Коронавирус: Германия закрыла границы для жителей пяти стран

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 102 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 74 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 30 января (время московское).

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После того как в пятницу Еврокомиссия одобрила применение британско-шведской вакцины AstraZeneca в ЕС, председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс (Thomas Mertens) напомнил о рекомендациях немецких специалистов.

"Данных по препарату от AstraZeneca недостаточно для того, чтобы оценить его эффективность при вакцинации лиц в возрасте 65 лет и старше", - заявил Мертенс.

Германия закрыла границы для жителей пяти стран

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С 30 января до 17 февраля запрещен въезд в Германию из Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР. В этих странах быстро распространяется новый, особо опасный вариант коронавируса. Исключения предусмотрены для возвращающихся оттуда граждан Германии и иностранцев, имеющих вид на жительство в ФРГ - при условии, что они известят федеральную полицию Германии о предстоящем въезде как минимум за три дня.

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В Китае зарегистрированы 52 новых случая заражения, 16 из них - завозные. Это самый низкий суточный прирост за последние три недели. 8 января в Китае были выявлены 33 новых случая. За все время с начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 89 378 человек, около 83 тысяч человек выздоровели. Число летальных исходов в Китае (4634) остается неизменным уже девять месяцев.

Евросоюз не станет ограничивать экспорт вакцин в Северную Ирландию

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Евросоюз не будет подвергать экспортному контролю поставки вакцин от коронавируса в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства Великобритания. Таким образом, протокол по Северной Ирландии не будет затронут.

Ранее, в пятницу, Еврокомиссия предложила ввести до конца марта режим контроля экспорта из ЕС вакцин от коронавируса в третьи страны за исключением тех, в которые Брюссель уже обязался поставить вакцины. Великобритания и Ирландия выразили обеспокоенность этими планами Евросоюза. В частности, премьер-министр Северной Ирландии Арлин Фостер назвала планы ЕС "враждебным актом".

Протокол по Северной Ирландии в соглашении о "Брекзите" разрешает обмен товарами между Ирландией - членом ЕС и Северной Ирландией без таможенного контроля на границе.

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Вакцинация пожилых пациентов одной из больниц Милана

Несмотря на предостережения экспертов-вирусологов, власти Италии намерены в понедельник, 1 февраля, смягчить противоэпидемический режим в ряде регионов. В 11 провинциях оранжевый уровень опасности будет изменен на желтый, сообщило министерство здравоохранения. В этих регионах, в частности, будут открыты предприятия общественного питания. В Италии за все время с начала эпидемии зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения, почти 88 тыс. человек скончались, около 2 млн заболевших выздоровели.

Чехия закрыла границы для иностранных граждан

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На одной из улиц в Праге

Чехия с 30 января закрыла границы для иностранцев. Въезд на территорию страны разрешен только в случае крайней необходимости, в частности иностранцам, которые учатся, работают, имеют разрешение на проживание в Чехии, а также хотят посетить родственников, получить медицинскую помощь, приглашены на свадьбу или похороны. На сухопутной границе проводятся выборочные проверки.

С начала пандемии в Чехии выявлено более 970 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 16 тысяч человек скончались. В стране до 14 февраля действуют строгие противоэпидемические правила.

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Франция с воскресенья, 31 января, закрывает границы для всех стран, не являющихся членами Европейского Союза. Исключения будут сделаны только при наличии уважительных причин для въезда, которые необходимо доказать документально. Также с воскресенья ужесточаются противоэпидемические меры. В частности, будут закрыты торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров за исключением продуктовых магазинов. Полиции и жандармерии предписано усилить контроль за соблюдением санитарных правил.

В Украине разрешили экстренную регистрацию вакцин

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, разрешающий регистрацию вакцин против коронавируса под обязательства для экстренного медицинского применения. Это позволяет использовать препараты компаний BioNTech/Pfizer, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, передают "Українськi Новини".

Подписанный президентом Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" устанавливает возможность ускоренной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавируса в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения.

В Украине с начала эпидемии зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, более миллиона человек выздоровели, более 22 тысяч скончались от COVID-19.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 января >>>

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