В партии Меркель призывают к "переходному локдауну" в Германии

Армин Лашет (Armin Laschet) - председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС), членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), - в понедельник, 5 апреля, призвал перенести намеченную на 12 апреля онлайн-конференцию с участием главы правительства ФРГ и премьер-министров земель на более ранний срок, чтобы обсудить возможность введения в стране так называемого "переходного локдауна".
По мнению Лашета, "переходный локдаун" необходим для того, чтобы дождаться момента, когда значительная часть населения страны будет вакцинирована от коронавируса.
"Переход к стабильному успеху (в борьбе с пандемией коронавируса. - Ред.) посредством тестирования требует, чтобы мы ужесточали ограничения во многих областях и двигались в направлении локдауна", - заявил политик, который рассматривается многими экспертами как возможный претендент на пост канцлера ФРГ, во время посещения одного из центров вакцинации в городе Аахене. По мнению Лашета, многие жители Германии сейчас "готовы сделать еще один шаг, чтобы в мае-июне войти в другую фазу".
Комендантский час и работа на удаленке
Конкретно глава ХДС предлагает ввести новые ограничения социальных контактов, такие, как комендантский час в вечерние и ночные часы, и дополнительные меры по распространению работы из дома. Рестораны и кафе должны оставаться закрытыми, а в области школ и детских садов "нужно сфокусироваться на самом необходимом", считает политик. Кроме этого, Лашет выступает за дальнейшие ограничения в сферах культуры и досуга.
Ранее за ужесточение мер по борьбе с пандемией высказался и глава Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), наряду с Лашетом рассматриваемый как возможный претендент на пост федерального канцлера от блока ХДС/ХСС на предстоящих выборах. "Нам стоит задуматься, не является ли короткий и последовательный локдаун лучшим решением, чем половинчатая и поэтому бесконечная стратегия по борьбе с коронавирусом", - отметил Зёдер в интервью газете Bild am Sonntag 4 апреля.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов