Коронавирус: в ВОЗ оценили стоимость вакцинации взрослого населения в мире

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса инфекция была выявлена более чем у 154 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 131 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 3 мая (время московское).

Глава ВОЗ: на вакцинацию в мире нужно еще 35-45 млрд долларов

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для вакцинации от коронавируса большинства взрослого населения мира в 2022 году потребуется 35-45 миллиардов долларов. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус указал, что эта сумма будет нужна в дополнение к 19 млрд, необходимым в текущем году для финансирования международной программы ACT Accelerator, которую организация запустила для борьбы с пандемией. По словам Гебрейесуса, проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией COVID-19 могут быть решены только лидерами стран G7, которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы на ускорение прививочной кампании в мире.

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Управление США по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) готовится разрешить вакцину против коронавируса Pfizer и BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет к началу следующей недели, пишет газета The New York Times со ссылкой на федеральных чиновников, знакомых с планами ведомства. Несколько дней назад компании подали заявку на одобрение вакцины, которая уже была разрешена в США для людей в возрасте 16 лет и старше. В марте производители лекарств заявили, что вакцина в ходе клинических испытаний вызвала устойчивый ответ антител у 12-15-летних подростков и была признана безопасной и эффективной.

В Бразилии - почти тысяча погибших с ковидом за сутки

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В Бразилии за последние сутки зарегистрировано 983 летальных случая от последствий заболевания COVID-19. Число инфицированных увеличилось на 24 619, составив 14 779 529, сообщило министерство здравоохранения страны. С начала пандемии умерли 408 622 бразильца, зараженных коронавирусом.

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В Испании первую дозу вакцины от SARS-CoV-2 получила четверть населения. По данным органов здравоохранения, полностью вакцинированы примерно 11 процентов испанцев. В апреле премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что 70 процентов жителей Испании будут привиты к концу августа.

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В США полностью вакцинированы 105,5 млн человек, что составляет почти треть часть всего населения страны, насчитывающего около 328 миллионов человек. В общей сложности в процессе прививочной кампании, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране сделано 246,8 млн инъекций от COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 33 215 049 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 591 367 смертельных случаев от связанных с ним заболеваний.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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