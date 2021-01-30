Коронавирус в России: как волонтеры помогают регионам

Жители разных регионов России во время пандемии сами начали помогать и медикам, и друг другу. Некоторые после создали волонтерские движения и продолжают заниматься благотворительностью. Deutsche Welle собрала четыре истории волонтеров из Иркутска, Ставрополя, Хабаровска и Улан-Удэ.

Вадим Костенко, 36 лет, Иркутск, бизнесмен

Вадим осенью 2020 года организовал движение "Поможем врачам вместе". Водители-добровольцы стали объединяться и развозить докторов к пациентам и домой. Инициатива распространилась на 14 регионов.

Я заболел коронавирусом летом и чуть не умер от этой заразы: у меня была температура под 40, кровь густая и я, честно говоря, думал, что все. А когда выздоровел, естественно, захотел помочь врачам, поблагодарить их, что спасли, с этого и начался проект. Врачи мне рассказали, что поликлиники абсолютно не готовы к пандемии, с точки зрения транспортировки врачей. Тогда я им выделил свой автомобиль с водителем, пусть развозит их по пациентам.

Вадим Костенко

В первые дни я увидел, что охват увеличился на 70 процентов, потом я договорился со своими друзьями по бизнесу, они выделили еще автомобили, эффективность возрастала. Тогда мы с другом посчитали количество поликлиник, пообщались с экспертами, главврачами и сделали математическую модель, чтобы понимать, сколько нужно автомобилей в день. Но своими ресурсами, даже если бы свои квартиры продали, мы бы не справились, так что запустили акцию "Поможем врачам вместе", сначала в Иркутске, потом стали присоединяться другие субъекты.

В первую волну, по моим оценкам, такого большого количества заболевших не было, как в этот раз, но официальная статистика этого не отражала. Была ситуация, что местные власти запретили врачам с нами работать, но медики отказались это выполнять, это же было бы как выстрелить себе в ногу. Количество вызовов у одной поликлиники было около 600 в день, своими силами они обрабатывали около 70, а ежедневный прирост был около 150 вызовов. Это напоминало большой снежный ком, невозможно было справиться своими силами, почему мы и поехали помогать.

Сейчас примерно с конца декабря число вызовов стало меньше, плюс в Иркутскую область в рамках проекта по модернизации здравоохранения поставили 23 автомобиля. Осенью врачи работали по 15 часов, я однажды сам возил врача 13 часов без остановки, сейчас ездят часа по четыре в день. В октябре у нас одновременно выезжало по 40 машин, сейчас - до 5.

Во всех регионах ситуация разная, где-то местные власти быстро сами включились в решение проблемы, в Иркутской области же сначала хотели, чтобы мы прекратили свою деятельность или встали под флаги ОНФ ("Общероссийского народного фронта". - Ред.), на что я ответил: "Ребята, мы вне политики". Мы просто люди, которые хотели выжить в пандемию и помочь своим родным и любимым. Исполнительной власти не нравится, что люди могут просто так помогать друг другу, по сути, мы оголяем ее недоработки. Но если ты знаешь, что твой сосед ждет врача и не может дождаться, а врач бегает пешком, как остаться в стороне? А потом ты понимаешь, что так во всем городе, во всей области и в общем-то во всей стране, и начинаешь действовать, помогать, искать людей, которые способны за собой вести.

Аюна Данилова, 29 лет, Улан-Удэ, работает с текстами и видео для соцсетей

Аюна - волонтер изгруппы"Улан-Удэпомогаетврачам", вчатесостоятболее 1400 человек.

Аюна Данилова

Я просто состою в группе автоклуба города, туда осенью скинули ссылку на группу, где договариваются подвозить врачей. Я сама часто бываю в городе и могу подвезти, особенно, если это по пути. С октября я ездила иногда каждый день несколько дней подряд, иногда вообще не ездила, в этом году у меня проблемы со здоровьем, я пока пару раз всего каталась.

Сейчас, конечно, тоже нужна помощь, у врачей смены очень неудобно расположены, бывает в 2-3 часа ночи им надо как-то домой добираться, а это каждый раз на такси, оно у нас не очень хорошо работает. Кто-то из медиков даже не уезжает, просто ночуют в отделении. Я в основном врачей по вечерам до дома довозила, по дороге старалась их не беспокоить, если они сами не заводили разговор. Врачи иногда удивляются, пытаются денег дать, они все самоотверженные. Нас всех здесь, конечно, вся эта ситуация с коронавирусом очень сплотила.

Я в свое время попала в аварию, очень долго лежала в больнице, так что я знаю, какой неблагодарный труд у медиков, знаю, что у них нет выбора, что они больше всех трудятся в это непростое время. Я так и свою совесть успокоила, что я врачам тоже помогла, чем смогла. Я считаю, что все возвращается, поэтому надо помогать.

Павел Горелов, 31 год, Хабаровск, фрилансер, занимается дизайном в полиграфии

Павел - куратор молодежного движения"Потому что могу", в котором состоитоколо 10 активныхволонтеров, ещеоколо 50 помогаютвремяотвремени. Участникидвижениясобираютпродуктовыенаборыиразвозятихтем, ктонаходитсянасамоизоляцииилипростонуждаетсявпомощи.

