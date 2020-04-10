Коронавирус: Мальта готова платить иностранным туристам до 200 евро

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 135 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 109 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 10 апреля (время московское).

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Власти Мальты намерены платить иностранным туристам до 200 евро, если те пробудут на средиземноморском острове не менее трех дней. Для этого необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель, объяснило министерство туризма. Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных - 100 евро. Ведомство ожидает снятия большинства ограничений к 1 июня. Доля туризма в экономике Мальты составляет 27 процентов, следует из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Данные по Германии

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии составил 24 097 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа скончались 246 пациентов с COVID-19. Эксперты института, однако, полагают, что в дни Пасхи, отмечавшейся в конце прошлой - начале текущей недели, тесты на коронавирус делали меньше людей, чем обычно, а потому было зарегистрировано меньше заболеваний. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 980 413 случаев заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 78 249. Выздоровели свыше 2,66 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

++06.20++

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит информацию о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины Johnson & Johnson,прежде чем препарат начнут применять в Евросоюзе. Речь идет о возникновении тромбозов после прививки. Вакцина американской фармкомпании Johnson & Johnson получила допуск Еврокомиссии для использования в ЕС в марте этого года.

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В Германии зарегистрировано 42 случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки, которые предположительно могут быть связаны с прививкой вакциной AstraZeneca, сообщил Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств - Институт имени Пауля Эрлиха (PEI). Также зафиксированы 23 случая тромбоцитопении - снижения количества тромбоцитов, что вызывает проблемы с остановкой кровотечения.

В основном пострадали женщины в возрасте от 20 до 63 лет, в семи случаях - мужчины от 24 до 58 лет. Восемь пострадавших скончались (пять женщин и трое мужчин). По данным Института имени Роберта Коха, женщины чаще получали прививку этим препаратом. В настоящее время в Германии эта вакцина используется только для пациентов старше 60 лет.



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Большой дворец в Бангкоке

Власти Таиланда опасаются вспышки коронавирусной инфекции накануне традиционного буддийского праздника Сонгкран - тайского нового года. В этот время миллионы людей отправляются в путешествие, в том числе чтобы повидать родственников. 9 апреля министерство здравоохранения Таиланда сообщило о 559 новых случаях заражения - их количество увеличивается по сравнению с предыдущими днями. На сегодня в Таиланде c населением 69,9 млн человек зафиксированы 30 869 случаев заражения и 96 смертей от COVID-19. Однако по прогнозам Минздрава, число новых заражений может вырасти до 10 тысяч в день, если не будут приняты адекватные меры профилактики.

++02.00++

В Бразилии 9 апреля зарегистрированы 3693 случая смерти от COVID-19 и 93 317 новых случаев заражения, сообщает бразильское министерство здравоохранения. Бразилия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран - общее число смертей, вызванных коронавирусом, достигло 348 718. Коронавирусной инфекцией заразились 13 373 174 жителя страны.

AstraZeneca опять задерживает поставки

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Британско-шведский производитель вакцины AstraZeneca вновь сообщил о задержках с поставками препарата в Евросоюз. Представитель компании объяснил это необходимостью дополнительной проверки подготовленных к использованию доз.

Несмотря на задержку, AstraZeneca обещает выполнить обязательства по поставкам на 2-й квартал 2021 года. По данным британского издания Financial Times, на этой неделе Евросоюз сможет получить лишь 1,3 млн доз вакцины вместо 2,6 млн доз.

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Локдаун в Риме

Италия ослабляет ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в нескольких регионах. Как сообщило правительство в Риме, уровень опасности будет понижен с "красного" до "оранжевого" в Ломбардии, Пьемонте, Фриули - Венеции-Джулии, Эмилии-Романьи, Тоскане и Калабрии с 12 апреля. Там смогут открыться магазины, но бары и рестораны по-прежнему смогут работать только по доставке.

При этом вся Италия до конца апреля останется поделенной на "красные" и в лучшем случае "оранжевые" зоны эпидемиологической опасности. В стране зафиксированы 113 500 случаев смерти, вызванных коронавирусом.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 апреля >>>

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