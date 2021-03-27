 В партии Меркель призывают к ″переходному локдауну″ в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 05.04.2021

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Германия

В партии Меркель призывают к "переходному локдауну" в Германии

Председатель партии ХДС Армин Лашет считает, что немцы готовы пойти на ужесточение ограничений, чтобы в мае-июне "перейти в другую фазу" борьбы с пандемией.

Глава партии ХДС Армин Лашет

Глава партии ХДС Армин Лашет

Армин Лашет (Armin Laschet) - председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС), членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), - в понедельник, 5 апреля, призвал перенести намеченную на 12 апреля онлайн-конференцию с участием главы правительства ФРГ и премьер-министров земель на более ранний срок, чтобы обсудить возможность введения в стране так называемого "переходного локдауна".

По мнению Лашета, "переходный локдаун" необходим для того, чтобы дождаться момента, когда значительная часть населения страны будет вакцинирована от коронавируса.

"Переход к стабильному успеху (в борьбе с пандемией коронавируса. - Ред.) посредством тестирования требует, чтобы мы ужесточали ограничения во многих областях и двигались в направлении локдауна", - заявил политик, который рассматривается многими экспертами как возможный претендент на пост канцлера ФРГ, во время посещения одного из центров вакцинации в городе Аахене. По мнению Лашета, многие жители Германии сейчас "готовы сделать еще один шаг, чтобы в мае-июне войти в другую фазу".

Комендантский час и работа на удаленке

Конкретно глава ХДС предлагает ввести новые ограничения социальных контактов, такие, как комендантский час в вечерние и ночные часы, и дополнительные меры по распространению работы из дома. Рестораны и кафе должны оставаться закрытыми, а в области школ и детских садов "нужно сфокусироваться на самом необходимом", считает политик. Кроме этого, Лашет выступает за дальнейшие ограничения в сферах культуры и досуга.

Ранее за ужесточение мер по борьбе с пандемией высказался и глава Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), наряду с Лашетом рассматриваемый как возможный претендент на пост федерального канцлера от блока ХДС/ХСС на предстоящих выборах. "Нам стоит задуматься, не является ли короткий и последовательный локдаун лучшим решением, чем половинчатая и поэтому бесконечная стратегия по борьбе с коронавирусом", - отметил Зёдер в интервью газете Bild am Sonntag 4 апреля.

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