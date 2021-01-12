Эксперты ВОЗ в Ухане вышли из карантина

Международная команда ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее прибывших в китайский Ухань для установления причин распространения нового коронавируса среди населения, вышла из режима карантина, которого они придерживались в отеле. Об этом в четверг, 28 января, сообщил международный телеканал CGTN.

Как уточнил один из экспертов ВОЗ, на протяжении минувших двух недель они поддерживали связь с китайскими специалистами с помощью видеоконференций. По данным канала, обе стороны в ближайшее время приступят к совместной практической работе. Агентство Reuters передало, что эксперты покинули отель и сели в автобус, который должен доставить их к одному из мест, где она будет проходить.

Прибыли в Ухань из Сингапура

Группа международных ученых прибыла в Ухань одним из лоукостеров из Сингапура 14 января.

Специалисты покинули терминал по специальному тоннелю с пластиковыми стенами, предназначенному для "профилактики пандемии" при приеме международных рейсов, и сели в автобус, находившийся в специально отгороженной зоне. Экспертов сопровождали несколько десятков китайских сотрудников безопасности в специальной защитной экипировке.

Как уточнили в ВОЗ, команду из 10 ученых возглавляет эксперт этой всемирной организации по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Китай отказывал экспертам во въезде

Теперь специалисты в течение двух недель будут брать интервью у представителей научно-исследовательских институтов, больниц и сотрудников рынка морепродуктов в Ухане, где, по некоторым данным, вирус начал распространяться среди людей.

Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно. До этого, 5 января, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них к тому моменту уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.

Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

Вопрос о происхождении коронавируса

Именно в Ухане в декабре 2019 года впервые был выявлен вирус SARS-CoV-2, после заражения которым у пациента может развиться опасная легочная болезнь COVID-19. К середине января 2021 года эта инфекция была обнаружена у более чем 92 млн человек по всему миру. За период пандемии свыше 2,1 млн человек скончались от последствий заболевания COVID-19.

Между тем в последнее время китайские власти все чаще распространяют информацию о том, что вирус SARS-CoV-2 существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылаются на наличие следов вируса на замороженных продуктах.

Смотрите также: