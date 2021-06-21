Коронавирус: в Москве вводят новые ограничительные меры

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 179 млн жителей планеты. Около 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 164 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 22 июня (время московское).

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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) получила вторую дозы вакцины от коронавируса. Первая прививка была поставлена главе германского правительства препаратом AstraZeneca в середине апреля. Для второй прививки была выбрана вакцина Moderna.

Власти Москвы вводят новые ограничения

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Власти Москвы вводят новые ограничения новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Как сообщил мэр Столицы Сергей Собянин, с 28 июня посещать заведения общепита смогут только посетители, которые либо прошли вакцинацию, либо переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом наличие защиты от коронавируса будет подтверждается только специальным QR-кодом. Заведения общепита, не выполняющие эти требования,

Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий, на которых одновременно могут присутствовать более 500 человек. Это касается мероприятий, проводимых как на открытом воздухе, так и в помещениях. Фан-зоны и танцполы закроют независимо от количества участников мероприятия. Ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, куда будут допускать только участников с QR-кодами.

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В Германии полную защиту от коронавируса получили почти 32% населения (31,6% или 26 274 154 человек), сообщается на федеральном портале кампании по вакцинации. Всего одну или две прививки от COVID-19 получили 42 540 863 жителей страны (51,2% населения).

Вакцинация в Германии началась в конце декабря 2020 года. В настоящий момент используются допущенные ЕС препараты - BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. В случае с Johnson & Johnson полная защита достигается уже после одной прививки. С 7 июня записаться на прививку могут все жители ФРГ.

ЕС выделит на восстановление Германии 25,6 млрд евро

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Еврокомиссия одобрила выделение Германии финансовой помощи на восстановление пострадавшей от пандемии экономики. Берлин рассчитывает получить в общей сложности 25,6 млрд евро. Ожидается, что средства пойдут, в частности, на проекты по защите климата, ремонт зданий, премии покупателям электромобилей, а также переход на цифровые технологии в таких сферах, как здравоохранение и образование.

Год назад страны Евросоюза договорились о создании фонда восстановления экономики общим размером примерно в 750 млрд евро Средства планируется собрать путем размещения на рынке капитала облигаций и ценных бумаг, выплаты по которым будут совершаться из бюджета Евросоюза.

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Несмотря на распространение дельта-варианта коронавируса из Индии власти Великобритании не намерены продлевать локдаун, срок действия которого истекает 19 июля. Об этом заявил в интервью телеканалу BBC министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Он отметил, что статистика последней недели по приросту заболеваемости и смертности от ковида "вселяет надежду". Прежде всего, количество новых смертей стало снижаться, что свидетельствует об успехе кампании по вакцинации, указал Хэнкок.

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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против дельта-варианта вируса, впервые выявленного в Индии. Об этом заявил руководитель лаборатории разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". "У нас есть и молекулярное объяснение, которое показывает, что вирусонейтрализующая активность, хотя и снижается, она не теряется, она сохраняется. Поэтому высокие титры антител, безусловно, являются защитными против индийского варианта вируса", - пояснил Гущин.

В России - 16,7 тысяч новых случаев ковида

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В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 16 715. Днем ранее было зарегистрировано 17,3 тысячи случаев, в воскресенье - 17,6 тысячи. 6555 новых случаев заражения выявлено в Москве.

За сутки в РФ зафиксировано 546 летальных исхода. В общей сложности в стране с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 350 919 случаев заражения коронавирусом, 130 347 умерших и 4 889 450 выздоровевших.

С 8 июня в России наблюдается рост заразившихся коронавирусом, суточные колебания в первые дни роста находились на уровне 13-14 тысяч. В мае этот показатель был в пределах более 8-10 тысяч случаев.

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Северная Корея сообщила, что по итогам проведения 30 000 тестов в стране не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 4 по 10 июня в КНДР были протестированы 733 человек, 149 из которых имели симптомы гриппа или заболеваний дыхательных путей.

Международные эксперты сомневаются в том, что в Северной Кореи нет зараженных COVID-19. Ранее власти страны ввели такие меры по борьбе с пандемией, как запрет туризма, ограничения на въезд и торговлю.

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Власти Грузии с 1 июля отменят комендантский час, действовавший с 23:00 до 4:00 в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил во вторник журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Кроме того, с 22 июня отменяется обязанность носить маски на открытых пространствах. По данным Минздрава, за минувшие сутки число заражений увеличилось на 914 и составило 360 055. За сутки скончались 24 человека.

В США полностью привиты 150 миллионов человек

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В США полностью привиты от коронавируса 150 млн человек, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. По меньшей мере одну из двух доз вакцины получили более 177,3 млн человек. В США для вакцинации населения применяются препараты Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми требуется введение двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson & Johnson. Население США 332,8 млн человек.

