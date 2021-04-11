Коронавирус: в России на кампанию по вакцинации выделят 76 млрд рублей

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 136 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 109 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 12 апреля (время московское).

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Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о большом расхождении в доле привитого от COVID-19 населения в странах с низким и высоким уровнем жизни. Так, около 87% от общего числа прививок (свыше 700 млн) приходятся на страны с высоким уровнем дохода, а на более бедные государства - только 0,2%. Это расхождение является не только моральная проблемой, но также негативно влияет на глобальную экономику и ситуацию с пандемией во всем мире, отметил гендиректор ВОЗ. По его словам, об окончании пандемии говорить еще совсем рано.

Власти РФ выделят на вакцинацию почти 76 млрд рублей

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В России на кампанию по вакцинации от коронавируса в 2021-2023 годах планируется выделить из федерального бюджета 75,8 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на законопроект, который также предусматривает включение вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок.

В частности, в 2021 году на эти цели планируется выделить почти 31,37 миллиарда рублей, в 2022-2023 годах - по 22,2 млрд рублей ежегодно. Правительственная комиссия уже одобрила законопроект, вскоре он поступит в Госдуму, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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Американская компания Regeneron Pharmaceuticals успешно завершила третью фазу клинических испытаний препарата, резко снижающего риск появления у зараженных коронавирусом характерных для COVID-19 симптомов. Как сообщает пресс-служба компании, препарат под названием REGEN-COV вводится подкожно и состоит из двух видов моноклональных антител. В рамках исследования, в котором приняли участие около 1500 человек, лекарство снизило риск развития симптоматического течения COVID-19 у 81% у людей, проживавших в одном помещении с инфицированными коронавирусом.

В ноябре 2020 года медицинский регулятор США FDA экстренно разрешил применять REGEN-COV в больницах для лечения взрослых людей с COVID-19.

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Вакцина от COVID-19 компании Johnson & Johnson

Американская компания Johnson & Johnson сообщила, что начала поставки своей вакцины от коронавируса в страны Евросоюза. Эту информацию подтвердила также Еврокомиссия. Брюссель ожидает, что до конца июня в ЕС поступят 55 млн доз вакцины Johnson & Johnson. Примерно 10 млн из них получит Германия. В отличие от трех других одобренных в ЕС вакцин, для достижения полной эффективности достаточно одной дозы препарата Johnson & Johnson.

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В Германии локдаун может быть продлен до конца мая или середины июня, пишет берлинское издание Tagesspiegel со ссылкой на главу ведомства федерального канцлера Германии Хельге Брауна (Helge Braun). По информации Tagesspiegel , накануне во время совещания с представителями земельных властей Браун дал понять, что Берлин не ожидает улучшения эпидемиологической обстановки в ближайшие 6-8 недель. Это означает, что запланированный закон о локдауне, который может быть принят уже на этой неделе, может действовать до конца мая или середины июня.

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Власти Греции бесплатно раздали 380 тысяч наборов для теста на COVID-19 для домашнего пользования. 250 тысяч из них получили учащиеся трех последних классов гимназий, а также преподаватели и другие сотрудники школ, сообщил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис в эфире гостелеканала ERT. По его словам, еще 10 млн экспресс-тестов будут розданы жителям страны в ближайшие недели. Их получат, прежде всего, сотрудники магазинов, служб доставки, а также водители общественного транспорта.

СМИ: В Индии допущена вакцина "Спутник V"

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Комитет по безопасности регулятора лекарственных препаратов Индии одобрил экстренное применение в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает издание Economic Timesсо ссылкой на информированные источники. По их данным, в рамках проверки в Индии "Спутник V" показал эффективность в 91,6% случаев.

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Празднование индуистского религиозного праздника в Индии 12 апреля

Индия поднялась на второе место в мире по общему числу зараженных COVID-19 - 13,5 млн человек. На первом месте находятся США более чем с 31 млн зарегистрированных случаев инфицирования, на третьем - Бразилия (13,48 млн).

По подсчетам информагентства AFP, в Индии, где проживают 1,3 млрд человек, показатель прироста заболеваемости за 7 дней вырос на 70% по сравнению с предыдущей неделей. Во вторую волну пандемии власти страны отказались от общенационального локдауна по экономическим причинам.

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Допуск посетителей в мавзолей Ленина, который был закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса 17 ноября 2020 года, возобновится 17 апреля. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО РФ). Будет возобновлен также допуск к некрополю у Кремлевской стены. Посетители должны будут носить защитные маски, соблюдать дистанцию и измерять температуру в пункте пропуска.

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Во Франции в кампании по вакцинации снова смогут принять участие жители старше 55 лет. Об этом сообщил глава французского Минздрава Оливье Веран, отметив, что с 12 апреля в стране будет также использоваться вакцина от COVID-19 американской компании Johnson & Johnson, 200 тысяч доз которой были поставлены на неделю раньше запланированной даты. Вакцина AstraZeneca, применение которой во Франции в середине марта было временно приостановлено, будет применяться только для лиц старше 55 лет.

В стране также используются вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna. Прививку от коронавируса получили уже более 10,7 млн из 67 млн жителей Франции.

В России - более 8,3 тысячи новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки выявлено 8320 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Так, общее число инфицированных с начала пандемии в стране выросло до 4 649 710. Количество жертв COVID-19 увеличилось на 277 до 103 263.

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Лекарство от диабета фармацевтического концерна AstraZeneca не дало результатов при лечении больных COVID-19. При проведении третьей фазы клинических исследований выяснилось, что препарат Farxiga (дапаглифлозин) неэффективен при лечении госпитализированных и подверженных риску тяжелых осложнений пациентов.

Результаты обследования 1250 участников не были статистически значимыми, указывается в сообщении AstraZeneca.

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За время эпидемии коронавируса в Германии возросло число случайных археологических находок. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung рассказала археолог Зузанне Фридрих (Susanne Friedrich), объяснив это тем, что люди стали больше работать в саду и чаще при этом "натыкаться на что-то". Кроме того, работающие на общественных началах помощники по охране памятников из-за сокращенного рабочего дня стали больше времени уделять наблюдению за полями.

По словам Фридрих, в обычных условиях найденным предметам, возможно, не придали бы никакого значения, однако во время локдауна на такие вещи обращают гораздо больше внимания: "Тогда с большей вероятностью замечают, что речь идет об археологии".

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Эксперт в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) считает возможное проведение Чемпионата Европы по футболу в 12 странах безответственным. В интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung бывший эпидемиолог подчеркнул серьезность возможных последствий перенесенного заболевания COVID-19 для профессиональных футболистов. "Это долгосрочный ущерб здоровью, который может означать немедленное окончание карьеры. Это необходимо честно сообщить людям, для которых их здоровье - это их капитал", - заявил он.

В Германии - более 13,2 тыс. новых случаев ковида

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В Германии суточный прирост заражений коронавирусом, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), составил 13 245 случаев. Таким образом, общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране достигло 3 011 513. Количество летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 за этот период в ФРГ составляет 78 452 случая. 99 из из них были зафиксированы за последние 24 часа.

++05.10++

Объединение немецких профсоюзов (DGB) одобряет идею проведения обязательных тестов на коронавирус среди сотрудников, не имеющих возможности работать на дому. Как сказал глава объединения Райнер Хоффман (Reiner Hoffmann) в интервью изданиям медиагруппы Funke, соответствующее предложение министра труда Хубертуса Хайля (Hubertus Heil) и вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz), "должно сейчас быть реализовано". При этом Хоффман призвал блок ХДС/ХСС в бундестаге перестать "блокировать" эту инициативу.

++04.25++

В США обе прививки от коронавируса сделали уже более 72,6 млн человек. Свыше 119,2 млн жителей страны сделали как минимум один укол. Это данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Отмечается, что в этой статистике учтены как вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna,которые необходимо колоть дважды, так и препарат Johnson & Johnson, при вакцинации которым, по данным производителя, для полноценной защиты организма от заражения достаточно одной дозы.



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В Англии начинают действовать первые послабления на пути выхода из режима локдауна. Так, с 12 апреля возобновляют работу непродуктовые магазины, а также парикмахерские и рестораны, обслуживающие посетителей на улице. Жесткий локдаун действовал в этой и других частях Соединенного Королевства с начала января.

В Великобритании с начала пандемии коронавируса ее жертвами стали 127 тысяч человек. Это самый высокий показатель в Европе. Общее число заразившихся коронавирусом в королевстве за этот период достигло 4 369 775 пациентов.



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Более 7 миллионов человек в Великобритании завершили процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщил в Twitter премьер-министр Борис Джонсон. "Более 7 млн человек теперь полностью вакцинированы", - написал он. Джонсон отметил, что в субботу свыше 475 тысяч человек получили вторую дозу вакцины, что стало рекордом для Великобритании.

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Госдеп раскритиковал власти Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко отозвался о поведении Китая в вопросе выяснения происхождения коронавируса. КНР не предоставила международным экспертам своевременно информацию по вирусу и препятствовала их работе, заявил Блинкен, имея в виде поездку экспертов ВОЗ в Китай в марте 2021 года. По мнению главы американской дипломатии, "поведение Китая привело к усугублению пандемии".

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В центре тестирования на коронавирус

В Германии Свободная демократическая партия (СвДП) не готова поддержать проект нового Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, который, как ожидается, даст федеральному правительству право принимать меры по борьбе с пандемией на национальном уровне. До сих пор разработка этих мер находилась в компетенции федеральных земель Германии.

"Проект закона в его нынешнем виде не может быть одобрен фракцией СвДП в бундестаге", - подчеркнул глава фракции Кристиан Линднер (Christian Lindner) в письме, адресованном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) и министру здравоохранения страны Йенсу Шпану (Jens Spahn), которое оказалось в распоряжении журналистов газеты Welt. При этом Линднер дал понять, что его партия подготовит предложения по поправкам в законопроект.

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В Мексике число пациентов, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, приблизилось к показателю в 210 тысяч. По данным Минздрава страны, за последние сутки число летальных исходов составило 126 случаев. Общее число жертв пандемии достигло, таким образом, 209 338 человек.

За последние 24 часа в Мексике было выявлено 1793 новых заражения, их общее число с начала пандемии возросло до 2 280 213. При этом правительство страны указало, что истинное число заражений может быть гораздо выше официально известного.

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Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия объявила о введении со вторника, 13 апреля, новых карантинных ограничений для столицы земли, города Дюссельдорфа. Поскольку число новых заражений за неделю там третий день подряд превысило отметку в 100 на 100 тысяч населения, жителям города будут запрещены контакты с более чем одним представителем другого домохозяйства. На детей в возрасте до 14 лет это ограничение не распространяется.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 11 апреля >>>

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