С коронавирусом госпитализирован британский ветеран Том Мур, собравший миллионы для врачей

Британский ветеран Том Мур, собравший в 2020 году почти 33 млн фунтов стерлингов пожертвований для поддержки Национальной службы здравоохранения во время пандемии COVID-19, вечером в воскресенье, 31 января, был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила дочь Мура Ханна на странице фонда его имени в соцсети Twitter.

По словам Ханны Мур, на протяжении последних нескольких недель ее отец проходил курс лечения от воспаления легких. Позитивный тест на COVID-19 был получен им на прошлой неделе. Госпитализация ветерана, которого многие СМИ до сих пор называют "капитан Том", несмотря на то что после благотворительной акции он получил почетное звание полковника, была связана с тем, что у него появились проблемы с дыханием.

Граффити с портретом Тома Мура

Тем не менее помещать пенсионера в палату интенсивной терапии необходимости не было, отметила его дочь. Сообщается, что Мур не был привит от коронавируса, так как вакцина была несовместима с некоторыми препаратами от пневмонии, которые он принимал.

Как британский ветеран собрал миллионы для врачей

Весной 2020 года, в преддверии своего столетнего юбилея, ветеран Второй мировой войны Том Мур запустил благотворительную акцию, пообещав с помощью ходунков сделать 100 кругов по своему саду и собрать минимум 1000 фунтов стерлингов (1126 евро) для ассоциации NHS Charities Together, поддерживающей Национальную службу здравоохранения Великобритании. В результате размер сбора многократно превысил все ожидания и составил 32,7 млн фунтов (36,8 млн евро).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку семье ветерана и пожелал Тому Муру скорейшего выздоровления. "Вы подарили вдохновение целой нации, и я знаю, что все мы желаем вам полного выздоровления", - написал глава британского правительства в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Аналогичные пожелания высказал и мэр Лондона Садик Хан.

Ветеран Том Мур как символ надежды в борьбе с пандемией

Во время пандемии COVID-19 Том Мур превратился для многих людей в Великобритании и по всему миру в символ мужества и надежды.

В свой сотый день рождения, в апреле 2020 года, ветеран получил около 125 тысяч поздравительных открыток со всего мира. Над его домом в графстве Бедфордшир в этот день устроили показательный полет самолеты времен Второй мировой войны.

А в конце апреля 2020 года Том Мур поднялся на вершину британских чартов, исполнив вместе с тенором Майклом Боллом и хором медиков песню "You'll never walk alone" (можно перевести как "Ты никогда не будешь одинок"), считающуюся в стране своеобразным футбольным гимном.

Летом 2020 года королева Великобритании Елизавета II посвятила "капитана Тома" в рыцари. Во время этой церемонии ветеран шутливо заметил, что надеется, что королева хорошо умеет обращаться с мечом.

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