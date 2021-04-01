 Коронавирус: Панама зарегистрировала вакцину ″Спутник V″ | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 01.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: Панама зарегистрировала вакцину "Спутник V"

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире инфицированы около 130 млн человек, более 2,8 млн скончались. Выздоровели более 104 млн пациентов. DW следит за событиями 2 апреля.

Флакон с вакциной Спутник V и упаковка препарата в руках

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 130 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 104 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 2 апреля (время московское).

++00.30++

Панама зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Применение этой вакцины одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Армении, Венгрии и других странах. "Панама стала 59-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V", - говорится в сообщении РФПИ в Twitter. В Евросоюзе "Спутник V" пока проходит процедуру сертификации.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 апреля >>>

Смотрите также:

  • Ампула с вакциной на фоне логотипов компаний Байонтек и Пфайзер

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Вакцина Made in Germany

    В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.

  • Профессор Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Успех детей мигрантов

    Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.

  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Офис на улице "У золотого кладезя"

    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Pfizer: испытания и производство

    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

  • Пожилой немке делают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС

    В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.

  • Грузовик выезжает из ворот завода Pfizer в Пуурсе в Бельгии

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир

    Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.

  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

  • Президент ФРГ вручает орден разработчикам вакцины

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Орден в знак благодарности

    Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 21:03

Что на самом деле происходит с вакцинами в Евросоюзе. DW Новости (26.03.2021)

Контекст

Где делают вакцины от ковида: история успеха немецкого Дессау

ФРГ может стать лидером по производству вакцин в ЕС, а немецкий Дессау - главным европейским центром по их выпуску. Компания IDT Biologika уже заключила контракты на выпуск AstraZeneca и Johnson & Johnson.  

Третья волна коронавируса в Германии. Как ускорить вакцинацию?

Канцлер Ангела Меркель и земельные премьер-министры готовят меры по оптимизации кампании вакцинации. Время торопит. С каждым днем в стране все больше положительных тестов на SARS-CoV-2.  

Почему россияне не спешат прививаться от коронавируса

Несмотря на доступность "Спутника V", вакцинация в России идет медленно. Что не так с пиар-сопровождением вакцинации в России, DW узнавала у экспертов.  

Комментарий: Третья волна пандемии подорвала авторитет Меркель

Власти ФРГ сначала ужесточили локдаун на Пасху, а затем отменили свое решение. Правительство Ангелы Меркель утратило ориентиры в борьбе с пандемией, пишет обозреватель DW Йенс Турау.  

Коронавирус  

Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Китай быстро поборол коронавирус и резко увеличивает военные расходы. DW Новости (05.03.2021)  

Прививка Путина, или Что на самом деле говорят в ЕС о вакцине "Спутник V". DW Новости (23.03.2021)  

Также по теме

Coronavirus - Impfung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Коронавирус: президенту Германии сделали прививку вакциной AstraZeneca 01.04.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им инфицированы свыше 129 млн человек, более 2,8 млн скончались. Выздоровели более 104 млн пациентов. DW следит за событиями 1 апреля.

Weltspiegel | 26.03.2021 | Coronavirus Deutschland | Tableau

Коронавирус: в Брюсселе хотят запретить экспорт вакцины AstraZeneca из ЕС 26.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им инфицированы свыше 126 млн человек, более 2,7 млн скончались. Выздоровели более 101 млн пациентов. DW следит за событиями 26 марта.

Coronavirus Berlin | Reisen während Pandemie

Коронавирус: с 28 марта перед прилетом в ФРГ надо будет сдать тест 25.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им инфицированы свыше 125 млн человек, более 2,7 млн скончались. Выздоровели более 101 млн пациентов. DW следит за событиями 25 марта.

Реклама

Самые читаемые

Интервью Николая Статкевича из тюрьмы: "Диктатор не дождется"  

Российский журналист Познер был вынужден покинуть Грузию  

Лукашенко подписал указ о контрсанкциях  