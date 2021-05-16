 Коронавирус: Лондон и Лиссабон ослабляют карантинные ограничения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.05.2021

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Мир

Коронавирус: Лондон и Лиссабон ослабляют карантинные ограничения

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 163 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 17 мая.

В одном из лондонских пабов (фото из архива)

В Лондоне снова открываются пабы

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 163 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн заболевших скончались, более 142 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 17 мая (время московское).

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Во Франции власти фиксируют понижение суточного прироста заражений коронавирусом (по данным на вечер 16 мая - 13 948 случаев), а также числа летальных исходов у пациентов с COVID-19 (81) по сравнению с предыдущим днем.

С начала пандемии коронавирусом заразились во Франции 5 877 787 человек, 107 616 жителей страны скончались за это время с подтвержденным диагнозом COVID-19. В палатах интенсивной терапии на данный момент во Франции находятся 4255 человек.

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Великобритания и Португалия ослабляют карантинные ограничения

Власти Великобритании и Португалии ослабляют ограничения, направленные на борьбу с пандемией. Жителям Соединенного Королевства снова разрешено встречаться в закрытых помещениях группами до шести человек. Рестораны и пабы могут обслуживать посетителей в помещении, музеи, кинотеатры и спортзалы возобновляют работу.

Женщина в защитной маске на фоне панорамы Лиссабона

Португалия готовится принять туристов из ЕС

В свою очередь Португалия ослабляет карантинные ограничения для путешественников, прибывающих в страну из большинства других государств ЕС. Конкретно это коснется тех стран Евросоюза, где число новых заражений за последние две недели не превысило 500 случаев на 100 000 жителей. Гости из этих стран, при условии наличия отрицательного теста, могут теперь въезжать в Португалию и без "крайней необходимости". 

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В Германии, в баварском административном округе Верхняя Франкония и федеральной земле Саксония, а также в Чехии одновременно прошли церковные службы в память о жертвах пандемии коронавируса. Во всех этих регионах несколько месяцев назад эпидемиологическая ситуация была очень сложной.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 16 мая >>>

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