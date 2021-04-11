 Коронавирус: в России на кампанию по вакцинации выделят 76 млрд рублей | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 12.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: в России на кампанию по вакцинации выделят 76 млрд рублей

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 136 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели почти 110 млн пациентов. DW следит за событиями 12 апреля.

Вакцинация от ковида в Иркутске

Вакцинация от ковида в Иркутске

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 136 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 109 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 12 апреля (время московское).

++18.45++

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о большом расхождении в доле привитого от COVID-19 населения в странах с низким и высоким уровнем жизни. Так, около 87% от общего числа прививок (свыше 700 млн) приходятся на страны с высоким уровнем дохода, а на более бедные государства - только 0,2%. Это расхождение является не только моральная проблемой, но также негативно влияет на глобальную экономику и ситуацию с пандемией во всем мире, отметил гендиректор ВОЗ. По его словам, об окончании пандемии говорить еще совсем рано.

Власти РФ выделят на вакцинацию почти 76 млрд рублей

++18.05++

В России на кампанию по вакцинации от коронавируса в 2021-2023 годах планируется выделить из федерального бюджета 75,8 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на законопроект, который также предусматривает включение вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок.

В частности, в 2021 году на эти цели планируется выделить почти 31,37 миллиарда рублей, в 2022-2023 годах - по 22,2 млрд рублей ежегодно. Правительственная комиссия уже одобрила законопроект, вскоре он поступит в Госдуму, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

++17.20++

Американская компания Regeneron Pharmaceuticals успешно завершила третью фазу клинических испытаний препарата, резко снижающего риск появления у зараженных коронавирусом характерных для COVID-19 симптомов. Как сообщает пресс-служба компании, препарат под названием REGEN-COV вводится подкожно и состоит из двух видов моноклональных антител. В рамках исследования, в котором приняли участие около 1500 человек, лекарство снизило риск развития симптоматического течения COVID-19 у 81% у людей, проживавших в одном помещении с инфицированными коронавирусом.

В ноябре 2020 года медицинский регулятор США FDA экстренно разрешил применять REGEN-COV в больницах для лечения взрослых людей с COVID-19.

++16.35++

Вакцина от COVID-19 компании Johnson & Johnson

Вакцина от COVID-19 компании Johnson & Johnson

Американская компания Johnson & Johnson сообщила, что начала поставки своей вакцины от коронавируса в страны Евросоюза. Эту информацию подтвердила также Еврокомиссия. Брюссель ожидает, что до конца июня в ЕС поступят 55 млн доз вакцины Johnson & Johnson. Примерно 10 млн из них получит Германия. В отличие от трех других одобренных в ЕС вакцин, для достижения полной эффективности достаточно одной дозы препарата Johnson & Johnson.

++15.50++

В Германии локдаун может быть продлен до конца мая или середины июня, пишет берлинское издание Tagesspiegel со ссылкой на главу ведомства федерального канцлера Германии Хельге Брауна (Helge Braun). По информации Tagesspiegel , накануне во время совещания с представителями земельных властей Браун дал понять, что Берлин не ожидает улучшения эпидемиологической обстановки в ближайшие 6-8 недель. Это означает, что запланированный закон о локдауне, который может быть принят уже на этой неделе, может действовать до конца мая или середины июня.  

++15.10++

Власти Греции бесплатно раздали 380 тысяч наборов для теста на COVID-19 для домашнего пользования. 250 тысяч из них получили учащиеся трех последних классов гимназий, а также преподаватели и другие сотрудники школ, сообщил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис в эфире гостелеканала ERT. По его словам, еще 10 млн экспресс-тестов будут розданы жителям страны в ближайшие недели. Их получат, прежде всего, сотрудники магазинов, служб доставки, а также водители общественного транспорта.

СМИ: В Индии допущена вакцина "Спутник V"

++14.30++

Комитет по безопасности регулятора лекарственных препаратов Индии одобрил экстренное применение в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает издание Economic Timesсо ссылкой на информированные источники. По их данным, в рамках проверки в Индии "Спутник V" показал эффективность в 91,6% случаев. 

++13.45++

Празднование индуистского религиозного праздника в Индии 12 апреля

Празднование индуистского религиозного праздника в Индии 12 апреля

Индия поднялась на второе место в мире по общему числу зараженных COVID-19 - 13,5 млн человек. На первом месте находятся США более чем с 31 млн зарегистрированных случаев инфицирования, на третьем - Бразилия (13,48 млн). 

По подсчетам информагентства AFP, в Индии, где проживают 1,3 млрд человек, показатель прироста заболеваемости за 7 дней вырос на 70% по сравнению с предыдущей неделей. Во вторую волну пандемии власти страны отказались от общенационального локдауна по экономическим причинам.

++12.50++

Допуск посетителей в мавзолей Ленина, который был закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса 17 ноября 2020 года, возобновится 17 апреля. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО РФ). Будет возобновлен также допуск к некрополю у Кремлевской стены. Посетители должны будут носить защитные маски, соблюдать дистанцию и измерять температуру в пункте пропуска.    

++12.00++

Во Франции в кампании по вакцинации снова смогут принять участие жители старше 55 лет. Об этом сообщил глава французского Минздрава Оливье Веран, отметив, что с 12 апреля в стране будет также использоваться вакцина от COVID-19 американской компании Johnson & Johnson, 200 тысяч доз которой были поставлены на неделю раньше запланированной даты. Вакцина AstraZeneca, применение которой во Франции в середине марта было временно приостановлено, будет применяться только для лиц старше 55 лет.

В стране также используются вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna. Прививку от коронавируса получили уже более 10,7 млн из 67 млн жителей Франции.

В России - более 8,3 тысячи новых случаев коронавируса

++11.10++

В России за последние сутки выявлено 8320 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Так, общее число инфицированных с начала пандемии в стране выросло до 4 649 710. Количество жертв COVID-19 увеличилось на 277 до 103 263.

++09.50++

Лекарство от диабета фармацевтического концерна AstraZeneca не дало результатов при лечении больных COVID-19. При проведении третьей фазы клинических исследований выяснилось, что препарат Farxiga (дапаглифлозин) неэффективен при лечении госпитализированных и подверженных риску тяжелых осложнений пациентов.

Результаты обследования 1250 участников не были статистически значимыми, указывается в сообщении AstraZeneca.

++08.20++

За время эпидемии коронавируса в Германии возросло число случайных археологических находок. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung рассказала археолог Зузанне Фридрих (Susanne Friedrich), объяснив это тем, что люди стали больше работать в саду и чаще при этом "натыкаться на что-то". Кроме того, работающие на общественных началах помощники по охране памятников из-за сокращенного рабочего дня стали больше времени уделять наблюдению за полями.

По словам Фридрих, в обычных условиях найденным предметам, возможно, не придали бы никакого значения, однако во время локдауна на такие вещи обращают гораздо больше внимания: "Тогда с большей вероятностью замечают, что речь идет об археологии".

++06.55++

Эксперт в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) считает возможное проведение Чемпионата Европы по футболу в 12 странах безответственным. В интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung бывший эпидемиолог подчеркнул серьезность возможных последствий перенесенного заболевания COVID-19 для профессиональных футболистов. "Это долгосрочный ущерб здоровью, который может означать немедленное окончание карьеры. Это необходимо честно сообщить людям, для которых их здоровье - это их капитал", - заявил он.

В Германии - более 13,2 тыс. новых случаев ковида

++06.10++

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), составил 13 245 случаев. Таким образом, общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране достигло 3 011 513. Количество летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 за этот период в ФРГ составляет 78 452 случая. 99 из из них были зафиксированы за последние 24 часа.

++05.10++

Объединение немецких профсоюзов (DGB) одобряет идею проведения обязательных тестов на коронавирус среди сотрудников, не имеющих возможности работать на дому. Как сказал глава объединения Райнер Хоффман (Reiner Hoffmann) в интервью изданиям медиагруппы Funke, соответствующее предложение министра труда Хубертуса Хайля (Hubertus Heil) и вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz), "должно сейчас быть реализовано". При этом Хоффман призвал блок ХДС/ХСС в бундестаге перестать "блокировать" эту инициативу. 

++04.25++

В США обе прививки от коронавируса сделали уже более 72,6 млн человек. Свыше 119,2 млн жителей страны сделали как минимум один укол. Это данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Отмечается, что в этой статистике учтены как вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna,которые необходимо колоть дважды, так и препарат Johnson & Johnson, при вакцинации которым, по данным производителя, для полноценной защиты организма от заражения достаточно одной дозы.
 

++03.40++

В Англии начинают действовать первые послабления на пути выхода из режима локдауна. Так, с 12 апреля возобновляют работу непродуктовые магазины, а также парикмахерские и рестораны, обслуживающие посетителей на улице. Жесткий локдаун действовал в этой и других частях Соединенного Королевства с начала января.
В Великобритании с начала пандемии коронавируса ее жертвами стали 127 тысяч человек. Это самый высокий показатель в Европе. Общее число заразившихся коронавирусом в королевстве за этот период достигло 4 369 775 пациентов.
 

