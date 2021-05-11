Коронавирус: неврологические заболевания вдвое повышают опасность COVID-19

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 160 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 137 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 12 мая (время московское).

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Медицинский регулятор США FDA одобрил применение вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer для подростков 12-15 лет, говорится в сообщении регулятора. Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, окончательное разрешение последует позже, однако вакцинация этой группы населения может начаться уже в ближайшее время.

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Общероссийское объединение пассажиров предлагает крупным перевозчикам ввести бонусы для привившихся от коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на обращение главы объединения Ильи Зотова к министру транспорта России Виталию Савельеву. В частности, компаниям с программами лояльности предлагается объявить акцию с 25 мая по 25 августа, в рамках которой привившиеся за этот период пассажиры смогут получить бонусы, мили или виртуальные деньги, эквивалентные сумме от 500 до 5000 рублей. Речь идет о железнодорожных и авиаперевозчиках, а также о такси и каршеринге.

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Конкурирующие сервисы такси Uber и Lyft в США в рамках партнерства с Белым домом сделают все поездки до пунктов вакцинации от COVID-19 и обратно бесплатными до 4 июля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США. Эти меры являются частью усилий, предпринимаемых администрацией Джо Байдена, чтобы привить 70 процентов взрослых американцев ко Дню независимости.

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Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский принял решение приостановить дальнейшее использование вакцины AstraZenecа. Прививки будут делаться только тем людям, которые уже сделали первую прививку этой вакциной и ожидают вторую, сообщила представитель Минздрава Зузана Элиашова. Несколько дней назад Госинститут по контролю лекарств подтвердил смерть 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной, производимой компанией AstraZeneca.

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Хронические неврологические заболевания любой формы, в частности, деменция, болезнь Альцгеймера, мигрень, вдвое повышают опасность COVID-19. Об этом сообщается в результатах исследования GCS-NeuroCOVID, проведенного международной группой ученых во главе с сотрудниками Медицинской школы Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания). По данным экспертов, такие признаки коронавирусной инфекции, как отсутствие вкуса или обоняния повышают риск смерти от заболевания в шесть раз.

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