Коронавирус: ВОЗ разрешил использовать вакцину BioNTech/Pfizer для детей

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 180 млн жителей планеты. Более 3,9 млн заболевших скончались, около 165 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 24 июня (время московское).

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Московские власти заявили, что сотрудников организаций, отказавшихся от прививок, отстранят от работы, им не будут платить зарплату, а период отстранения от работы не включат в трудовой стаж и не станут учитывать при расчете отпуска.

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Информация о генетическом коде первого варианта коронавируса, который начал распространяться в китайском Ухане в конце 2019 года, была изъята из американских баз данных. Об этом сообщает агентство Bloomberg. информация о генетических последовательностях коронавируса была предоставлена китайскими властями в марте 2020 года, однако затем отзвана на основании того, что она должна быть обновлена.

В Германии снижается число новых заражений

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Московским работодателям, не соблюдающим требования о количестве вакцинированных сотрудников или не предоставивших информацию о них, грозит приостановление работы сроком до 90 суток, сообщает городской оперштаб по контролю за распространением коронавируса.

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обновили рекомендации по использованию вакцин, признав, что детей в возрасте старше 12 лет также можно прививать от коронавируса.

В обновленной рекомендации, в частности, говорится, что детям от 12 до 15 лет из групп высокого риска, а также относящихся к иным приоритетным категориям, может быть предложена вакцина от компаний BioNTech и Pfizer. При этом ВОЗ ссылается на выводы Стратегической консультативной группы экспертов этой организации.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 1008 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 724 806 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 93 пациента, общее число летальных исходов возросло до 80 616. Выздоровели более 3,6 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 6,6 случая заражения (днем ранее - 7,1). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

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Упаковка с вакциной Janssen

Соединенные Штаты 24 июня направят Бразилии 3 млн доз вакцины от коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Препарат Janssen - однокомпонентный: для полной вакцинации достаточно сделать одну прививку.

Ранее в Вашингтоне заявили, что уже в ближайшее время намерены выделить 80 млн доз вакцин нуждающимся странам.

В Бразилии - пик суточного прироста случаев заражения

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Кладбище в Сан-Паулу

В Бразилии за сутки выявлено 115 228 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Это новый максимум суточного прироста числа заражений. За последние 24 часа умерли 2392 пациента. Общее число случаев заражения в Бразилии с начала эпидемии составило 18 169 881, скончались 507 109 пациентов, выздоровели около 16,5 млн человек.

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Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек (Klaus Holetschek) раскритиковал венгерских болельщиков, приезжавших в Мюнхен на матч Евро-2020 . По его словам, большинство немецких болельщиков придерживались противоэпидемических правил, в частности стараясь постоянно соблюдать масочный режим.

Венгерские болельщики в Мюнхене

Венгерские же гости вели себя так, будто правил не существует, с сожалением отметил министр, присутствовавший на стадионе Allianz Arena во время матча между сборными Германии и Венгрии.

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В Германии за последнюю неделю более чем в два раза выросла доля инфицированных индийским вариантом коронавируса (вариантом "дельта"). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, по состоянию на 18 июня на "дельта"-вариант приходилось около 6 процентов от общего числа заражений. 23 июня этот показатель вырос почти до 15 процентов.

В Санкт-Петербурге временно прекратили записывать на прививку вакциной "Ковивак"

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В Санкт-Петербурге временно остановили запись на вакцинацию препаратом "Ковивак". Это связано с тем, что на остаток доз вакцины образовалась очередь. Однако, как сообщили в городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, во всех пунктах вакцинации города доступна вакцина "Спутник V".

Ранее сообщалось, что в течение среды, 23 июня, в городе сделано рекордное число прививок: первично привито 10 132 человека, вторично - 6120.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 23 июня >>>

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