++02.25++

Более 7 миллионов человек в Великобритании завершили процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщил в Twitter премьер-министр Борис Джонсон. "Более 7 млн человек теперь полностью вакцинированы", - написал он. Джонсон отметил, что в субботу свыше 475 тысяч человек получили вторую дозу вакцины, что стало рекордом для Великобритании.

++01.45++

Госдеп раскритиковал власти Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко отозвался о поведении Китая в вопросе выяснения происхождения коронавируса. КНР не предоставила международным экспертам своевременно информацию по вирусу и препятствовала их работе, заявил Блинкен, имея в виде поездку экспертов ВОЗ в Китай в марте 2021 года. По мнению главы американской дипломатии, "поведение Китая привело к усугублению пандемии".

++01.15++

В центре тестирования на коронавирус в Зосте

В центре тестирования на коронавирус

В Германии Свободная демократическая партия (СвДП) не готова поддержать проект нового Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, который, как ожидается, даст федеральному правительству право принимать меры по борьбе с пандемией на национальном уровне. До сих пор разработка этих мер находилась в компетенции федеральных земель Германии.

"Проект закона в его нынешнем виде не может быть одобрен фракцией СвДП в бундестаге", - подчеркнул глава фракции Кристиан Линднер (Christian Lindner) в письме, адресованном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) и министру здравоохранения страны Йенсу Шпану (Jens Spahn), которое оказалось в распоряжении журналистов газеты Welt. При этом Линднер дал понять, что его партия подготовит предложения по поправкам в законопроект.

++00.30++

В Мексике число пациентов, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, приблизилось к показателю в 210 тысяч. По данным Минздрава страны, за последние сутки число летальных исходов составило 126 случаев. Общее число жертв пандемии достигло, таким образом, 209 338 человек. 

За последние 24 часа в Мексике было выявлено 1793 новых заражения, их общее число с начала пандемии возросло до 2 280 213. При этом правительство страны указало, что истинное число заражений может быть гораздо выше официально известного.

++00.05++

Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия объявила о введении со вторника, 13 апреля, новых карантинных ограничений для столицы земли, города Дюссельдорфа. Поскольку число новых заражений за неделю там третий день подряд превысило отметку в 100 на 100 тысяч населения, жителям города будут запрещены контакты с более чем одним представителем другого домохозяйства. На детей в возрасте до 14 лет это ограничение не распространяется.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 11 апреля >>>

Смотрите также:

  • Пассажиры с чемоданами на железнодорожном вокзале в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Из Уханя теперь можно выехать

    8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

  • Человек в защитной маске держит в руках билет на поезд

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Первый поезд за 76 дней

    Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

  • Полиция разбирает защитные заграждения

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    В Ухане снимают карантин

    8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

  • Люди в защитных костюмах нац лицах Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Обнадеживающие цифры

    За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

  • Медсестры в масках с флагами КНР обнимаются и плачут

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Настоящий повод для радости

    Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

  • Железнодорожный вокзал в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение

    Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

  • Китайские рабочие на производстве

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Производство постепенно вновь запускается

    Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

  • Проверка пассажиров, прибывающих в Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Опасность еще не миновала

    Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

  • Смартфон

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Зеленый для всех

    Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

  • Женщина в защитной маске

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    У жителей Уханя появилась надежда

    После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Минута молчания в память о погибших

    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Герои, о которых будут помнить

    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 20:23

Спутник V: хотят ли немцы прививаться российской вакциной? DW Новости (09.04.2021)

Контекст

В Дании прошли протесты против "коронавирусного паспорта"

"Коронавирусный паспорт", введенный в Дании с апреля, позволяет его обладателям посещать рестораны, галереи искусств и музеи.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Португальское чудо: как жесткий локдаун помог вернуться к нормальной жизни (07.04.2021)  

Вечеринка во время коронавируса: насколько опасен голландский эксперимент? (08.04.2021)  

Также по теме

Coronavirus - Corona-Impfstoff wird in Brasilien getestet

Коронавирус: российские ученые получили патент на лекарство 11.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 135 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели более 109 млн пациентов. DW следит за событиями 11 апреля.

Malta Mgarr Stadtansicht

Коронавирус: Мальта готова платить иностранным туристам до 200 евро 10.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 135 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели почти 109 млн пациентов. DW следит за событиями 10 апреля.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel

Коронавирус: отменена конференция властей ФРГ по шагам в борьбе с ковидом 09.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 134 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели свыше 108 млн пациентов. DW следит за событиями 9 апреля.

Реклама

Самые читаемые

"Только на "Бук" надеяться": СМИ обнародовали переговоры сепаратистов перед крушением "Боинга" под Донецком  

Белорусы хотят диалога с Лукашенко? "Сход" - еще одна попытка  

США предупреждают о последствиях возможной агрессии РФ в отношении Украины  

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW