Британский министр обороны прибыл в Киев

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 мая.

На 455-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 24 мая (время московское).

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Темами обсуждения стали перспективы приема Украины в НАТО, а также дальнейшая военная поддержка Киева западными партнерами и украинское видение перспектив мирного урегулирования, написал Резников в Twitter .

Как сообщает украинское онлайн-издание Liga.net , Уоллес назвал крылатые ракеты Storm Shadow, которые его страна передала Украине, "первым оружием такого типа", предоставленным Киеву западными партнерами. В свою очередь Алексей Резников отметил, что благодаря персональному участию Бена Уоллеса Украина получила, кроме Storm Shadow, и "многое другое", о чем он пока не может сказать.

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