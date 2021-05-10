Коронавирус: Евросоюз скоординирует ограничения на въезд из Индии

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 160,8 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн заболевших скончались, более 138 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 13 мая (время московское).

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Еврокомиссия (ЕК) призвала государства-члены ЕС скоординировать действия по дальнейшему временному ограничению поездок в Евросоюз из Индии в связи с распространением варианта коронавируса B.1.617.2, впервые обнаруженного в этой стране.

В сообщении ЕК подчеркивается важность сокращения до жесткого минимума категории путешественников, которые прибывают из Индии по веским причинам, и необходимость подвергать всех, кому пока разрешено приезжать из этой страны, строгим карантинным мерам и тестированию.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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