусор".
Изоляторы в Баден-Вюртемберге Штробль предложил разместить в нескольких больницах. Впрочем, как выяснила DW, план по созданию изоляторов на девять человек до сих пор не утвержден земельным правительством, и удастся ли воплотить эту идею, неизвестно.
А пока что сторонники и противники этой меры внимательно наблюдают за изолятором на территории исправительного центра для несовершеннолетних в Ноймюнстере, надеясь, что опыт земли Шлезвиг-Гольштейн поможет оценить эффективность этой инициативы. Как говорит управляющий директор районного совета Зёнке Шульц, понять, работает ли этот план, можно будет после того, как в изоляторе появится первый "карантин-диссидент".
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
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Автор: Максим Нелюбин
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