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В Италии с 28 июня будет снята необходимость носить маски вне помещений в так называемых "белых зонах", заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Он напомнил о необходимости соблюдать остальные меры предосторожности. К "белым зонам" относятся все регионы республики за исключением автономной области Валле-д`Аоста.

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Авиакомпания Delta Air Lines из США ищет новых сотрудников и намерена до лета 2022 года нанять свыше 1000 пилотов, следует из служебной записки, имеющейся в распоряжении информагентства Reuters. Руководство перевозчика ожидает, что объем туристических поездок вернется на допандемийный уровень уже в этом месяце, а коронавирусные ограничения на трансатлантические рейсы будут ослаблены во втором полугодии.

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Обнародован список стран, которым США поставят 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием президента Джо Байдена. В сообщении отмечается, что 41 млн будет направлен по линии программы COVAX: около 14 млн в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, около 16 млн в страны Азии, 10 млн - в Африку. 14 млн доз, или 25% из 55 млн, "будут переданы региональным приоритетным и другим получателям". В их состав среди прочих вошли сектор Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдавия и Босния.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии снижается

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Ресторан в Берлине

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 455 случаев - на 197 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 8 случаев заражения (днем ранее - 8,6, а неделю назад -15,5). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 77 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 90 472. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлено 3 722 782 случаев заражения, более 3,6 млн человек выздоровели.

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Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение индийского варианта коронавируса. Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, он вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку очень быстро распространяется по миру.

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Южно-Африканская Республика станет первой страной на африканском континенте, где планируется производить собственную вакцину от коронавирусной инфекции по технологиям переданным ВОЗ. По оценкам экспертов, на это потребуется от 9 до 12 месяцев. Разработчиком мРНК-вакцины выступает биофармацевтическая компания Biovac при поддержке консорциума университетов. Производство будет налажено биотехнологической компанией Afrigen.

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В Китае за истекшие сутки подтверждены 25 новых заражений. В 23 случаях речь идет о приехавших из-за границы, а два местных эпизода инфицирования выявлены в провинции Гуандун, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, общее число заразившихся в стране достигло 91 629, а количество летальных исходов с подтвержденным диагнозом COVID-19 (4 636 случаев) не менялось с конца января.

Первая признанная властями смерть после вакцинации в Южной Корее

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На улицах Сеула

Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую в стране смерть после вакцинации от COVID-19. Речь идет о мужчине, сделавшем прививку препаратом AstraZeneca 27 мая. Через 9 дней у него появились сильные головные боли и тошнота. Мужчину поместили в больницу, где врачи обнаружили у него тромбоз с синдромом тромбоцитопении (это состояние сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений), 16 июня он скончался.

Вакцинация в республике идет с конца февраля, для прививок используют препараты BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson. За это время органы здравоохранения изучили 224 случая летальных исходов после прививок. В 210 инцидентах эксперты не обнаружили связи между вакцинацией и смертью, а еще 13 требуют более подробного изучения, отмечает информагенство "Рёнхап".

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Власти Кубы заявили, что разработанная в стране вакцина против коронавируса Abdala на третьей стадии клинических испытаний показала эффективность в 92,28 процента. Препарат разработан в Центре генной инженерии и биотехнологии Кубы. Чтобы пройти полный курс вакцинации, нужно ввести три дозы внутримышечно через определенные промежутки времени.

Филиппинцам пригрозили лишением свободы за отказ от вакцинации

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Президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за вакцинацию населения

Президент Филиппин Родриго Дутерте в телеобращении пригрозил лишением свободы согражданам, отказывающимся от прививки против коронавирусной инфекции. В то же время чиновники от сферы здравоохранения заверяют, что вакцинация является добровольной, хотя и настоятельно рекомендуемой процедурой. Власти азиатской республики со 108 млн жителей рассчитывают до конца года привить 70 млн человек, однако на данный момент полный курс вакцинации прошли 2,1 миллиона.

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Правительство Эстонии расширило возможности въезда для жителей стран, не входящих в ЕС. Как сообщили в эстонском МИД, в страну можно будет въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты. Обязательна ли для въезда в Эстонию вакцинация какими-то определенными препаратами, власти страны не уточняют.

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C 22 июня Россия в полном объеме возобновляет авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. О возвращении к полной программе полетов между РФ и Турцией уже объявили несколько авиакомпаний двух стран.

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На стадионе в Порту-Алегри, Бразилия

Среди участников Кубка Америки по футболу 2021 года подтверждено 140 заражений. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) считает столь низкий результат "отчетливым" признаком эффективности мероприятий против распространения инфекции и медицинских указаний с учетом более 15 тысяч проведенных тестов. Турнир проходит в Бразилии, которая по числу подтвержденных заражений (почти 18 млн) уступает лишь Индии и США.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 21 июня >>>

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