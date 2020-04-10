 Коронавирус: Мальта готова платить иностранным туристам до 200 евро | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 10.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: Мальта готова платить иностранным туристам до 200 евро

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 135 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели почти 109 млн пациентов. DW следит за событиями 10 апреля.

Порт в городе Мджарр на острове Гоцо в Мальтийском архипелаге

Город Мджарр на острове Гоцо в Мальтийском архипелаге

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 135 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 109 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 10 апреля (время московское).

++08.20++

Власти Мальты намерены платить иностранным туристам до 200 евро, если те пробудут на средиземноморском острове не менее трех дней. Для этого необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель, объяснило министерство туризма. Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных - 100 евро. Ведомство ожидает снятия большинства ограничений к 1 июня. Доля туризма в экономике Мальты составляет 27 процентов, следует из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Данные по Германии

++07.20++

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии составил 24 097 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа скончались 246 пациентов с COVID-19. Эксперты института, однако, полагают, что в дни Пасхи, отмечавшейся в конце прошлой - начале текущей недели, тесты на коронавирус делали меньше людей, чем обычно, а потому было зарегистрировано меньше заболеваний. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 980 413 случаев заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 78 249. Выздоровели свыше 2,66 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

++06.20++

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит информацию о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины Johnson & Johnson,прежде чем препарат начнут применять в Евросоюзе. Речь идет о возникновении тромбозов после прививки. Вакцина американской фармкомпании Johnson & Johnson получила допуск Еврокомиссии для использования в ЕС в марте этого года.

++04.50++

В Германии зарегистрировано 42 случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки, которые предположительно могут быть связаны с прививкой вакциной AstraZeneca, сообщил Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств - Институт имени Пауля Эрлиха (PEI). Также зафиксированы 23 случая тромбоцитопении - снижения количества тромбоцитов, что вызывает проблемы с остановкой кровотечения. 

В основном пострадали женщины в возрасте от 20 до 63 лет, в семи случаях - мужчины от 24 до 58 лет. Восемь пострадавших скончались (пять женщин и трое мужчин). По данным Института имени Роберта Коха, женщины чаще получали прививку этим препаратом. В настоящее время в Германии эта вакцина используется только для пациентов старше 60 лет.
 

++03.30++

Посетители Большого дворца в Бангкоке

Большой дворец в Бангкоке

Власти Таиланда опасаются вспышки коронавирусной инфекции накануне традиционного буддийского праздника Сонгкран - тайского нового года. В этот время миллионы людей отправляются в путешествие, в том числе чтобы повидать родственников. 9 апреля министерство здравоохранения Таиланда сообщило о 559 новых случаях заражения - их количество увеличивается по сравнению с предыдущими днями. На сегодня в Таиланде c населением 69,9 млн человек зафиксированы 30 869 случаев заражения и 96 смертей от COVID-19. Однако по прогнозам Минздрава, число новых заражений может вырасти до 10 тысяч в день, если не будут приняты адекватные меры профилактики.

++02.00++

В Бразилии 9 апреля зарегистрированы 3693 случая смерти от COVID-19 и 93 317 новых случаев заражения, сообщает бразильское министерство здравоохранения. Бразилия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран - общее число смертей, вызванных коронавирусом, достигло 348 718. Коронавирусной инфекцией заразились 13 373 174 жителя страны.

AstraZeneca опять задерживает поставки

++01.30++

Британско-шведский производитель вакцины AstraZeneca вновь сообщил о задержках с поставками препарата в Евросоюз. Представитель компании объяснил это необходимостью дополнительной проверки подготовленных к использованию доз.

Несмотря на задержку, AstraZeneca обещает выполнить обязательства по поставкам на 2-й квартал 2021 года. По данным британского издания Financial Times, на этой неделе Евросоюз сможет получить лишь 1,3 млн доз вакцины вместо 2,6 млн доз.

++01.00++

Доставщик продуктов на велосипеде на пустынной из-за локдауна улице Рима

Локдаун в Риме

Италия ослабляет ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в нескольких регионах. Как сообщило правительство в Риме, уровень опасности будет понижен с "красного" до "оранжевого" в Ломбардии, Пьемонте, Фриули - Венеции-Джулии, Эмилии-Романьи, Тоскане и Калабрии с 12 апреля. Там смогут открыться магазины, но бары и рестораны по-прежнему смогут работать только по доставке.

При этом вся Италия до конца апреля останется поделенной на "красные" и в лучшем случае "оранжевые" зоны эпидемиологической опасности. В стране зафиксированы 113 500 случаев смерти, вызванных коронавирусом.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 апреля >>>

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:42

Темпы вакцинации в Германии резко возросли (10.04.2021)

Контекст

"Спутник V": зачем эксперты ЕС едут в Россию и что они будут инспектировать

Эксперты из ЕС едут в Россию оценить стандарты производства "Спутника V" и его клинических испытаний. Инспекция проходит на фоне дискуссий, можно ли доверять российской вакцине и нужна ли она Евросоюзу.  

Какой вакциной от коронавируса будут прививать белорусов?

В Беларуси начинают производство российской вакцины "Спутник V". Используют в стране также препарат Sinopharm китайского производства и планируют создать собственную вакцину. Подробнее - у DW.  

Третья волна коронавируса в Казахстане: без карантина, масок и вакцин?

В Казахстане несколько раз фиксировались рекордные показатели роста заболеваемости ковидом. Официально введены карантинные меры. Но соблюдаются ли они и какова ситуация на самом деле?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как европейцы будут проверять "Спутник V" (09.04.2021)  

В Индии обнаружили двойной мутант коронавируса (06.04.2021)  

Также по теме

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel

Коронавирус: отменена конференция властей ФРГ по шагам в борьбе с ковидом 09.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 134 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели свыше 108 млн пациентов. DW следит за событиями 9 апреля.

Deutschland Impfzentrum Bonn

Коронавирус: Германия наращивает темпы вакцинации 08.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 133 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели почти 108 млн пациентов. DW следит за событиями 8 апреля.

AstraZeneca Impfstoff

Коронавирус: EMA рекомендует вакцину AstraZeneca несмотря на риски 07.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 133 млн человек во всем мире, почти 2,9 млн скончались. Выздоровели более 107 млн пациентов. DW следит за событиями 7 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Госдепартамент США объяснил политику Байдена в отношении России  

Россия наращивает войска на украинской границе. Что думают об этом в Харькове?  

Без секрета всему свету: немцы обсуждают зарплату  

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW