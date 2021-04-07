 СМИ: В России четыре человека умерли после прививки ″Спутником V″ | Новости из Германии о России | DW | 09.04.2021

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Россия

СМИ: В России четыре человека умерли после прививки "Спутником V"

В центре имени Гамалеи и Росздравнадзоре опровергли данные онлайн-издания EUobserver о смертях четырех пациентов после вакцинации "Спутником V".

Ампулы с российской вакциной от коронавируса Спутник V

Четыре пациента, привившиеся вакциной от коронавируса "Спутник V", скончались в России за последние недели. Об этом пишет в пятницу, 9 апреля, онлайн-издание EUobserver, уточняя, что обо всех этих случаях ранее не сообщалось и что их в настоящий момент "серьезно изучает" европейский регулятор лекарственных средств EMA.

Журналисты отмечают, что смогли ознакомиться с внутренними документами Роспотребнадзора, которые свидетельствуют о том, что еще у шести пациентов также возникли медицинские осложнения после прививки "Спутником V".

Сообщается, что среди пациентов, скончавшимися после инъекции, были женщины в возрасте 51 года, 69 и 74 лет. Личность последнего, четвертого, пациента журналистам установить не удалось. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. О причинно-следственной связи между вакцинацией пациентов "Спутником V" и последовавшей за этим смертью в документах не говорится.

Что касается шести пациентов, у которых возникли осложнения после прививки, то все они - сравнительно молодые люди. Одной из пациенток - 25 лет. Указывается, что у них возникли конвульсии, головокружение, трудности с дыханием, чувство слабости и повышенная температура.

Клинические испытания вакцины "Спутник V"

Подлинность одного из документов, оказавшихся в распоряжении EUobserver, подтвердил изданию старший вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. "Я запросил информацию об этом деле и получил ответ. Этот случай не фейк. Дело было расследовано. Никакой связи с вакцинацией обнаружено не было", - прокомментировал Логунов информацию о смерти 51-летней женщины после получения второй дозы "Спутника V".

В феврале 2021 года авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Согласно этим данным, эффективность препарата составляет 91,6 %. В статье указывалось, что четыре участника испытаний скончались, при этом три из них были в группе привитых "Спутником V" и один - в группе плацебо. Ни один из этих случаев не был связан с получением вакцины, утверждали авторы публикации.

Российские эксперты о возможных побочных эффектах "Спутника V"

Между тем, комментируя статью EUobserver, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" не дает сколь-нибудь серьезных побочных эффектов.

 "Сейчас по этому препарату организован большой фармаконадзор. Но, насколько я знаю, никаких дополнительных побочных эффектов, связанных с использованием вакцины в гражданском обороте - а мы уже к 10 млн доз приближаемся или даже больше - нет", - цитирует ученого информагентство "Интерфакс". "После первой, второй и третьих фаз испытаний этой вакцины ничего там обнаружено не было в качестве побочки", - добавил Гинцбург.

Со своей стороны, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова подчеркнула, что с начала применения ее ведомство не зафиксировало "ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%".

Планы Германии по закупке "Спутника V"

29 января Россия подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на регистрацию вакцины "Спутник V" для применения в Евросоюзе. 9 апреля министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) на пресс-конференции в Берлине заявил, что ФРГ будет готова закупить российский препарат, если он будет одобрен европейским регулятором и производитель сможет обеспечить поставки нужных объемов в определенные сроки.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 18:31

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Статья онлайн-издания EUobserver о смертях четырех пациентов в России после прививки вакциной от коронавируса "Спутник V"

Four deaths after taking Russian Sputnik V vaccine

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