Пандемия коронавируса привела к росту дискриминации в Германии

На фоне пандемии коронавируса в немецком обществе обострилась проблема дискриминации, считают в профильном ведомстве при германском министерстве по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи. Глава ведомства Бернхард Франке (Bernhard Franke) в беседе с журналистами группы изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) указал, что пандемия стала "зажигательной смесью" в плане дискриминации отдельных групп населения, передает во вторник, 29 декабря, агентство dpa.

В начале пандемии эта проблема коснулась людей азиатской внешности, отметил Франке, позже - цыган, чьи дома огораживали в связи с карантином. В середине июня о карантине в таком доме в Берлине, большая часть жителей которого имеет цыганские или румынские корни, сообщали многие немецкие СМИ.

"Люди с арабскими или турецкими корнями чувствовали, что к ним относятся с осуждением только потому, что несколько свадебных торжеств привели к скачкам заражений", - продолжает эксперт, подчеркивая, что свадьбы с большим числом гостей во время пандемии играли и другие люди, например, жители баварских деревень.

По данным федерального ведомства по борьбе с дискриминацией, с начала пандемии и до конца ноября число заявок на получение консультации выросло до 6000, при том что за тот же период предыдущего года было получено 3200 запросов. Что касается дискриминации по расовым признакам, то к концу октября 2020 года число таких случаев, по данным ведомства, увеличилось более чем на 70 процентов.

В то же время Бернхард Франке напомнил, что жертвами дискриминации называют себя и корона-диссиденты, а также сторонники теорий заговора. Однако по закону о дискриминации нельзя говорить в том случае, когда человек принципиально отказывается носить маску потому, что считает вирус неопасным или частью какого-то заговора, подчеркивает эксперт.

Смотрите также: