 Коронавирус: в Бразилии пик суточного прироста случаев заражения | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 24.06.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в Бразилии пик суточного прироста случаев заражения

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн жителей планеты. Более 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 24 июня.

Кладбище со свежими могилами умерших от ковида в Сан-Паулу

Кладбище в Сан-Паулу

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 180 млн жителей планеты. Более 3,9 млн заболевших скончались, около 165 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 24 июня (время московское).

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Упаковка с вакциной Janssen от компании Johnson & Johnson

Упаковка с вакциной Janssen

Соединенные Штаты 24 июня направят Бразилии 3 млн доз вакцины от коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Препарат Janssen - однокомпонентный: для полной вакцинации достаточно сделать одну прививку.

Ранее в Вашингтоне заявили, что уже в ближайшее время намерены выделить 80 млн доз вакцин нуждающимся странам.

В Бразилии - пик суточного прироста случаев заражения

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В Бразилии за сутки выявлено 115 228 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Это новый максимум суточного прироста числа заражений. За последние 24 часа умерли 2392 пациента. Общее число случаев заражения в Бразилии с начала эпидемии составило 18 169 881, скончались 507 109 пациентов, выздоровели около 16,5 млн человек.

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Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек (Klaus Holetschek) раскритиковал венгерских болельщиков, приезжавших в Мюнхен на матч Евро-2020 . По его словам, большинство немецких болельщиков придерживались противоэпидемических правил, в частности стараясь постоянно соблюдать масочный режим.

Венгерские болельщики во время матча Евро-2020 в Мюнхене

Венгерские болельщики в Мюнхене

Венгерские же гости вели себя так, будто правил не существует, с сожалением отметил министр, присутствовавший на стадионе Allianz Arena во время матча между сборными Германии и Венгрии.

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В Германии за последнюю неделю более чем в два раза выросла доля инфицированных индийским вариантом коронавируса (вариантом "дельта"). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, по состоянию на 18 июня на "дельта"-вариант приходилось около 6 процентов от общего числа заражений. 23 июня этот показатель вырос почти до 15 процентов.

В Санкт-Петербурге временно прекратили записывать на прививку вакциной "Ковивак"

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Врач делает прививку пациентке

В Санкт-Петербурге временно остановили запись на вакцинацию препаратом "Ковивак". Это связано с тем, что на остаток доз вакцины образовалась очередь. Однако, как сообщили в городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, во всех пунктах вакцинации города доступна вакцина "Спутник V".

Ранее сообщалось, что в течение среды, 23 июня, в городе сделано рекордное число прививок: первично привито 10 132 человека, вторично - 6120.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 23 июня >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативные данные о ходе вакцинации в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

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