Коронавирус: В США разрешили прививать детей вакциной BioNTech/Pfizer

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 159 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 136 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 11 мая (время московское).
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Главная медицинская академия Венесуэлы попросила США добавить южноамериканскую страну в свой международный список на предоставление миллионов доз вакцины от COVID-19. Ее глава Энрике Лопес-Лойо направил соответствующий запрос на встрече с послом США в Венесуэле 2 мая, говорится в заявлении академии, обнародованном 10 мая. "Чтобы справиться с пандемией в нашей стране, нам необходимо как можно быстрее вакцинировать около 70 процентов взрослого населения, почти 15 миллионов людей", - говорится далее в сообщении. "Количество вакцин, поступивших в Венесуэлу - менее 10 процентов того, что нужно стране". До сих пор Венесуэла, по данным ее Минздрава, получила около 1,4 миллиона доз вакцины от Китая и России и надеется получить по международной программе ВОЗ COVAX препараты для вакцинации около 5 миллионов человек.
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Правительство Бразилии намерено дополнительно потратить 5,5 миллиарда реалов (1,05 млрд долларов США) на производство, закупку и распространение вакцин от коронавируса в стране. Как следует из заявления кабинета министров, средства на эти цели он намерен получить, взяв кредиты.
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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применять вакцину Comirnaty, разработанную немецкой компанией BioNTech в сотрудничестве с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, для прививок детям в возрасте от 12 до 15 лет.
Ранее аналогичное решение приняли власти Канады. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) также рассматривает соответствующую заявку о допуске препарата BioNTech/Pfizer для вакцинации детей, но проверки до принятия окончательного решения могут продлиться до начала или середины июня.
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Геральд Гас
По причине пандемии больницы в Германии трудоустроили в 2020 году около 18 500 работников медперсонала, заявил глава Немецкого больничного общества (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß).
"Среди них и новые работники, и вернувшиеся на службу, а также прибывшие из-за рубежа. Мы использовали всех, кого могли получить ", - приводят его слова издания Redaktionsnetzwerk Deutschland. Количество медперсонала увеличилось с 692 171 человек в октябре 2019 года до 710 663 человек в октябре 2020-го.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 10 мая >>>
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков