Коронавирус: Франция удлинит паузу между первой и второй прививкой

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 135 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 109 млн пациентов. DW следит за событиями восресенья, 11 апреля (время московское).

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В Хельсинки во время не разрешенной полицией демонстрации противников правительственных мер по борьбе с коронавирусом было задержано 20 человек. В настоящий момент из-за пандемии в столице Финляндии разрешено собираться группами численностью не боле 6 человек. Число участников протеста, однако, составляло около 300 человек.

Уровень распространения коронавируса в Финляндии был до недавнего времени одним из самых низких в Европе. Эксперты объясняли это, в первую очередь, невысокой плотностью населения страны. С середины февраля, однако, число новых заражений в стране начало расти, из-за чего правительство ввело более строгие ограничения.

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Франция удлинит паузу между первой и второй прививкой

Во Франции промежуток времени между первым и вторым уколом мРНК-вакцинами от коронавируса будет увеличен с четырех до шести недель. Об этом объявил министр здравоохранения страны Оливье Веран в интервью газете JDD. Этот шаг будет сделан для того, чтобы увеличить темпы вакцинации населения, пояснил политик.

Для использования во Франции к сегодняшнему дню были одобрены мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna. Средний суточный показатель новых заражений коронавирусом в стране составляет сейчас 40 тысяч человек. Ожидается, что в течение ближайших дней число смертей, связанных с заболеванием COVID-19, достигнет во Франции 100 тысяч случаев.

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Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) скептически относится к возможности введения комендантского часа с 21 до 5 часов во всех округах с показателем заражений, превышающим 100 случаев на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Это ограничение, согласно сообщениям СМИ, ознакомившихся с документом, предусматривает проект нового Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Эту меру стоит очень критично оценить", - заявил политик в интервью агентству dpa, добавив, что по большинству ограничений, описанных в законе, главам федеральных земель удалось прийти к консенсусу.

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В Германии министр труда Хубертус Хауль (Hubertus Heil) высказался за скорейшее обязательное тестирование на рабочем месте сотрудников, которые не могут остаться в хоум-офисе. Об этом политик объявил в интервью газете Bild am Sonntag.

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С понедельника, 12 апреля, Франция будет предоставлять возможность привиться от коронавируса вакциной AstraZeneca всем желающим пациентам в возрасте от 55 лет. Об этом объявил министр здравоохранения страны Оливье Веран в интервью газете JDD.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 10 апреля >>>

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