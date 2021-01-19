Смертность от коронавируса: что происходит в крематориях Саксонии

47-летний Герольд Мюнстер (Gerold Münster) долго сомневался, стоит ли встречаться с журналистами и показывать им, какая ситуация сейчас в крематории городка Дёбельн, что в федеральной земле Саксония. Мюнстер руководит работой этого крематория и, прежде всего, должен думать о том, чтобы траурная церемония и все, что с ней связано, были достойны памяти умершего. Да и пугать людей ему не хочется. Но из-за пандемии коронавируса ситуация день ото дня становится все хуже. Поэтому Мюнстер решил пообщаться с журналистами, чтобы они смогли увидеть все своими глазами.

Гробы стоят один на другом

Герольд Мюнстер открывает темную деревянную дверь в здание крематория. "Обычно здесь проходит церемония прощания с умершим", - говорит он, показывая комнату, в которой могут разместиться до 90 человек. Там, где во время траурной церемонии обычно сидят родственники умершего, сейчас множество деревянных гробов. Они стоят слева и справа, в ряд, друг на друге. На каких-то видна надпись: COVID-19 или коронавирус.

Герольд Мюнстер

"Возможностей этого крематория уже недостаточно. В начале декабря в комнате траура прошла последняя церемония прощания, сейчас мы вынуждены ставить сюда гробы, потому что число умерших растет ", - рассказывает Мюнстер. Во дворе крематория стоит прицеп с дополнительной холодильной установкой, чтобы было, где хранить тела умерших до кремации: "Мы хотели таким образом создать резервные места, необходимые во время рождественских праздников, но уже 23 декабря, все было переполнено".

Точные цифры Герольд Мюнстер не называет. Он считает, что информация о том, сколько сейчас гробов находится в крематории и какое число умерших кремируют каждый день, не должна становиться достоянием общественности еще и потому, что сейчас это невозможно правильно оценить. Но, по словам Мюнстера, в декабре прошлого года загруженность крематория была на 50 процентов больше, чем в среднем за прошедшие пять лет. "Для нас это означает, что мы работаем на грани возможностей", - говорит Мюнстер.

Герольд Мюнстер закрывает дверь в комнату, где проходит церемония прощания, и сворачивает в узкий коридор. Но и здесь, уже непосредственно перед кремацией, гробы с телами умерших стоят один на другом. "Мы целыми днями вынуждены перемещать гробы с одного места на другое, потому что их слишком много, а места не хватает. Это тяжелая физическая работа", - говорит Мюнстер. Он указывает и на то, что увеличилась психическая нагрузка на тех, кто работает в крематории: "Умерших все больше, и конца этому не видно. Иногда к вечеру у нас больше гробов, чем утром, перед тем как крематорий начинает работать".

Смертность в Саксонии выросла на 109 процентов

Число умерших от коронавируса по-прежнему высокое, особенно в федеральной земле Саксония. Согласно официальным данным федерального статистического ведомства, число умерших в Саксонии было в прошлом году на 109 процентов больше, чем в предыдущие четыре года. По всей Германии уровень смертности вырос на 24 процента. Согласно статистике, число умерших увеличилось по разным причинам, одна из основных - пандемия коронавируса.

Пастор Лутц Бериш

Что эти цифры означают в реальности, становится понятно, пообщавшись с Лутцем Беришем (Lutz Behrisch). Он уже 20 лет является пастором в городке Дёбельн и знает многих, кто считал и считает, что пандемия - это выдумка.

Дело в том, что Дёбельн с его 20 тысячами жителей почти не затронула первая волна пандемии. Но сейчас все иначе, коронавирусом заражается все больше жителей городка, растет и число умерших от ковида. Это заставляет людей по-другому взглянуть на ситуацию, говорит Лутц Бериш.

Пережить траур сложнее, потому что речь идет о пандемии

Пастор считает, что людям в его общине понадобится много времени, чтобы осмыслить и пережить все происходящее: "Первая фаза траура - так называемая фаза шока - длится дольше, потому что речь идет о чем-то непонятном, необъяснимом - об этой пандемии". Еще больше усугубляет ситуацию возможность проститься с умершим только в очень узком кругу. Поэтому пастор предлагает людям провести поминальные мероприятия позже, когда это будет возможно.

Городок Дёбельн в Саксонии

Но когда именно, сейчас никто не знает. Геральд Мюнстер исходит из того, что крематорий будет переполнен еще до середины февраля. Пока держатся холода, гробы могут стоять не в холодильниках. Но когда на улице потеплеет, это станет невозможно. Поэтому Мюнстер сейчас закупает дополнительные холодильные установки.

Сейчас крематории, о которых обычно не упоминают, потому что люди неохотно говорят о смерти, оказались в центре внимания. Во время пандемии, считает Мюнстер, особенно важно показать на конкретных примерах насколько серьезна ситуация - еще и потому, что многие не верят в то, что смертность из-за коронавируса выросла. "Мы постоянно сталкиваемся с теми, кто считает, что все это неправда и никакого вируса не существует", - говорит Геральд Мюнстер.

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