 Какой вакциной от коронавируса будут прививать белорусов? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 30.03.2021

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Беларусь

Какой вакциной от коронавируса будут прививать белорусов?

В Беларуси начинают производство российской вакцины "Спутник V". Используют в стране также препарат Sinopharm китайского производства и планируют создать собственную вакцину. Подробнее - у DW.

Российская вакцина Спутник V и препарат Sinopharm китайского производства

Российская вакцина "Спутник V" и препарат Sinopharm китайского производства

"Баня, водка и трактор", - такую терапию Александр Лукашенко предлагал белорусам весной 2020 года в самом начале пандемии COVID-19. Беларусь тогда была чуть ли не единственной страной в Европе, которая отнеслась к коронавирусу легкомысленно: все государства закрывались на карантин, а белорусские власти не вводили никаких ограничений, проводили республиканский субботник и парад 9 мая.

За все время пандемии в Беларуси по официальным данным зарегистрировано более 300 тысяч заболевших ковидом, около двух тысяч человек умерли. На фоне третьей волны пандемии, которую власти ожидают в конце марта - апреле, в Беларуси собираются провести массовую вакцинацию населения. Для этого уже используется российская и китайская вакцины, планируется также начать в стране собственное производство вакцины "Спутник V".

В Беларуси будут производить российскую вакцину "Спутник V"

Как сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко, промышленное производство российской вакцины должно начаться в Беларуси 30-31 марта. По его словам, в настоящий момент пробная партия выпущенной в Беларуси вакцины проходит проверку на устойчивость и эффективность в Институте имени Гамалеи в России - разработчике вакцины.

Промышленный выпуск российской вакцины будет осуществляться на базе государственного предприятия "Белмедпрепараты". "Начался розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Все необходимые подготовительные работы выполнены", - отметили в пресс-службе Минздрава 25 марта.

Никита Соловей

Никита Соловей

Известный белорусский инфекционист Никита Соловей обращает внимание, что в настоящий момент речь не идет о полном цикле производства, а лишь о запуске розлива вакцины, изготовленной в России. "Это тоже хороший вариант для быстрого обеспечения вакциной большой количество нуждающихся. Другие страны также используют такой метод, как правило, под непосредственным контролем компании-владельца оригинального компонента", - поясняет врач. Для производства препарата с нуля Беларусь, по словам инфекциониста, пока не обладает необходимыми специалистами, навыками и условиями.

500 тысяч доз вакцин в месяц - этого достаточно?

Говоря о запланированных объемах выпуска вакцины, генеральный директор "Белмедпрепараты" Сергей Беляев рассказал, что первая партия российской вакцины составит до 100 тысяч доз, а в дальнейшем - до 500 тысяч доз препарата ежемесячно. По его словам, "Спутник V" будет доступен всему населению, и для граждан Беларуси вакцинация будет бесплатной. Ожидается, что использовать препарат начнут с последней декады апреля после получения результатов контроля качества.

Карикатура Сергея Елкина

Никита Соловей отмечает, что выпуск вакцины ограничен производственными мощностями фармацевтических предприятий: "Конечно, каждой стране хотелось бы выпускать как можно больше доз вакцины. В целом вакцинация даже 250 тысяч человек в месяц это уже весомый вклад в борьбу с пандемией".

В свою очередь Telegram-канал медицинской инициативы "Белые халаты" довольно скептически оценивает запланированные объемы производства вакцины, напоминая, что 500 тысяч доз необходимо делить на два, так как вакцина "Спутник V" двухкомпонентная. Моделируя ситуацию, в которой вакцинировать нужно 50% взрослого населения Беларуси, "Белые халаты" подсчитали, что этот процесс займет 13,5 месяца.

Вакцинацию в Беларуси прошли лишь 40 тысяч человек

Между тем, вакцинация белорусов уже началась - о старте было объявлено 29 декабря 2020 года, когда в страну прибыла первая партия российской вакцины. Первыми в стране сделали прививки медицинским работникам, педагогам и тем специалистам, которым по работе приходится много контактировать с людьми. Минздрав сообщает, что их вакцинация проводится в добровольном порядке. Также в Беларуси используют препарат Sinopharm китайского производства - в феврале в страну доставили 100 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи.

Участники протестов в защитных масках

Вакцинацию прошли пока только 40 тысяч белорусов

По последним данным за почти три месяца с начала кампании вакцинации число привитых одной дозой вакцины составило более 40 тысяч человек, а полный курс (две дозы) прошли 26 тысяч человек. В планах Минздрава - охватить прививками не менее 60 процентов населения страны. Массовую вакцинацию планируют начать в апреле - вместе с началом промышленного производства препарата "Спутник V".

Лукашенко требует создать отечественную вакцину

Кроме того, Александр Лукашенко, который еще недавно называл коронавирус не иначе как "психозом", поставил Минздраву амбициозную задачу - разработать собственную вакцину от COVID-19. "Отечественная вакцина - дело чести Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину… Много кто уже производит эти вакцины. Если получится надежная, качественная - 98-99% гарантии - это будет прорыв. К хорошему надо стремиться", - заявил Лукашенко на совещании с министром здравоохранения 26 марта.

Об отечественной вакцине Лукашенко говорил и раньше, в декабре 2020 года. Тогда он уверял, что на ее разработку понадобятся "деньги небольшие, около 5 миллионов рублей", а своя вакцина необходима, мол, потому, "что эта зараза останется с нами навсегда". В белорусской Академии наук, впрочем, тогда отмечали, что на разработку белорусской вакцины уйдет не менее трех лет.

Инфекционист Никита Соловей к идее создания белорусской вакцины относится скептически. "Любой специалист, понимающий толк в разработке вакцины с нуля и ее производстве, в необходимых компетенциях, оборудовании, стоимости всех трех фаз клинических испытаний, осознает, что это пока не реализуемо в Беларуси. Достаточно почитать, как создавались вакцины против COVID-19 в странах Западной Европы, США и России, посмотреть, сколько финансовых средств на это было затрачено, и все станет понятно", - отмечает врач.

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    Автор: Андрей Гурков


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