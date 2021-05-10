Коронавирус: В США разрешили прививать детей вакциной BioNTech/Pfizer

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 159 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 136 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 11 мая (время московское).

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Главная медицинская академия Венесуэлы попросила США добавить южноамериканскую страну в свой международный список на предоставление миллионов доз вакцины от COVID-19. Ее глава Энрике Лопес-Лойо направил соответствующий запрос на встрече с послом США в Венесуэле 2 мая, говорится в заявлении академии, обнародованном 10 мая. "Чтобы справиться с пандемией в нашей стране, нам необходимо как можно быстрее вакцинировать около 70 процентов взрослого населения, почти 15 миллионов людей", - говорится далее в сообщении. "Количество вакцин, поступивших в Венесуэлу - менее 10 процентов того, что нужно стране". До сих пор Венесуэла, по данным ее Минздрава, получила около 1,4 миллиона доз вакцины от Китая и России и надеется получить по международной программе ВОЗ COVAX препараты для вакцинации около 5 миллионов человек.

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Правительство Бразилии намерено дополнительно потратить 5,5 миллиарда реалов (1,05 млрд долларов США) на производство, закупку и распространение вакцин от коронавируса в стране. Как следует из заявления кабинета министров, средства на эти цели он намерен получить, взяв кредиты.

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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применять вакцину Comirnaty, разработанную немецкой компанией BioNTech в сотрудничестве с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, для прививок детям в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее аналогичное решение приняли власти Канады. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) также рассматривает соответствующую заявку о допуске препарата BioNTech/Pfizer для вакцинации детей, но проверки до принятия окончательного решения могут продлиться до начала или середины июня.

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Геральд Гас

По причине пандемии больницы в Германии трудоустроили в 2020 году около 18 500 работников медперсонала, заявил глава Немецкого больничного общества (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß).

"Среди них и новые работники, и вернувшиеся на службу, а также прибывшие из-за рубежа. Мы использовали всех, кого могли получить ", - приводят его слова издания Redaktionsnetzwerk Deutschland. Количество медперсонала увеличилось с 692 171 человек в октябре 2019 года до 710 663 человек в октябре 2020-го.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 10 мая >>>

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