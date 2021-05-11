Коронавирус: неврологические заболевания вдвое повышают опасность COVID-19

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 160 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 137 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 12 мая (время московское).
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Медицинский регулятор США FDA одобрил применение вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer для подростков 12-15 лет, говорится в сообщении регулятора. Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, окончательное разрешение последует позже, однако вакцинация этой группы населения может начаться уже в ближайшее время.
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Общероссийское объединение пассажиров предлагает крупным перевозчикам ввести бонусы для привившихся от коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на обращение главы объединения Ильи Зотова к министру транспорта России Виталию Савельеву. В частности, компаниям с программами лояльности предлагается объявить акцию с 25 мая по 25 августа, в рамках которой привившиеся за этот период пассажиры смогут получить бонусы, мили или виртуальные деньги, эквивалентные сумме от 500 до 5000 рублей. Речь идет о железнодорожных и авиаперевозчиках, а также о такси и каршеринге.
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Конкурирующие сервисы такси Uber и Lyft в США в рамках партнерства с Белым домом сделают все поездки до пунктов вакцинации от COVID-19 и обратно бесплатными до 4 июля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США. Эти меры являются частью усилий, предпринимаемых администрацией Джо Байдена, чтобы привить 70 процентов взрослых американцев ко Дню независимости.
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Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский принял решение приостановить дальнейшее использование вакцины AstraZenecа. Прививки будут делаться только тем людям, которые уже сделали первую прививку этой вакциной и ожидают вторую, сообщила представитель Минздрава Зузана Элиашова. Несколько дней назад Госинститут по контролю лекарств подтвердил смерть 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной, производимой компанией AstraZeneca.
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Хронические неврологические заболевания любой формы, в частности, деменция, болезнь Альцгеймера, мигрень, вдвое повышают опасность COVID-19. Об этом сообщается в результатах исследования GCS-NeuroCOVID, проведенного международной группой ученых во главе с сотрудниками Медицинской школы Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания). По данным экспертов, такие признаки коронавирусной инфекции, как отсутствие вкуса или обоняния повышают риск смерти от заболевания в шесть раз.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков