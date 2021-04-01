Коронавирус: Панама зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 130 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 104 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 2 апреля (время московское).

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Панама зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Применение этой вакцины одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Армении, Венгрии и других странах. "Панама стала 59-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V", - говорится в сообщении РФПИ в Twitter. В Евросоюзе "Спутник V" пока проходит процедуру сертификации.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 апреля >>>

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