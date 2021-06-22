Коронавирус: в Бразилии пик суточного прироста случаев заражения

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 180 млн жителей планеты. Более 3,9 млн заболевших скончались, около 165 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 24 июня (время московское).
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Упаковка с вакциной Janssen
Соединенные Штаты 24 июня направят Бразилии 3 млн доз вакцины от коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Препарат Janssen - однокомпонентный: для полной вакцинации достаточно сделать одну прививку.
Ранее в Вашингтоне заявили, что уже в ближайшее время намерены выделить 80 млн доз вакцин нуждающимся странам.
В Бразилии - пик суточного прироста случаев заражения
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В Бразилии за сутки выявлено 115 228 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Это новый максимум суточного прироста числа заражений. За последние 24 часа умерли 2392 пациента. Общее число случаев заражения в Бразилии с начала эпидемии составило 18 169 881, скончались 507 109 пациентов, выздоровели около 16,5 млн человек.
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Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек (Klaus Holetschek) раскритиковал венгерских болельщиков, приезжавших в Мюнхен на матч Евро-2020 . По его словам, большинство немецких болельщиков придерживались противоэпидемических правил, в частности стараясь постоянно соблюдать масочный режим.
Венгерские болельщики в Мюнхене
Венгерские же гости вели себя так, будто правил не существует, с сожалением отметил министр, присутствовавший на стадионе Allianz Arena во время матча между сборными Германии и Венгрии.
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В Германии за последнюю неделю более чем в два раза выросла доля инфицированных индийским вариантом коронавируса (вариантом "дельта"). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, по состоянию на 18 июня на "дельта"-вариант приходилось около 6 процентов от общего числа заражений. 23 июня этот показатель вырос почти до 15 процентов.
В Санкт-Петербурге временно прекратили записывать на прививку вакциной "Ковивак"
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В Санкт-Петербурге временно остановили запись на вакцинацию препаратом "Ковивак". Это связано с тем, что на остаток доз вакцины образовалась очередь. Однако, как сообщили в городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, во всех пунктах вакцинации города доступна вакцина "Спутник V".
Ранее сообщалось, что в течение среды, 23 июня, в городе сделано рекордное число прививок: первично привито 10 132 человека, вторично - 6120.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 23 июня >>>
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Автор: Андрей Гурков