Павел Горелов

Наше движение началось с того, что мы посещали людей, которые были на самоизоляции, видели, в каких сложных ситуациях они живут, что они нуждаются не только из-за пандемии, а в целом очень сильно нуждаются. Весной я с несколькими знакомыми записался на курсы в краевом волонтерском центре, потом нас допустили до обработки заявок, которые поступали на "горячую линию". Изначально мы должны были брать деньги у людей, которые на самоизоляции, покупать для них что-то и приносить все с чеками. Но какой смысл? Я так несколько раз сделал, было психологически сложно, я вижу, люди пожилые, с деньгами у них проблемы. Я подумал, было бы намного круче приносить им продукты бесплатно: для нас это большая радость, им меньше напряга.

Первая волна коронавируса закончилась, а у нас группа уже образовалась, ребята хотели еще что-то делать, и мы решили сами продолжать: начали искать спонсоров и организовали движение бесплатной продуктовой помощи нуждающимся, начали ездить в поселки Хабаровского края, где раньше ни о каких волонтерах толком не слышали, соцзащита стала нам давать списки людей. Мы хотим хотя бы по разу съездить в каждый поселок края, там многие живут по старинке, все в 90-х зависло, но именно там и нужно помогать, где очень-очень плохо. Сейчас мы развозим продукты, чтобы старики лишний раз не выходили в магазин и не подвергались риску. Некоторые не верят, что это бесплатно, один дедушка все переспрашивал, хотел даже нам вернуть набор, очень удивлялся.

В ноябре нам было сложно, мы просили деньги у бизнесменов, нам отвечали, что они сейчас терпят убытки и помочь не могут. Тогда мы создали Instagram и там собрали все нужное для 100 продуктовых наборов: в каждом крупы, масло, мука, мыло, чай обязательно, сгущенка, тушенка, если финансы позволяют, то и сладости. Все упирается в финансы, мы пытаемся подавать заявки на гранты, но это все долго, а людям помощь нужна вчера. Сначала мы взаимодействовали с местным ЛДПР, но, когда в крае сменился руководитель, перестали это делать, нового люди не поддерживают, опираться пока не на кого, так что сами себе помогаем.

В первую волну все выглядело психологически напряженно: перчатки, маски, дистанция в полтора метра, все как в апокалиптических фильмах, а сейчас люди уже привыкли к этим мерам. По-моему, люди в пандемию стали больше ценить жизнь, свое участие в жизни другого человека. К нам приходит молодежь, говорят: "Что там, сейчас быстро приедем, раскидаем эти наборы по бабулям, делов-то". А потом начинают с нами ездить, втягиваются, видят другую жизнь и сами через это меняются. Лично меня продолжает удивлять, насколько отзывчивыми бывают даже те люди, от которых этого вообще не ожидаешь.

Татьяна Гаврилова, 42 года, Ставрополь, до переезда возглавляла благотворительный фонд "Будущее Бурятии"

Татьяна организовалавСтаврополетранспортдлямедиковидоставкугорячейедынаподстанцию скоройпомощи. Снейвместеработаютоколо 20 волонтеров.

Татьяна Гаврилова

Сейчас мы работаем в прежнем режиме, подвозим врачей, кормим подстанцию скорой помощи. Самая сложная ситуация у нас была в декабре, тогда на одну поликлинику выделяли по 8 волонтеров, сейчас по 2-3, но помощь все равно нужна. Одна из столовых в городе дает нам бесплатно два раза в неделю - по понедельникам и средам - 110 порций для тех, кто работает на скорой. Мы привозим им оттуда горячее, второе, салат, свежую булочку и компот. Некоторые кафе бесплатно дают врачам, которые работают на вызовах, круассаны и кофе.

Я ищу волонтеров, собираю деньги, веду переговоры с бизнесом, сама все время загружаю коробки с едой в столовой и потом разгружаю их на скорой. Там, конечно, такой помощи очень рады, самим им сложно бывает во всех этих костюмах ковидных перекусывать. Если утром на работу пошел и с собой не взял еды на смену, ну и все, целый день фактически на воде, почти нет возможности где-то что-то перехватить. Насколько я знаю, деньги из бюджета на питание медиков выделяются, но куда уходят, не знаю. К властям я обращаться перестала, для меня это чуть не обернулось печально, так что я просто как инициативный и неравнодушный гражданин делаю то, что считаю нужным.

В первую волну мы с мужем еще жили в Бурятии, там тогда было строго, людей не выпускали на улицы, и мы развозили продуктовые наборы, например. Тем, кто остался без работы, у кого дети, всего около 4,5 тысяч развезли. Обычным людям во вторую волну как-то попроще было, они как-то устроились, государство начало оказывать помощь. А мы сейчас помогаем врачам и самим пациентам, врачам доехать, а пациентам - дождаться.

Я по образованию инженер, одно время работала по профессии, но поняла, что это не мое, а сфера добровольчества - вся моя жизнь. Я всегда такая была: не могу пройти мимо чужой беды. В Бурятии у меня был свой благотворительный фонд, было, например, четыре социальных центра для людей без определенного места жительства. Но из-за болезни ребенка мы переехали на юг, так что сейчас после пандемии я планирую открыть НКО здесь, чтобы проще было вести социальную работу. В Ставрополе после Сибири я каждый день не могу надышаться этим воздухом, теплом, смотрю на рассветы, нам тут очень хорошо жить. Пока я только еще больше утвердилась в том, что нужно помогать людям здесь и сейчас.

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