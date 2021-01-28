Коронавирус: в Германии привиты лишь 2 млн человек

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 103,5 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19, выздоровели более 75 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 1 февраля (время московское).

В ФРГ прививку от COVID-19 получили почти 2 млн человек

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В Германии прививку от коронавируса получили в общей сложности почти два миллиона человек (1 935 356), следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).При этом более полумиллиона из них (532 562) были привиты повторно, что гарантирует наилучшую защиту от заражения.

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В Польше с сегодняшнего дня могут снова открыться музеи, художественные галереи и торговые центры. Об этом 29 января объявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. В то же время бары, рестораны, отели, спортивные залы и ночные клубы остаются закрытыми по меньшей мере до 14 февраля, также продолжится дистанционное обучение для школьников четвертых и более старших классов.

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Власти британского острова Мэн, находящегося между Великобританией и Ирландией, объявили о прекращении действия ограничительных мер в связи с тем, что за последние 17 дней не было выявлено ни одного "не проясненного" случая заражения COVID-19. Теперь 85 тысяч жителей острова больше не должны соблюдать дистанцию в 1-2 метра и носить защитные маски. В ночь на 1 февраля на острове открылись пабы.

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Немецкая фармацевтическая компания Curevac намерена в 2021 году произвести до 300 млн доз вакцины от коронавируса, а в 2022 году - еще до одного миллиарда. Об этом сообщил глава Curevac Франц-Вернер Хас (Franz-Werner Haas) на пресс-конференции, в которой также приняли участие глава правления немецкого химконцерна Bayer Штефаном Эрлихом (Stefan Oelrich) и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). Bayer намерен произвести 161 млн доз вакцины в рамках сотрудничества с Curevac.

В Москве прошла панихида по артисту Василию Лановому

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Панихида по Василию Лановому в Москве

В Вахтанговском театре в Москве прошла гражданская панихида по народному артисту СССР Василию Лановому, который скончался от последствий заражения коронавирусом в конце января в возрасте 87 лет. Проститься с артистом пришли несколько сотен человек, в том числе чиновники, артисты, деятели культуры. Среди них - первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента РФ Владимир Мединский, главы Минкультуры РФ Ольга Любимова и Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "Интерфакс". Артиcта проводили в последний путь аплодисментами.

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За последнюю неделю января в США было зафиксировано более 20 тысяч случаев смертей, наступивших в связи с заражением коронавирусом. Это следует из подсчетов газеты New York Times. По ее данным, накануне было зарегистрировано 1875 таких летальных исходов, их общее число с начала пандемии выросло до более 441,2 тысячи. В то же время за последние сутки количество случаев заражения COVID-19 выросло на 111 364 до более 26,2 млн.

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По данным Российского консорциума по секвенированию геномов коронавирусов, в России в настоящий момент отсутствуют варианты коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США. К такому выводу ученые пришли, исследовав 1547 геномов вирусов SARS-CoV-2 в 56 регионах РФ, сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ. "Мониторинг таких штаммов продолжается на постоянной основе", - говорится далее в сообщении.

В России - более 17,6 тысячи новых случаев COVID-19

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В России за последние сутки выявлено 17 648 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 868 087. В то же время количество скончавшихся в результате заражения выросло на 473 до 73 619.

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Пандемия коронавируса отрицательно сказалась на пивоварении в Германии: объем производства немецких пивоварен в 2020 году упал примерно на 23 процента. "Многомесячный локдаун в сфере гастрономии, запрет массовых мероприятий и коллапс на важных зарубежных рынках сильно ударил по пивоваренной промышленности", - констатировал отраслевой союз, по заказу которого и был проведен соответствующий опрос.

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В Германии за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у 5608 человек, а 175 больной COVID-19 скончался, следует из данных Института имени Роберта Коха. За 7 дней на 100 тысяч человек пришлось 91 новое заражение. Инфекция с момента проникновения в ФРГ подтверждена у 2 221 971 человека.

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Немецкая фармацевтическая компания BioNTech намерена во втором квартале текущего года расширить объемы поставок в Евросоюз вакцины, разработанной ею совместно с американской Pfizer, - примерно на 75 млн доз больше, чем в первой четверти года. Всего в 2021-м BioNTech, как заявил ее финансовый руководитель Зирк Пёттинг (Sierk Poetting), планирует произвести 2 млрд доз вакцины.

В Греции - первый случай мутации коронавируса из ЮАР

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Власти Греции подтвердили первый в стране случай заражения новым вариантом коронавируса, распространенным в ЮАР. Считается, что этот, мутировавший коронавирус заразнее разновидности SARS-CoV-2, которая была известна ранее. Заразившийся - 36-летний служитель церкви, расположенной в одном из пригородов Салоники.

31 января в Греции также было зафиксировано 173 случая заражения другим новым вариантом коронавируса, который получил широкое распространение в Великобритании. Всего с начала пандемии в Греции коронавирусом заразились 156 957 человек. 5796 пациентов с диагнозом COVID-19 за этот период скончались.

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Сэр Том Мур - "капитан Том"

Сэр Том Мур - британский ветеран Второй мировой войны, собравший в прошлом году почти 33 млн фунтов стерлингов пожертвований для Национальной службы здравоохранения и ставший для многих британцев символом новой надежды во время пандемии, был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Его дочь Ханна рассказала в Twitter, что "капитан Том", как называют Мура, уже несколько недель лечился от воспаления легких, однако позитивный тест на ковид получил только на прошлой неделе.

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Во время локдауна немцы в три раза реже обращаются в отделения неотложной медицинской помощи больниц. По словам специалист по неотложной медпомощи Немецкого объединения учреждений интенсивной медицины и реаниматологии (DIVI) Феликса Вальхера (Felix Walcher), этому может быть два объяснения: с одной стороны, во время пандемии люди опасаются заразиться коронавирусом в больнице и поэтому реже и позже обращаются в отделения неотложной медицинской помощи. С другой стороны, во время локдауна граждане ведут менее активный образ жизни, так что с ними происходит меньше несчастных случаев.

Самый продолжительный беспосадочный перелет Lufthansa

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Из-за пандемии коронавируса немецкая авиакомпания Lufthansa в настоящий момент совершает самый продолжительный в своей истории беспосадочный пассажирский перелет. Он продлится 15 часов и 35 минут. В ночь на понедельник, 1 февраля, самолет Airbus A350-900 авиакомпании вылетел из Гамбурга. Он направляется на военную базу Mount Pleasant на Фолклендских островах, расположенных в 13 700 км от немецкого города.

На борту лайнера находятся ученые из расположенного в городе Бремерхафене Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Alfred-Wegener-Institut, AWI), а также экипаж ледокола Polarstern. Оказавшись на Фолклендских островах, все они поднимутся на борт ледокола и отправятся в экспедицию в море Уэдделла с целью сбора данных для изучения климата. Обычно ученые, направляющиеся в Антарктику, вылетают из Чили или ЮАР, однако из-за пандемии коронавируса в нынешнем году это оказалось невозможно.

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Правительство Израиля приняло решение продлить действующий в стране режим локдауна еще как минимум на пять дней. На тот же срок будет продлен запрет на воздушное сообщение со страной.

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Фармацевтический концерн AstraZeneca в течение первого квартала 2021 года поставит в ЕС 40 миллионов доз своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети Twitter.



Этот объем поставок вакцины в выше обозначенный период на 9 млн доз больше, чем было указано в изначальном предложении AstraZeneca, направленном в Брюссель. Сообщается также, что концерн собирается наращивать свои производственные мощности в ЕС.



Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 30 января >>>

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